Tiếp tục series những cô dâu đeo vàng nặng trĩu khiến dân tình phải xin vía lia lịa, mới đây một lễ cưới tại Sóc Sơn, hình ảnh cô dâu đeo tới hơn 100 cây vàng khiến khắp cõi mạng phải dậy sóng. Đó là lễ cưới của cô dâu Kim Yến (Tây Ninh) và chú rể Trịnh Hải (Sóc Sơn, Hà Nội).

Cô dâu U30 đã là bà chủ 2 tiệm vàng, chuẩn bị sính lễ tới hơn 100 lượng

Được biết cô dâu và chú rể đã hẹn hò được 5 năm, trong một lần Kim Yến liên hệ đặt 100 đôi giày tại shop của Trịnh Hải cho chuyến thiện nguyện nên 2 người đã quen nhau. Kim Yến U30 đã là chủ của 2 tiệm vàng nức tiếng Tây Ninh, ngoài ra cô còn kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản.

Là người Tây Ninh, lấy chồng ở Sóc Sơn, cô dâu Kim Yến còn đặc biệt book 3 đội make up chuyên nghiệp để trang điểm cho mình. Trong đó có Hạnh Lâm - người từng make up cho Chu Thanh Huyền trong ngày trọng đại và Sang Lê - người được mệnh danh là "phù thủy make up" chuyên trang điểm cho các cô dâu miền Tây.

Cô dâu book ê-kíp make up bay thẳng ra Hà Nội với giá 40 triệu, chịu chi đến mức "bồi dưỡng" thêm 30 triệu sau tiệc cưới

Đặc biệt, chuyên gia trang điểm Sang Lê còn chia sẻ thêm, ngoài chi phí là 40 triệu cho ê kíp của anh bay ra Hà Nội do cô dâu lo trọn gói, sau lễ ăn hỏi cô dâu Kim Yến còn "bồi dưỡng" thêm 10 triệu, và 20 triệu sau khi tiệc cưới được diễn ra ở Sóc Sơn.

Hình ảnh cô dâu Kim Yến với 40 cây vàng trong ngày ăn hỏi. (Nguồn: @sangle.makeupartist).

Thậm chí nam ca sĩ Tùng Dương và Ngọc Sơn cũng góp vui một vài ca khúc trong lễ cưới của cô dâu Kim Yến và chú rể Trịnh Hải tại Sóc Sơn. (Nguồn: @nhothu1909).

Đám cưới tại Sóc Sơn được tổ chức ở Nhà văn hóa thôn, nhưng cặp đôi cũng đầu tư tới 2 tấn hoa tươi để trang trí, nhìn không khác gì khách sạn 5 sao. (Nguồn: FBNV).

Một vài hình ảnh trong lễ ăn hỏi và lễ cưới của cô dâu Kim Yến và chú rể Trịnh Hải. (Nguồn: FBNV).

Dù lễ cưới đã được diễn ra cách đây vài ngày, nhưng dân tình vẫn xuýt xoa trước độ chịu chi của cô dâu Kim Yến. Không hổ danh là bà chủ tiệm vàng, cô dâu đeo tới hơn 100 lượng, sáng choang đến lóa mắt, khiến chị em phải vào xin vía lia lịa. Thậm chí có người còn cảm thấy "nhìn cô dâu có vẻ khó thở" khi đeo vàng kín người như vậy.