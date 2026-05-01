Cô gái 26 tuổi kiếm hơn 3 tỷ/năm nhờ cửa hàng bánh bao nhỏ: Bí mật nằm ở “mô hình miễn phí” khiến nhiều người bất ngờ

Khi bánh bao miễn phí trở thành “đòn bẩy” doanh thu

Trong bối cảnh kinh doanh F&B ngày càng cạnh tranh, nhiều cửa hàng nhỏ phải vật lộn với chi phí thuê mặt bằng, nhân công và nguyên liệu. Tuy nhiên, một mô hình tưởng chừng “ngược đời” – cho khách hàng ăn miễn phí – lại đang mở ra hướng đi mới.

Ngay khi khai trương, chủ cửa hàng đã đưa ra một chương trình thành viên gây tò mò: chỉ cần trả 29,9 NDT, khách hàng có thể đăng ký thẻ thành viên và nhận 1 chiếc bánh bao miễn phí mỗi ngày trong suốt 1 năm. Không chỉ vậy, những người duy trì đủ 365 ngày còn có cơ hội nhận một chiếc xe điện trị giá khoảng 1.500 NDT.

Ưu đãi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân khu vực lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn người đã đăng ký. Nhờ khoản phí thành viên ban đầu, cửa hàng gần như đã bù đắp được chi phí thuê mặt bằng và vận hành trong năm đầu, giảm đáng kể áp lực tài chính thường thấy ở các quán ăn mới mở.

Điểm đáng chú ý là số tiền thành viên tuy nhỏ nhưng tạo ra dòng tiền ngay lập tức – yếu tố quan trọng giúp nhiều mô hình kinh doanh vượt qua giai đoạn đầu vốn dễ thua lỗ.

Khách đến vì miễn phí, nhưng ở lại vì thói quen

Theo chia sẻ từ người trong ngành F&B, hiếm ai chỉ ăn một chiếc bánh bao cho bữa sáng. Khi đến nhận phần miễn phí, khách thường mua thêm bánh bao nhân thịt, sữa đậu nành hoặc các món ăn kèm khác.

Mỗi khách hàng có thể phát sinh thêm khoảng 5 NDT chi tiêu mỗi ngày. Nếu duy trì đều đặn, một thành viên có thể tạo ra khoảng 1.800 NDT doanh thu bổ sung mỗi năm.

Nhìn từ góc độ hành vi tiêu dùng, đây là cách tận dụng “thói quen tiện lợi”: khi khách đã quen ghé cửa hàng mỗi sáng, khả năng họ mua thêm sản phẩm là rất cao. Món miễn phí đóng vai trò như một “điểm chạm” giúp duy trì tần suất ghé thăm – yếu tố quan trọng trong kinh doanh đồ ăn nhanh.

Lợi nhuận đến từ tính toán chặt chẽ

Cốt lõi của mô hình nằm ở việc cân đối chi phí và doanh thu dài hạn.

Chiếc xe điện được dùng làm phần thưởng có giá niêm yết khoảng 1.500 NDT, nhưng nếu mua với số lượng lớn, giá nhập có thể chỉ khoảng 800 NDT. Như vậy, chi phí thực tế thấp hơn nhiều so với cảm nhận của khách hàng về giá trị phần thưởng.

Nếu mỗi thành viên mang lại khoảng 1.000 NDT lợi nhuận ròng mỗi năm, việc đạt khoảng 6.000 thành viên có thể giúp cửa hàng tạo ra doanh thu lên đến nhiều triệu NDT.

Thay vì chỉ kiếm lời từ từng chiếc bánh bao, mô hình này chuyển trọng tâm sang giá trị vòng đời khách hàng – khái niệm phổ biến trong thương mại điện tử nhưng chưa được nhiều cửa hàng nhỏ áp dụng.

Khác biệt nằm ở tư duy kinh doanh, không chỉ ở sản phẩm

Các cửa hàng bánh truyền thống thường tập trung vào biên lợi nhuận trên từng sản phẩm, đồng nghĩa với việc phải bán được số lượng lớn mỗi ngày. Điều này khiến chủ quán dễ rơi vào vòng lặp làm việc cường độ cao nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng.

Trong khi đó, mô hình thành viên giúp:

- Tạo dòng tiền ngay từ đầu

- Giữ chân khách hàng ổn định

- Tăng doanh thu nhờ bán kèm

- Giảm phụ thuộc vào lượng khách vãng lai

Đây là cách nhiều thương hiệu lớn vẫn áp dụng dưới dạng subscription hoặc membership, nhưng khi được đưa vào một cửa hàng nhỏ, hiệu quả lại trở nên đáng chú ý.

“Miễn phí” không có nghĩa là không thu tiền

Điểm quan trọng của mô hình này là khách hàng vẫn chi tiền, nhưng chi theo cách khác. Thay vì trả cho từng chiếc bánh, họ trả cho trải nghiệm tiện lợi và cảm giác “được lợi”.

Tâm lý này không mới: các nền tảng xem phim, ứng dụng học ngoại ngữ hay phòng gym đều sử dụng chiến lược tương tự – thu phí nhỏ nhưng dài hạn.

Với cửa hàng bánh bao, “miễn phí” chỉ là lớp vỏ marketing. Phần lợi nhuận thực sự đến từ việc:

- Tăng tần suất khách quay lại

- Tạo thói quen tiêu dùng

- Khuyến khích mua thêm sản phẩm

- Tận dụng giá nhập thấp khi mua số lượng lớn

Bài học cho người muốn kinh doanh nhỏ

Câu chuyện này cho thấy quy mô nhỏ không đồng nghĩa với lợi nhuận thấp. Điều quan trọng là cách thiết kế mô hình doanh thu.

Một số gợi ý có thể tham khảo:

- Tạo chương trình thành viên với chi phí thấp nhưng hấp dẫn

- Kết hợp sản phẩm miễn phí với sản phẩm bán kèm

- Tính toán giá trị khách hàng trong dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn

- Tận dụng nguồn hàng giá tốt khi mua số lượng lớn

Trong bối cảnh chi phí kinh doanh ngày càng tăng, những mô hình linh hoạt có thể giúp cửa hàng nhỏ tồn tại và phát triển bền vững hơn.

Tóm lại, câu chuyện của cô gái Gen Z không chỉ nằm ở con số doanh thu hàng triệu nhân dân tệ, mà ở cách cô thay đổi góc nhìn về kinh doanh: đôi khi lợi nhuận không đến từ việc bán sản phẩm đắt hơn, mà từ việc khiến khách hàng quay lại thường xuyên hơn.