Cô gái 27 tuổi lấy chồng 73 tuổi, lý do phía sau không như nhiều người nghĩ

Đầu tháng 7/2025, cư dân mạng Indonesia và nhiều quốc gia châu Á đã không khỏi xôn xao khi hình ảnh một đám cưới giản dị tại một ngôi làng nhỏ được lan truyền rộng rãi. Điều đặc biệt khiến dư luận chú ý chính là khoảng cách tuổi tác lên đến 46 năm giữa chú rể Sai-un (73 tuổi) và cô dâu Fitri (27 tuổi), một cô gái khiếm khuyết cả về thể chất lẫn lời nói.

Tuy nhiên, phía sau tấm hình gây “bão” mạng xã hội ấy là một câu chuyện tình chân thành và đầy cảm động, minh chứng rằng tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác, hình thức hay điều kiện vật chất.

Chú rể Sai-un (73 tuổi) và cô dâu Fitri (27 tuổi). Ảnh: Saostar.

Theo Saostar, lễ cưới của họ diễn ra vào ngày 2/7 trong không khí ấm áp, có sự tham dự của gia đình, hàng xóm và bạn bè thân thiết. Fitri, người mang trong mình những khuyết tật bẩm sinh, từng bộc bạch với bạn thân rằng cô luôn ao ước tìm được một người có thể yêu thương, chấp nhận cô như chính con người cô. Nhờ sự kết nối của người bạn này, Fitri gặp được Sai-un.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra tại nhà cháu trai của người làm mối. Sai-un ngay lập tức bị thu hút bởi sự chân thành và dịu dàng của Fitri. Còn Fitri, trong ánh mắt đầy cảm thông và hành động ân cần của ông, cô nhìn thấy một người đàn ông tốt bụng, đáng tin cậy. Chỉ sau 2 tuần tìm hiểu, họ đã quyết định về chung một nhà.

"Tôi biết cô ấy là "nửa kia" của mình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và sau 2 tuần, tôi chắc chắn Fitri chính là tri kỷ mà mình hằng tìm kiếm", Sai-un nói với nụ cười hiền hậu.

Theo truyền thông, Sai-un là một nông dân trồng cà phê và dầu cọ, từng trải qua cuộc hôn nhân đầu và có 3 người con, tất cả hiện đều đã lập gia đình. Trong những năm tháng tuổi già, ông chỉ mong có một người bạn đời để sẻ chia và đồng hành. Và Fitri đã đến, như một định mệnh.

Tuy nhiên, chuyện tình lệch tuổi không tránh khỏi những soi mói, dị nghị. Nhiều ý kiến hoài nghi cô gái trẻ bị gia đình ép gả vì lý do tài chính hoặc nợ nần.

Theo Người đưa tin, trước những đồn đoán, mẹ của Fitri đã lên tiếng khẳng định: "Con gái tôi hoàn toàn tự nguyện. Gia đình không bao giờ đặt lợi ích vật chất lên trên hạnh phúc của con. Miễn là con cảm thấy an toàn và có người yêu thương thật lòng, chúng tôi luôn ủng hộ".

Dù phải đối mặt với áp lực dư luận, cặp đôi khẳng định cuộc hôn nhân của họ không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà bắt nguồn từ sự đồng cảm và thấu hiểu. Họ chọn sống thật với cảm xúc, vượt qua rào cản tuổi tác để tìm thấy bình yên bên nhau.