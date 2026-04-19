Có ba kiểu người bố cản trở sự thành công của con cái; hy vọng bạn không nằm trong số này!

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): "Nếu trẻ được ở bên cha ít nhất 2 giờ mỗi ngày, chỉ số thông minh (IQ) sẽ cao hơn. Bé trai sẽ mạnh mẽ hơn, còn bé gái sẽ học được cách giao tiếp tự tin với người khác giới". Vai trò của người cha không chỉ là trụ cột kinh tế, mà còn là người dẫn đường cho tâm hồn con trẻ.

Khi tiếng quát tháo của cha trở thành "bản nhạc buồn" mỗi tối

"Có mỗi bài toán đơn giản thế này mà cũng không biết làm, sao con dốt thế hả!" ; "Không hiểu sao lại có đứa con óc bã đậu như vậy!";...

Đó là những tiếng mắng nhiếc quen thuộc phát ra từ một gia đình dành cho cậu con trai 7 tuổi đang học lớp 1. Cứ mỗi khi ông bố kèm con học, cả khu phố lại được phen xôn xao. Không chỉ dừng lại ở lời nói, anh còn sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với con mình. Khi hàng xóm vào can ngăn, họ chỉ nhận lại những lời mỉa mai: "Việc nhà tôi không mượn các người quản" .

Ảnh minh họa

Hệ quả là cậu con trai ngày càng trở nên lầm lì và nóng nảy. Cậu bé không chào hỏi ai, sẵn sàng quát mắng và xô xát với bạn bè nếu có va chạm nhỏ. Dù người mẹ đã dốc sức bù đắp bằng sự dịu dàng, tính cách của đứa trẻ vẫn không hề xoay chuyển.

Một nhà tâm lý học từng khẳng định: Tầm ảnh hưởng của người cha có thể theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời. Đúng như câu cổ ngữ: "Giỏ nhà ai, quai nhà nấy".

3 Kiểu người cha khiến con cái khó lòng thành đạt

1. Người cha "vắng mặt" trong quá trình trưởng thành

Dữ liệu khảo sát cho thấy tại nhiều gia đình, người mẹ gánh vác tới hơn 70% việc giáo dục con cái, trong khi người cha chỉ chiếm 20%. Rất nhiều ông bố mặc định: "Dạy con là việc của đàn bà, đàn ông chỉ cần kiếm tiền là đủ".

Họ không biết rằng, đức tính kiên trì, trách nhiệm của con trai và sự tự tin trong giao tiếp của con gái phần lớn được hình thành từ sự đồng hành của người cha. Sự thiếu hụt này chính là "quả bom nổ chậm" đối với sự phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) và khả năng sáng tạo của trẻ.

2. Người cha nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc

Những người cha dùng "giáo dục đòn roi" hoặc mắng nhiếc vô độ thường tạo ra những đứa trẻ có xu hướng bạo lực hoặc ngược lại là nhu nhược, tự ti. Nghiên cứu chỉ ra hơn 50% những người có vấn đề về kiểm soát cảm xúc đều có một người cha hay cáu gắt hoặc bạo hành gia đình. Trẻ không học được cách yêu thương khi sống trong một mái nhà đầy sự sợ hãi.

3. Người cha quá độc đoán và thích phủ nhận con cái

Kiểu người cha này luôn muốn thiết lập uy quyền tuyệt đối. Dù con có tiến bộ đến đâu, câu đầu tiên họ nói luôn là: "Có gì mà giỏi" , "Vẫn còn kém lắm" . Sự phủ nhận liên tục này khiến trẻ trở nên nhạy cảm, yếu đuối và luôn cảm thấy thiếu an toàn. Một đứa trẻ không được cha công nhận sẽ rất khó có được thái độ sống tích cực và những giá trị quan đúng đắn.

Chân dung người cha "lý tưởng" trong mắt chuyên gia

Nhà tâm lý học Winnicott từng nói: "Người cha tốt là người khiến người mẹ cảm thấy thoải mái về thể xác và vui vẻ về tâm hồn" . Bởi chỉ khi cha yêu thương mẹ, gia đình mới có bầu không khí ấm áp, môi trường tốt nhất để trẻ học cách tôn trọng và yêu thương.

Nghiên cứu từ Đại học Yale (Mỹ) chứng minh: Những người có thành tích học tập xuất sắc hoặc thành công vang dội ngoài xã hội thường là những người có sự đồng hành và chỉ dạy kiên nhẫn của người cha trong suốt thời thơ ấu.

Để trở thành "người dẫn đường" đúng nghĩa, các ông bố cần:

- Dành thời gian chất lượng: Không chỉ là ngồi cạnh, mà là cùng chơi, cùng học và cùng sẻ chia.

- Kiểm soát cơn giận: Dùng sự thấu hiểu và bao dung thay vì tiếng quát tháo.

- Không ngừng học hỏi: Để không bị lạc hậu trước sự thay đổi tâm sinh lý của con theo từng độ tuổi.

Vai trò "điều phối" của người mẹ

Mẹ chính là nhịp cầu kết nối. Để người cha bớt "vắng mặt", mẹ nên học cách "lười biếng" một chút: Hãy để cha làm việc nhà, để cha đưa con đi chơi hoặc kèm con học. Sự mềm mỏng của người mẹ sẽ giúp hóa giải những góc cạnh thô cứng của người cha, tạo nên một chỉnh thể giáo dục hoàn hảo cho con.