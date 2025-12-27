Cô gái 2K1 xinh như "búp bê sống" từng khiến Hoa hậu Thanh Thuỷ bị lu mờ giờ ra sao?

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thanh Thủy trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm đó, có nhiều nhận định cho rằng Bé Quyên chiếm sóng và hút mọi sự chú ý của công chúng, thậm chí kết quả tiếc nuối của mỹ nhân sinh năm 2k1 còn được quan tâm hơn màn đăng quang của Thanh Thuỷ.

Trước những ý kiến tranh luận, Thanh Thuỷ khi đó có phản ứng điềm tĩnh và trả lời khéo léo. Nàng hậu nhận xét việc tạo được sự chú ý với công chúng là sở trường và điểm mạnh của Bé Quyên, nên từ phía Thanh Thuỷ không cảm thấy bị chạnh lòng. "Những tiêu chí đánh giá của BGK tôi cũng không nắm rõ, tôi chỉ biết mình phải hội tụ đủ yếu tố và hài hòa về hình thức, trí tuệ và lòng nhân ái. Thế nên tôi chỉ hướng đến sự hài hòa cho bản thân. Tôi không đặt mình để so sánh với bạn Bé Quyên vì bạn là người có sở trường riêng", Thanh Thuỷ chia sẻ thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Những chia sẻ khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 của Thanh Thuỷ bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại và chia sẻ rầm rộ

Từ những đoạn clip được lan truyền, cái tên Bé Quyên một lần nữa được cư dân mạng réo gọi. Nhiều người tò mò mỹ nhân từng được đánh giá rất cao, thậm chí có thời điểm lấn át cả hoa hậu giờ ra sao.

Quay trở lại thời điểm Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên là một trong những thí sinh gây chú ý ngay từ những vòng đầu. Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, chiều cao nổi bật cùng phong thái nhẹ nhàng, cô thường xuyên được gọi tên trong các bảng dự đoán tiến sâu.

Việc lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 giúp Bé Quyên tạo được độ nhận diện tốt khi bước vào hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm đó, những khoảnh khắc từ sân khấu cho đến hậu trường của mỹ nhân quê Bến Tre (nay là Vĩnh Long) đều nhận được lượt thảo luận lớn. Trước thềm chung kết, nhiều người cũng dự đoán Bé Quyên sẽ là gương mặt cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vị cao nhất.

Bé Quyên là thí sinh nổi bật, hút truyền thông bậc nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV

Từ "chiến binh" mà ai cũng nghĩ sẽ có kết quả cao ở chung kết, việc Bé Quyên dừng chân ở Top 10 một lần nữa tạo ra nhiều tranh luận. Bên cạnh sự tiếc nuối, người hâm mộ nhan sắc còn đưa lên bàn cân so sánh Bé Quyên với các Hoa - Á hậu đăng quang. Nhiều người nhận xét Bé Quyên có nhan sắc nổi bật nhưng để trở thành Hoa hậu cần nhiều yếu tố khác, trong đó có ứng xử.

Về phía Bé Quyên, mỹ nhân miền Tây cho biết hài lòng với kết quả của mình. Cô thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và không may mắn để được ghi tên vào Top 5. Bé Quyên chia sẻ kết quả Top 3 là xứng đáng và nhận xét Thanh Thuỷ là cô gái hiền, dễ thương, có lòng nhân ái.

Bé Quyên chỉ đi đến Top 10 chung cuộc ở Hoa hậu Việt Nam 2022, tạo ra nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nhan sắc. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam

Sau cuộc thi, Bé Quyên chưa ghi danh thêm đấu trường nhan sắc nào dù được người hâm mộ khuyến khích. Thay vào đó, cô duy trì nhịp độ hoạt động khá ổn định trong lĩnh vực thời trang. Bé Quyên góp mặt tại nhiều show thời trang, sự kiện giải trí, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc của các bộ lookbook. Dù không quá bùng nổ, nhưng hình ảnh của cô vẫn được đánh giá là giữ được sức hút riêng.

Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Bé Quyên cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như khi dự thi Hoa hậu Việt Nam, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, có phần mong manh, thì nay hình ảnh đã trưởng thành và mặn mà hơn. Phong cách thời trang cũng linh hoạt, lúc nữ tính nhẹ nhàng, khi lại sắc sảo, cá tính, cho thấy sự thích nghi tốt với môi trường làm nghề.