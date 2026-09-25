Có chuyện gì mà phụ huynh Việt Nam ồ ạt đăng bài xin lỗi con thế này?

Mỗi dịp Trung thu về, khi tiếng trống múa lân bắt đầu rục rịch ngoài phố, mạng xã hội cũng được phen rộn ràng theo cách rất riêng: các bậc phụ huynh đồng loạt rủ nhau… xin lỗi con cái. Không phải vì bố mẹ lỡ quên mua lồng đèn hay bận việc bỏ lỡ ngày vui, mà cơ sự đều bắt nguồn từ một "kiếp nạn" thường niên mang tên: bài tập làm mâm cỗ trông trăng ở trường.

Bài tập trải nghiệm của con, "ác mộng" dao thớt của bố mẹ

Về lý thuyết, hội thi bày mâm ngũ quả, cắt tỉa hoa quả ở các trường mầm non và tiểu học là sân chơi trải nghiệm đầy ý nghĩa cho con trẻ. Thế nhưng khi bắt tay vào việc, những công đoạn đòi hỏi kỹ năng dao thớt đỉnh cao lẫn hoa tay thượng thừa lại tự động chuyển giao toàn bộ về phía phụ huynh. Thế là bao nhiêu ông bố, bà mẹ vốn quen gõ bàn phím bỗng chốc phải hóa thân thành nghệ nhân điêu khắc bất đắc dĩ giữa đêm hôm khuya khoắt.

Kết quả là những ngày này, lướt Facebook hay TikTok, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những "kiệt tác nghệ thuật" có một không hai. Từ chú cún bưởi, thỏ ngọc cho tới đàn lợn, đàn cá… bước ra từ trí tưởng tượng bay bổng của phụ huynh bỗng biến hình thành những phiên bản "hệ tâm linh" khiến người xem vừa nhìn đã không nhịn nổi cười.

Những bài đăng xin lỗi con ngập tràn MXH

Khi mẫu trên mạng một đằng, sản phẩm về tay một nẻo

Dân mạng được phen cười nghiêng ngả trước độ sáng tạo vượt mọi khuôn khổ. Một mẹ bỉm sữa hăm hở khoe chú cún bưởi tự làm theo clip triệu view: thay vì bộ lông xù trắng muốt, bụ bẫm đáng yêu như hình mẫu, chú cún đời thực lại mang gương mặt bơ phờ, đôi mắt trố lồi cùng thần thái thảng thốt như vừa chạy deadline ba đêm liền không ngủ.

Ở một diễn biến khác, "vườn thú hoa quả" của một gia đình cũng khiến cộng đồng mạng ngã ngửa vì con thì mắt lồi, con lại răng vổ. Chiếm trọn tâm điểm là chú heo bắp cải bị trêu là phiên bản "đột biến gen". Chẳng cần dưa hấu hay đu đủ cầu kỳ, vị phụ huynh này tận dụng nguyên cả cây bắp cải trắng, gắn vội hai con mắt đảo qua đảo lại, khoét thêm chiếc mũi méo mó rồi cài vội chiếc nơ hồng chấm bi để "cứu vãn nhan sắc" trong tuyệt vọng.

Đi kèm loạt ảnh cười ra nước mắt là những lời thú tội ngọt ngào của các bậc làm cha làm mẹ. Một người mẹ hài hước bộc bạch rằng mình đã dốc hết 100% công lực, tiếc là bản thân chỉ giỏi cãi nhau với chồng chứ hoa tay thì tìm mỏi mắt chẳng thấy một cái nào. Một phụ huynh khác cũng ngậm ngùi kể lại cảnh hai vợ chồng hì hục cắm tăm, gọt bưởi đến nửa đêm để nặn thỏ ngọc tinh khôi. Nào ngờ sáng ra nhìn lại, thành phẩm trông chẳng khác nào chú chuột chũi vừa ốm dậy, đành bấm bụng dặn nhỏ con nếu cô giáo có hỏi thì cứ tự tin bảo đây là giống thú quý hiếm nằm trong sách đỏ.

Bên dưới các bài đăng, cư dân mạng thi nhau thả tim và để lại những bình luận đầy đồng cảm. Ai cũng công nhận rằng dù tay nghề có hơi "ngang trái", nhưng độ nhiệt tình và tình yêu thương con của bố mẹ thì luôn đạt điểm tuyệt đối.

Những chú cún bưởi méo mó, những con thú hoa quả kỳ lạ có thể chẳng bao giờ đoạt giải nhất của trường, nhưng chắc chắn những giây phút cả nhà cùng lóng ngóng, bật cười bên mâm cỗ dở dang ấy sẽ là ký ức tuổi thơ ấm áp và rực rỡ nhất trong mắt con trẻ.