Giữa căn bếp nhỏ lúc nào cũng đỏ lửa ở TP.HCM, em Đồng Hà Anh (ngụ phường Tân Thới Hiệp) đã quen với việc đứng bên chảo bánh xèo nóng rực từ khi còn rất nhỏ. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đến trường mỗi ngày, cô bé lại chọn ở nhà phụ giúp gia đình, nhường cơ hội học tập cho hai em.

Cô bé nghỉ học từ lớp 6 để bán bánh xèo, nhường 2 đứa em đến trường: Chỉ mong một ngày xây được căn nhà cho ông bà

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ, Hà Anh lớn lên trong vòng tay cưu mang của ông bà nội và người thân. "Từ nhỏ em đã thiếu tình thương của cha mẹ nên em coi ông bà nội là chỗ dựa duy nhất, cũng coi như là cha với mẹ của em", cô bé chia sẻ.

Những ngày đầu tập đổ bánh xèo, Hà Anh không tránh khỏi những lần vụng về. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và chịu được sức nóng từ bếp lửa.

"Lúc đầu em cũng sợ nóng lắm, với cả em cũng suy nghĩ là có đổ đẹp hay không. Thử một lần thì tè le hết trơn, không có đẹp. Nhưng cứ thử nhiều lần thì được. Có nhiều khi đổ xong rồi ông nội em cũng sửa sai cho em, rồi em sửa từ từ. Bây giờ thì em quen tay luôn", em kể.

Nghỉ học từ lớp 6 để phụ giúp gia đình, Hà Anh chọn đứng bên chảo bánh xèo mỗi ngày với mong muốn nhường cơ hội học tập cho hai em.

Mỗi ngày, cô bé dành nhiều giờ bên bếp lửa nóng rực thay vì ngồi trên ghế nhà trường

Tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ khiến ông bà nội trở thành chỗ dựa lớn nhất của ba chị em Hà Anh.

Phía sau nụ cười hồn nhiên của cô bé là câu chuyện đầy nhọc nhằn của một gia đình nhiều biến cố. Bà Trương Thị Kim Nhị, bà nội của Hà Anh, cho biết bà đã nuôi các cháu từ khi còn rất nhỏ. Khi Hà Anh khoảng 5-6 tuổi, cha em qua đời vì bệnh tật. Người mẹ cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên không đủ điều kiện chăm sóc các con.

"Tôi nuôi tụi nhỏ từ hồi còn bé xíu, từ lúc mẹ nó mới sinh tới giờ. Sau đó ba nó bệnh rồi mất khi con bé khoảng 5-6 tuổi. Mẹ nó cũng hoàn cảnh lắm, không có điều kiện nuôi con. Hồi đó mẹ nó nói gửi tôi nuôi một đứa thôi, nhưng tôi không chịu, tôi nuôi hết. Dù cực khổ thì tôi cũng đi làm, tự lo cho các cháu. Rồi từ đó tới giờ tôi nuôi luôn. Ba nó mất rồi, các cháu vẫn ở với tôi tới nay. Đối với tôi, tụi nhỏ y như con ruột của mình vậy", bà Nhị xúc động nói.

Những chiếc bánh xèo vàng giòn là thành quả của sự kiên trì sau nhiều lần thất bại của Hà Anh.

Sau giờ học, 2 người em của Hà Anh cũng tranh thủ phụ chị bưng bê ở quán bánh xèo

Bà nội mong muốn tạo điều kiện để Hà Anh học nghề hoặc tiếp tục học tập khi có cơ hội phù hợp.

Cuộc sống khó khăn khiến Hà Anh phải sớm đưa ra quyết định mà không đứa trẻ nào mong muốn: nghỉ học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng điều khiến nhiều người xúc động là lý do phía sau sự lựa chọn ấy.

"Có thời gian hai em của em cũng xin, cũng kêu em nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Nhưng em nói với các em là chị Hai lớn rồi, để chị Hai hy sinh cho hai em được đi học, sau này có tương lai. Còn chị Hai thì sao cũng được.

Em luôn động viên các em cố gắng học hành để sau này có tương lai cho bản thân. Ba chị em em tuy thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nhưng em nghĩ không sao hết, vì vẫn còn ông bà nội ở bên chăm lo. Em cũng tự nhủ mình còn may mắn hơn nhiều bạn mồ côi không còn người thân bên cạnh", Hà Anh tâm sự.

Dù nghỉ học từ lớp 6, Hà Anh vẫn luôn mong hai em được tiếp tục đến trường đầy đủ.

Ước mơ của Hà Anh là trở thành chủ một quán bánh xèo và xây cho ông bà một căn nhà khang trang.

Nhìn cháu gái sớm gác lại việc học, bà Nhị không khỏi trăn trở. Bà cho biết nhiều lần đã nghĩ đến chuyện cho Hà Anh quay trở lại trường.

"Năm nay tôi cũng tính cho bé đi học lại. Nhưng bé hỏi tôi rằng nếu đi học thì ai sẽ chiên bánh xèo, vì quán hiện giờ cần có bé Hà phụ giúp. Bé đã hy sinh nghỉ học từ năm lớp 6, chỉ học phổ cập thôi", bà nói.

Theo bà Nhị, nếu điều kiện cho phép, gia đình vẫn sẽ tạo cơ hội để Hà Anh học nghề hoặc tiếp tục học tập trong tương lai. "Tôi cũng nói với bé rằng sau khi hết hợp đồng hiện tại, nếu bé muốn đi học nghề hay học thêm gì đó thì tôi vẫn tạo điều kiện cho đi học. Còn tôi vẫn tiếp tục bán bánh xèo để nuôi bé đến năm 18 tuổi.

Nếu sau này bé Hà muốn theo nghề bánh xèo thì tôi sẽ truyền nghề lại cho bé. Thậm chí tôi không bán quán nữa mà giao lại để bé tự làm chủ. Thật lòng tôi chỉ mong nuôi bé đến đủ 18 tuổi, rồi bé có thể tự đứng ra làm chủ cuộc sống của mình", bà chia sẻ.

Cô bé Hà Anh dù còn nhỏ tuổi nhưng em có nghị lực vượt khó và tình yêu thương dành cho những người thân yêu nhất.

Dù đã quen với công việc mưu sinh, Hà Anh vẫn không giấu được những phút chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè cắp sách đến trường. "Có lúc nhìn thấy các bạn được đi học thì em cũng chạnh lòng lắm. Nhưng em nghĩ dù bản thân không được đi học như các bạn, bù lại hai em của em vẫn được đến trường.

Ngày nào nhìn hai em mặc đồng phục, đeo cặp sách đi học, em cũng cảm thấy rất vui. Em nghĩ sự hy sinh của mình là xứng đáng nếu các em có cơ hội học hành và có tương lai tốt hơn", cô bé nói.

Khi được hỏi về ước mơ, Hà Anh không nhắc đến những điều lớn lao. Điều em mong muốn chỉ là được ở bên những người đã yêu thương, nuôi dưỡng mình suốt những năm tháng khó khăn nhất.

"Ước mơ của em sau này là trở thành một cô chủ bán bánh xèo. Em chỉ mong ông bà nội có thể sống thật lâu bên em để em có cơ hội báo hiếu. Em muốn cố gắng làm việc, dành dụm tiền để xây cho ông bà một căn nhà thật ấm áp, để cả gia đình được sống cùng nhau. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là em đã thấy rất vui rồi."

Giữa những bộn bề của cuộc sống, ước mơ về một căn nhà nhỏ, nơi có ông bà và các em quây quần bên nhau, có lẽ chính là động lực để cô bé bán bánh xèo mỗi ngày tiếp tục cố gắng. Một ước mơ giản dị, nhưng chứa đựng cả sự hy sinh, lòng biết ơn và tình yêu thương mà em dành cho gia đình của mình.