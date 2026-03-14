Một trường hợp gần đây khiến nhiều bác sĩ bất ngờ: một cô gái ngoài 20 tuổi, thân hình gầy, BMI chỉ khoảng 19 nhưng lại bị gan nhiễm mỡ nặng.

Bác sĩ ngoại khoa Trần Vinh Kiên (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết trường hợp phát hiện ra vấn đề sức khỏe sau khi khám sức khỏe định kỳ tại công ty. Kết quả cho thấy cô bị gan nhiễm mỡ mức độ nặng, khiến cô nghĩ rằng nguyên nhân là do thừa cân nên muốn giảm cân. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, chỉ số BMI của cô khoảng 19, vẫn nằm trong mức bình thường.

Sau khi xét nghiệm chi tiết hơn, các bác sĩ phát hiện:

- Cholesterol LDL (cholesterol xấu) lên tới 180 mg/dL (bình thường dưới 100 mg/dL);

- Men gan vượt 100 (mức bình thường dưới 35);

- Tình trạng gan đã tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ.

Điều đáng chú ý là dù nhìn bên ngoài khá gầy, tỷ lệ mỡ cơ thể của cô lại lên tới 41%, mức rất cao đối với nữ giới.

3 thói quen xấu khiến gan nhiễm mỡ

Sau khi tìm hiểu kỹ về lối sống của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân chủ yếu đến từ ba thói quen sinh hoạt phổ biến.

Thứ nhất là ăn quá nhiều tinh bột tinh chế. Cô gái thường xuyên ăn các loại thực phẩm như cơm trắng, bánh mì, đồ ngọt hoặc đồ ăn chế biến sẵn.

Thứ hai là thiếu protein trong khẩu phần ăn. Cô gần như không bổ sung đủ các nguồn đạm như thịt, cá, trứng hoặc đậu.

Thứ ba là thiếu vận động. Cô hầu như không có thói quen tập thể dục, khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ dù cân nặng không tăng nhiều.

Theo bác sĩ, tình trạng này còn được gọi là skinny fat - nghĩa là nhìn bên ngoài gầy nhưng tỷ lệ mỡ nội tạng lại cao, dễ gây ra nhiều vấn đề chuyển hóa.

Gan nhiễm mỡ có thể cải thiện nếu thay đổi lối sống

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn và tăng vận động. Ngoài việc kiểm soát lượng thực phẩm, bác sĩ cũng nhấn mạnh cần phân bổ hợp lý giữa tinh bột, protein và chất béo lành mạnh.

Bên cạnh đó, cô được khuyến khích thực hiện các bài tập kháng lực cơ bản để tăng khối cơ và giảm mỡ cơ thể. Trong giai đoạn đầu, bác sĩ cũng kê thuốc hạ mỡ máu nhẹ để hỗ trợ điều trị.

Kết quả cải thiện khá rõ rệt:

- Sau 1 tháng, LDL giảm từ 180 xuống 140 mg/dL.

- Sau 3 tháng, gan nhiễm mỡ từ mức nặng giảm xuống mức trung bình.

- Sau 9 tháng, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, bệnh nhân không cần tiếp tục dùng thuốc hạ mỡ máu.

Bài học từ trường hợp này

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng gan nhiễm mỡ không chỉ xảy ra ở người béo. Ngay cả những người có cân nặng bình thường nhưng ăn uống thiếu cân bằng và ít vận động vẫn có nguy cơ mắc bệnh.

Vì vậy, ngoài việc theo dõi cân nặng, mỗi người cũng nên chú ý đến chất lượng chế độ ăn, tỷ lệ mỡ cơ thể và thói quen vận động, đồng thời khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về gan và chuyển hóa.

Nguồn và ảnh: SETN