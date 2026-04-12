Trên mạng xã hội RedNote (Trung Quốc) một người là HR (người phụ trách nhân sự) kể rằng mình đã phỏng vấn một ứng viên trẻ với hồ sơ gần như hoàn hảo: chuyên ngành phù hợp, cả cử nhân và thạc sĩ đều tốt nghiệp trường thuộc 985 (các trường top đầu Trung Quốc), GPA 3.8/4.0, kinh nghiệm nghiên cứu và dự án đều rất chất lượng. Chỉ nhìn CV thôi, đây là kiểu ứng viên mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng mơ ước.

Thế nhưng, đến ngày phỏng vấn, mọi thứ lại "quay xe". Anh chàng đến cùng… mẹ. Khi chờ đợi, mẹ còn chỉnh lại cà vạt cho con, liên tục dặn dò nhỏ nhẹ. Một người trưởng thành đi xin việc mà có phụ huynh đi cùng vốn đã rất bất thường. Nhưng vì hồ sơ quá xuất sắc, phía công ty vẫn quyết định phỏng vấn thử.

Trong phần kỹ thuật, anh thể hiện rất tốt: trả lời trôi chảy, tư duy logic rõ ràng, thậm chí còn biết mở rộng vấn đề. Nếu dừng ở đây, gần như chắc chắn anh sẽ được nhận. Nhưng khi chuyển sang phần đánh giá kỹ năng mềm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Trước các câu hỏi về giao tiếp và quản lý, anh lúng túng, ấp úng. Khi được hỏi cách dẫn dắt một nhóm, điều không ai ngờ tới đã xảy ra:

Mẹ anh… bước vào phòng và trả lời thay: "Con tôi rất hiền, không giỏi quản lý người khác. Từ nhỏ chỉ tập trung học nên kỹ năng xã hội yếu. Nhưng nó học rất nhanh, cái gì cũng học được".

Không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo. Các phỏng vấn viên đều nhíu mày. Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Khi ra ngoài, người mẹ tiếp tục cố gắng thuyết phục HR rằng con mình rất giỏi. Nhưng kết quả đã rõ ràng: bị loại.

Giám đốc kỹ thuật nói thẳng: "Chúng tôi cần một kỹ sư có thể tự giải quyết vấn đề, không phải một ‘học sinh giỏi’ cần mẹ đi kèm".

Sau đó, HR gọi điện hỏi thêm thì biết được sự thật: Bố mẹ anh đều là giáo viên, sinh con muộn nên từ nhỏ đã sắp xếp mọi thứ cho con, từ học thêm, chọn ngành đến chọn trường.

Trong suốt quá trình xin việc, mẹ luôn đi cùng. Nếu anh phản đối, mẹ sẽ khóc, còn bố thì trách mắng. Kết quả: không nhận được bất kỳ offer nào.

Cha mẹ “trực thăng” – yêu con nhưng lại biến thành xiềng xích

Người mẹ trong câu chuyện là ví dụ điển hình của kiểu “cha mẹ trực thăng”, luôn bay lượn xung quanh con, sẵn sàng can thiệp mọi lúc. Trong một chương trình truyền hình, có một bà mẹ chăm con đến mức: Cho ăn, lau miệng; Đánh răng, mang giày; Đứa trẻ 8 tuổi mà không biết tự mặc quần áo, buộc dây giày.

Ngoài đời cũng không hiếm: Có phụ huynh làm hết mọi việc cho con: Không cho làm việc nhà; Tự chuẩn bị cặp sách; Kiểm tra từng bài tập; Thậm chí kiểm soát cả việc chơi với bạn. Bề ngoài là yêu thương, nhưng thực chất là kiểm soát. Cha mẹ nghĩ rằng đang bảo vệ con, nhưng lại tước đi cơ hội thử sai và trưởng thành.

Nhiều người cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình vô dụng… như một con rối bị nặn ra".

Một nghiên cứu với gần 3000 sinh viên cho thấy: Cha mẹ càng kiểm soát thì con càng dễ trầm cảm, xa cách gia đình. Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra: Trẻ sẽ thiếu tự chủ; Tâm lý yếu; Kém kỹ năng xã hội; Nuôi dạy kiểu này chẳng khác nào tự tay cắt đôi cánh của con.

Để thay đổi, cha mẹ cần:

1. Dùng niềm tin thay cho lo lắng: Tin rằng con có thể tự làm. Cho con cơ hội sai và học.

2. Đặt giới hạn và biết buông tay: Không làm thay con mọi thứ, để con tự quyết định và chịu trách nhiệm.

3. Xây dựng nội lực cho con: Cho con sự đồng hành, sự lắng nghe, tình yêu vô điều kiện nhưng không nuông chiều. Đó chính là “áo giáp” giúp con đối mặt với cuộc đời.

Câu chuyện về chàng trai 985 không phải là cá biệt. Nó là lời cảnh tỉnh: Hồ sơ có thể hoàn hảo, nhưng thiếu độc lập thì vẫn thất bại. Giáo dục không phải là dọn sẵn đường đi, mà là giúp con tự bước đi. Bởi cuối cùng, cha mẹ không thể đi cùng con cả đời.