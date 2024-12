Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là chứng khó tiêu vì khi nằm thì vẫn ổn, nhưng khi đứng và đi lại thì cơn đau càng trầm trọng hơn. Cô chịu đựng cho đến gần đây, bàng hoàng khi thấy nước tiểu của mình có màu sẫm hơn. Cô sợ hãi đến mức vội vàng đi khám bác sĩ thì phát hiện “thận của cô đã tụt xuống từ 5 đến 6cm, đè nén ruột".

Bác sĩ chuyên khoa thận người Đài Loan (Trung Quốc) Hong Yongxiang chia sẻ trong chương trình "The Doctor Is So Spicy" rằng một căn bệnh thường xảy ra ở những cô gái cao và gầy là sa thận. Ông lấy dẫn chứng là một bệnh nhân nữ 30 tuổi mà gần đây ông tiếp nhận bị đau bụng dưới bên phải mỗi khi đi lại và cơn đau không bao giờ biến mất nên mỗi khi cuối tuần đến, cô đều nằm ở nhà và không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào. Cô phải vật lộn trong ba tháng cho đến khi nhận thấy nước tiểu của mình có màu sẫm hơn trước khi tìm đến lời khuyên y tế. Cô đã sử dụng phương pháp chụp ảnh vùng chậu thận qua tĩnh mạch ở cả tư thế đứng và nằm để phát hiện các tổn thương tách rời ở thận đang chèn ép ruột và gây khó chịu.

Hong Yongxiang giải thích rằng thận được gắn vào khoang bụng sau của cơ thể con người và được cố định bằng mô liên kết. Ngay cả khi thận đang hoạt động, nó cũng sẽ không di chuyển được. Tuy nhiên, một số cô gái quá gầy khiến mô liên kết rất yếu, không đủ khả năng cố định thận khiến nó bị "rơi ra", chèn ép các cơ quan khác và gây khó chịu.

Về phương pháp điều trị, bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể tăng cân một cách lành mạnh, tăng cường mỡ và mô liên kết; ngoài ra, thận cũng có thể được cố định bằng phẫu thuật giống như với trường hợp này để thoát khỏi cơn đau đã hành hạ cô gái suốt 3 tháng.

Bác sĩ cho biết sa thận là những quả thận di chuyển lên, xuống, trái và phải ở khoang bụng sau. Triệu chứng đau thắt lưng và bụng có thể xảy ra khi hoạt động, gắng sức, đứng lâu, hoặc sau bữa ăn. Cơn đau có thể thuyên giảm hoặc biến mất khi nằm xuống.

Khi thận sa xuống, niệu quản sẽ bị xoắn khiến nước tiểu và bài tiết bị tắc nghẽn, gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên hoặc tiểu gấp; có thể nghiêm trọng dẫn đến phù thận, đau thận và bệnh thận. Sỏi, viêm bể thận mãn tính, thậm chí thiếu máu cục bộ thận, tăng huyết áp... có thể gây ra các khó chịu về đường tiêu hóa như khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn và nôn.

Ngoài những bất thường về cấu trúc bẩm sinh, bác sĩ cho biết, việc giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn và hoạt động thể chất cường độ cao thường xuyên, vất vả cũng có thể khiến thận bị sa. Phụ nữ mảnh mai, quá gầy cũng có nhiều khả năng bị sa thận hơn.

