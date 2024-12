1. Nước gạo lứt rang

Không chỉ ăn cơm gạo lứt mà uống nước gạo lứt rang mỗi ngày cũng là một phương pháp cải thiện sức khỏe mà nhiều người chưa biết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nạp một nguồn năng lượng từ loại nước này vào buổi sáng, đặc biệt là sau ăn 30 phút, sẽ giúp bạn có ngày mới khỏe mạnh thu về những lợi ích như giúp hạ đường huyết, dưỡng thận, mát gan và làm sạch ruột hiệu quả.

Cụ thể, nước gạo lứt là thức uống tốt cho người bị tiểu đường. Loại nước này có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện quá trình tổng hợp insulin ở cả bệnh đái tháo đường tuýp 1 và tuýp 2.

Theo một số nghiên cứu, uống nước gạo lứt rang vào buổi sáng cũng là thói quen tốt cho sức khỏe của gan. Loại nước này thanh mát, giải nhiệt tốt và giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp chống lại các gốc tự do, do đó làm giảm nguy cơ tổn thương gan, giúp gan khỏe mạnh hơn. Tác dụng giảm cholesterol của gạo lứt cũng có lợi cho gan, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo thử nghiệm của bác sĩ người Mỹ Renée Welhouse, việc bệnh nhân xơ gan sử dụng nước gạo lứt thường xuyên có tác dụng rất tích cực, giúp thanh lọc máu rõ rệt.

Bên cạnh công dụng dưỡng gan, nước gạo lứt rang cũng rất tốt cho thận khi chứa nhiều protein, chất béo và vitamin. Chất xơ trong gạo lứt có tác dụng ngăn ngừa hình thành oxalat trong cơ thể, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận. Ngoài ra, các loại vitamin, chất chống oxy hóa và lượng magie có trong gạo lứt sẽ trung hòa nồng độ axit uric trong máu, giúp ngăn ngừa sỏi thận. Do đó, thói quen uống nước gạo lứt sẽ giúp cơ thể đào thải muối và chất độc tốt hơn, ngăn ngừa sự hình thành các tinh thể dẫn đến sỏi thận.

Nước gạo lứt rang còn có khả năng làm sạch ruột hiệu quả nhờ vào đặc tính giải độc tự nhiên của nó. Sử dụng nước gạo lứt rang thường xuyên giúp đẩy lùi các chất độc hại và đưa ra khỏi cơ thể, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa.

2. Nước dừa

Uống một chút nước dừa mỗi ngày vào buổi sáng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nổi bật là các công dụng như hạ đường huyết, dưỡng gan, thận và làm sạch ruột.

Theo đó, nước dừa là một món thức uống giàu dinh dưỡng và khoáng chất, được rất nhiều người ưa thích. Với hàm lượng đường thấp, nước dừa phù hợp với người bị tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại nước này chứa hàm lượng cao kali, mangan, magie, vitamin C, L – arginine - những chất có khả năng cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin nên có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu rất hiệu quả. Hơn nữa, nước dừa có khả năng cải thiện đáng kể tình trạng stress oxy hóa, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường trên tim mạch, thần kinh, thận…

Uống nước dừa vào buổi sáng cũng là một cách làm sạch ruột hiệu quả. Lý do là bởi loại nước này có chứa một lượng axit lauric chuyển đổi thành monolaurin khi đi vào cơ thể giúp kháng khuẩn, chống giun đường ruột, ký sinh trùng.

Không chỉ tốt cho đường huyết, và đường ruột, nước dừa còn là thức uống thiên nhiên tốt cho gan và thận. Loại nước này chứa nhiều vitamin, khoáng chất có tác dụng làm mát gan, tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất, từ đó giúp gan hoạt động tốt hơn. Nước dừa cũng được liệt vào danh sách các loại đồ uống lợi tiểu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận và làm sạch đường tiết niệu.

