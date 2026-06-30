Giữa những ngày hè rực nắng của năm 2026, Phùng Nguyễn Ngọc Anh nhận được tin vui là thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô cử nhân ngành Sư phạm toán học, lớp chất lượng cao khóa 72, khiến nhiều người trầm trồ với bảng thành tích học tập gần như tuyệt đối: điểm tốt nghiệp đạt 3.98/4.0 (tương đương 9.39/10.0).

Bí quyết của thủ khoa

Nhưng với Ngọc Anh, niềm hạnh phúc lớn nhất lúc này không chỉ là danh hiệu thủ khoa danh giá, mà là việc em đã hiện thực hóa được ước mơ: được đứng trên bục giảng của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ), nơi từng nuôi dưỡng những năm tháng thanh xuân của chính mình.

Ngọc Anh (người ôm hoa) cùng giảng viên và các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC

Hành trình đến với bảng phấn và bục giảng của cô giáo sinh Ngọc Anh bắt đầu bằng sự giao thoa giữa định hướng từ những người thầy đi trước và duyên tự nhiên trong cuộc sống.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn, và cũng chính vì lẽ đó, Ngọc Anh hiểu rằng chỉ có việc học mới giúp thay đổi tư duy, cải thiện điều kiện sống của gia đình. Em đến với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bởi được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô đã tận tâm dìu dắt và dạy dỗ em trong suốt 12 năm phổ thông.

"Đã có lúc em đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Có những con đường hứa hẹn mang lại điều kiện vật chất tốt hơn trong thời gian ngắn. Nhưng sau tất cả, em nhận ra rằng, được trao truyền tri thức, được đứng trên bục giảng, được truyền cảm hứng học tập và đồng hành cùng các thế hệ học sinh là một công việc vô cùng thiêng liêng và đáng trân quý. Nhận thức được ý nghĩa và trách nhiệm của nghề giáo, em càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình, đó là trở thành sinh viên ngành Sư phạm toán học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Ngọc Anh chia sẻ.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Ngọc Anh đã thử sức với công việc gia sư. Chính những giờ phút miệt mài giảng giải, chứng kiến ánh mắt học trò sáng lên khi thấu hiểu một định lí, một bài toán khó đã giúp em nhận ra năng khiếu và ngọn lửa đam mê sư phạm đang cháy trong lòng mình. Lựa chọn ngành toán học chất lượng cao tại ngôi trường sư phạm trọng điểm của cả nước đối với Ngọc Anh như một lẽ tự nhiên, là nơi em thuộc về.

Nhìn vào bảng thành tích dày đặc từ thời phổ thông với giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn toán năm lớp 11 và 12, cho đến những năm đại học với học bổng xuất sắc 6/8 kì và 8/11 kì đạt GPA (điểm trung bình học tập) tuyệt đối 4.0, ít ai biết rằng bí quyết của Ngọc Anh là tự học và làm việc nhóm hiệu quả.

Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 Phùng Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: NVCC

Trong kí ức của cô thủ khoa, thời sinh viên đẹp nhất là những mùa thi nghẹt thở nhưng ấm áp. Trước mỗi kì thi, nhóm bạn của Ngọc Anh lại biến thành một "chiến trường" học tập đầy khí thế. Mọi tài liệu, file ghi chép hay bài giải đều được chia sẻ, các thành viên tỉ mẩn sửa cho nhau từng nét chữ, từng bước lập luận.

Tinh thần đồng đội ấy đã giúp cả nhóm cùng dắt tay nhau tốt nghiệp đúng hạn với những kết quả rực rỡ. Ngọc Anh luôn tâm niệm, ngoài việc chăm chú nghe giảng và chủ động hỏi thầy cô trên lớp, việc tự xem trước bài và làm bài tập củng cố sau mỗi buổi học chính là chìa khóa để chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức.

Hạnh phúc khi được trở về nơi bắt đầu

Trên con đường nghiên cứu khoa học, bước ngoặt lớn nhất của Ngọc Anh là cuộc gặp gỡ với GS.TS Sĩ Đức Quang, giảng viên bộ môn hình học. Thầy không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc với những công trình quốc tế, một chuyên gia tâm huyết trong việc bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cô sinh viên trẻ. Ngọc Anh chia sẻ, em vô cùng khâm phục sự kiên nhẫn và bình tĩnh của thầy.

Ngọc Anh (người đứng bên phải) và mẹ. Ảnh: NVCC

Trên lớp, trước những câu hỏi, dù đơn giản nhất của những sinh viên chưa theo kịp mạch bài, thầy vẫn ôn tồn giảng giải. Đến cuối kì, thầy dắt tay các em vào thế giới nghiên cứu bằng cách hướng dẫn đọc, dịch các bài báo khoa học quốc tế, rèn giũa cho học trò từ bản chất khái niệm đến từng câu từ lập luận.

Có những giai đoạn nghiên cứu khoa học rơi vào bế tắc, không tìm ra hướng triển khai cho đề tài, chính sự động viên, khích lệ và những gợi ý tỉ mỉ của GS Sĩ Đức Quang đã giúp Ngọc Anh vượt qua để rồi xuất sắc giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải Ba cấp trường. Hình ảnh người thầy miệt mài, tận tâm ấy đã trở thành khuôn mẫu, thành mục tiêu nghề nghiệp mà Ngọc Anh tự hứa sẽ theo đuổi và hoàn thiện trong suốt cuộc đời dạy học của mình.

Trở về Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc với tư cách là một giáo viên, Ngọc Anh không giấu nổi niềm vui và sự xúc động. Gặp lại những người thầy cũ, nhận được sự quan tâm, ưu ái từ những người đi trước, cô giáo trẻ hiểu rằng đó vừa là điểm tựa vững chắc, nhưng cũng là áp lực và trách nhiệm lớn lao. Danh hiệu thủ khoa xuất sắc năm 2026 giờ đây đã khép lại một chặng đường rực rỡ để mở ra một chương mới.

Đứng trước những thế hệ học sinh chuyên toán thông minh và đầy khát khao, Phùng Nguyễn Ngọc Anh tự nhắc nhở bản thân phải luôn nghiêm túc, cống hiến hết mình, đem tình yêu toán học và ngọn lửa được truyền từ mái trường Sư phạm Hà Nội để thắp sáng thêm những bảng vàng thành tích cho quê hương.