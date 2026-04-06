Cô dâu gây bão mạng với trang phục "dát vàng" từ đầu đến chân

Ngày 30/3, trang Instagram Few Discovery – chuyên chia sẻ nội dung về phong cách sống xa xỉ tại UAE – đăng tải một đoạn clip ngắn kèm chú thích: “Trong một đám cưới tại Dubai, cô dâu xuất hiện với diện mạo phủ vàng từ đầu đến chân, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội”.

Đoạn video có sự góp mặt của nhà sáng tạo nội dung người Indonesia Oleve Love. Sau đó, cô cũng trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng, yêu cầu được ghi nhận quyền sở hữu hình ảnh.

Trong clip, cô dâu gây ấn tượng với bộ trang phục được thiết kế như “áo giáp” phủ kín cơ thể, với các chi tiết ánh vàng nổi bật từ vương miện, trang phục, thắt lưng cho đến những món phụ kiện tinh xảo trên từng ngón tay.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không chỉ nằm ở vẻ ngoài lộng lẫy mà còn ở tính xác thực của bộ trang phục. Nhiều người hoài nghi liệu toàn bộ có thực sự được làm từ vàng thật hay không.

Một tài khoản nhận xét: “Không thể là vàng thật. Với khối lượng như vậy, cô ấy khó có thể di chuyển. Có lẽ chỉ là mạ vàng hoặc vật liệu khác”. Một người khác cũng đặt câu hỏi: “Đây chỉ là phục vụ quay video thôi sao? Bạn có biết vàng nặng và đắt thế nào không? Có thể đây là cách quảng bá của một tiệm vàng”.

Sự nghi ngờ càng tăng khi Oleve Love tiếp tục đăng tải thêm hình ảnh liên quan trên trang cá nhân. Những bức ảnh cho thấy cô mặc bộ trang phục tương tự, nhưng ngoài các chi tiết màu vàng còn có cả những tấm bạc và thỏi bạc vẫn còn nguyên trong bao bì. Điều này khiến nhiều người cho rằng hình tượng “cô dâu vàng” có thể chỉ là một sản phẩm dàn dựng mang tính sáng tạo, thậm chí là cách châm biếm sự xa hoa quá mức trong các đám cưới vùng Vịnh.

Dubai từ lâu được mệnh danh là “thành phố vàng”, nơi kim loại quý này giữ vai trò quan trọng trong văn hóa cưới hỏi. Ở nhiều cộng đồng Trung Đông và Nam Á, vàng không chỉ là trang sức mà còn tượng trưng cho sự đảm bảo tài chính, địa vị và là món quà truyền thống dành cho cô dâu.

Trong đó, vàng thường chiếm phần lớn trong mahr (của hồi môn) mà chú rể trao cho cô dâu. Nhiều cô dâu tương lai sẵn sàng dành thời gian đến khu chợ vàng Deira nổi tiếng để chọn lựa những bộ trang sức cưới tinh xảo, có thể nặng tới vài kilogram.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận về tính thật – giả của bộ trang phục xuất hiện trong đoạn clip.