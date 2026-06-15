Nữ diễn viên ly hôn chồng lần đầu kể lý do đổ vỡ trên sóng truyền hình: "Tôi không muốn suốt ngày sống trong cãi vã"

Chae Rim - Cao Tử Kỳ từng là cặp đôi Hoa - Hàn đáng ngưỡng mộ ở làng giải trí châu Á. Thế nhưng, họ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình sau khoảng 6 năm bên nhau.

Tới sáng 15/6, tờ 163 đưa tin, Chae Rim vừa bất ngờ lần đầu vạch trần góc khuất hôn nhân với chồng cũ Cao Tử Kỳ. Trong video mới, nữ diễn viên xứ Hàn không chỉ hé lộ nguyên nhân ly hôn tài tử họ Cao mà còn cà khịa đàng trai rát mặt: “Tôi không muốn trở thành 1 người đàn bà oán giận, bất mãn với cuộc sống. Tôi không muốn suốt ngày sống trong những cuộc cãi vã, không muốn biến thành 1 người mẹ dữ dằn, và không muốn sống 1 cuộc đời quá uất ức. Năng lượng của tôi đã bị bào mòn đến cạn kiệt từ cuộc hôn nhân đó rồi”. Thì ra Chae Rim đã phải trải qua 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đầy đau khổ với tài tử xứ Trung.

Khi 1 cư dân mạng bất ngờ đặt câu hỏi “Cô yêu con mình như vậy, tại sao không cho đứa trẻ 1 mái ấm trọn vẹn đi?” , Chae Rim đã đáp lại với thái độ đầy dứt khoát: “Tôi thấy sống 1 mình như vậy rất tốt, tại sao cứ phải cố đi tìm kiếm hạnh phúc từ 1 người đàn ông cơ chứ?”.

Chae Rim vừa bất ngờ hé lộ lý do khiến cô ly hôn tài tử Cao Tử Kỳ. Ảnh: 163

Cũng trong video mới, Chae Rim đã để con trai lộ diện trước ống kính máy quay. Được biết, cậu bé chào đời cuối năm 2017, tới nay được 9 tuổi và là con trai của nữ diễn viên với chồng cũ Cao Tử Kỳ. Ở thời điểm hiện tại, ngoại hình của quý tử nhà Chae Rim được nhận xét là đã thay đổi nhiều so với lần xuất hiện trước đó.

Diện mạo của con trai Chae Rim - Cao Tử Kỳ ở thời điểm này (ảnh trên) được nhận xét là đã thay đổi đáng kể so với thời gian trước đó. Ảnh: Sohu

Chae Rim - Cao Tử Kỳ kết hôn hồi năm 2014 sau màn cầu hôn lãng mạn giữa biển người. Tới năm 2020, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin 2 nghệ sĩ đã chính thức ly dị và nữ diễn viên đã giành được quyền nuôi con. Theo nhiều nguồn tin, Chae Rim - Cao Tử Kỳ rạn nứt bắt nguồn từ việc nam tài tử phản bội, ngoại tình sau lưng bà xã từ năm 2019.

Sau khi ly hôn, Chae Rim cùng con trai chuyển hẳn về Hàn sinh sống. Suốt thời gian dài, Cao Tử Kỳ không xuất hiện trong cùng khung hình với quý tử, khiến netizen đặt nghi vấn Chae Rim cấm chồng cũ gặp lại con. Phải tới tháng 4/2024, tài tử họ Cao mới chính thức lần đầu đoàn tụ cùng con trai sau 4 năm xa cách và điều này cho thấy mối quan hệ giữa nam diễn viên với vợ cũ đã được cải thiện. Dù cho phép chồng cũ gặp con trai nhưng nữ diễn viên đình đám xứ Hàn vẫn nhất quyết không xuất hiện chung khung hình với đàng trai.

Chae Rim - Cao Tử Kỳ kết hôn hồi năm 2014, nhưng cặp đôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân cách đây 6 năm sau ồn ào ngoại tình của tài tử họ Cao. Ảnh: 163

Hậu ly hôn, Chae Rim giành được quyền nuôi con và đã về Hàn sinh sống. Suốt những năm qua, cô 1 mình nuôi con sau khi chia tay tài tử xứ Trung. Ảnh: 163

Chae Rim đồng ý để cho Cao Tử Kỳ lần đầu gặp lại con trai sau 4 năm xa cách hồi tháng 4/2024. Ảnh: Weibo

Trước lần chia tay ồn ào với Cao Tử Kỳ, Chae Rim từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại với nam ca sĩ nổi danh xứ Hàn Lee Seung Hwan. Còn nhớ khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Chae Rim gây bất ngờ khi công bố tin kết hôn với nam ca sĩ họ Lee, người đàn ông lớn hơn cô 14 tuổi. Thời điểm ấy, mỹ nhân Thảo Nguyên Xanh mới chỉ đang ở độ tuổi 24 - khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái.

Thực tế, ban đầu Lee Seung Hwan vốn là thần tượng của Chae Rim, người đẹp rất thích sưu tầm các đĩa nhạc của nam ca sĩ này. Quyết định kết hôn khi ấy của Chae Rim đối mặt với sự phản đối từ người thân và bạn bè do sự chênh lệch về tuổi tác lớn giữa cô và Lee Seung Hwan. Bất chấp điều đó, Chae Rim vẫn quyết nghe theo tiếng gọi trái tim để bước chân vào cuộc sống hôn nhân với đàn anh hơn 14 tuổi. Từng tuyên bố rằng nếu thiếu Lee Seung Hwan mình sẽ không sống nổi, thế nhưng Chae Rim lại đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với nam ca sĩ này sau 3 năm làm đám cưới.

Chae Rim sinh năm 1979, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Thảo Nguyên Xanh, Tình Yêu Trong Sáng, Dương Môn Hổ Tướng, Túy Đả Kim Chi...