Cổ áo vàng khè, nách áo giặt mãi không sạch: 5 cách xử lý nhiều người tiếc vì không biết sớm

Vì sao quần áo đã giặt sạch vẫn xuất hiện vết ố vàng?

Không ít người gặp tình trạng áo trắng mới mua mặc rất đẹp, nhưng chỉ sau vài tháng, phần cổ áo và vùng dưới cánh tay đã bắt đầu chuyển màu vàng nhạt. Ban đầu, những vết ố này gần như không đáng chú ý, nhưng càng sử dụng lâu, chúng càng đậm màu và khó làm sạch.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ mồ hôi, bã nhờn trên da, bụi bẩn và cặn sản phẩm chăm sóc cơ thể tích tụ trong sợi vải. Đặc biệt, các thành phần trong chất khử mùi hoặc lăn nách cũng có thể phản ứng với mồ hôi, tạo ra những vết ố khó xử lý.

Khi giặt quần áo bằng phương pháp thông thường, nước và chất giặt tẩy có thể loại bỏ phần lớn bụi bẩn trên bề mặt nhưng không phải lúc nào cũng làm sạch hoàn toàn lượng dầu và cặn bám sâu trong sợi vải. Theo thời gian, những chất này tiếp tục tích tụ, bị oxy hóa và khiến quần áo ngả vàng.

Tình trạng càng dễ xảy ra khi quần áo thấm mồ hôi bị để qua nhiều ngày mới giặt hoặc được cất vào tủ khi chưa thật sự sạch và khô.

Để hạn chế hiện tượng này, có 5 cách giặt giũ đơn giản mà các gia đình có thể áp dụng ngay tại nhà.

1. Ngâm quần áo trong nước ấm để loại bỏ mồ hôi và mùi nhẹ

Với những chiếc áo chỉ mặc trong thời gian ngắn, ít bám bẩn hoặc có mùi mồ hôi nhẹ, không nhất thiết phải sử dụng chất tẩy rửa mạnh.

Bạn có thể ngâm quần áo trong nước ấm khoảng 30–40°C, nếu nhãn chăm sóc vải cho phép, kết hợp một lượng nhỏ nước giặt dịu nhẹ. Sau đó, vò nhẹ những khu vực thường xuyên tiếp xúc với da như cổ áo, nách và lưng áo rồi xả sạch.

Nước ấm giúp quá trình làm sạch dầu và bã nhờn diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không nên sử dụng nước quá nóng vì một số loại vải dễ bị co rút, phai màu hoặc biến dạng.

Một lưu ý quan trọng là quần áo sau khi thấm nhiều mồ hôi nên được giặt càng sớm càng tốt. Nếu chưa thể giặt ngay, hãy treo ở nơi thoáng khí thay vì vo lại và bỏ vào giỏ đồ kín.

2. Xử lý riêng cổ áo, nách áo và cổ tay trước khi cho vào máy giặt

Đây là những vị trí dễ bị ố vàng nhất nhưng lại thường không được chú ý trong quá trình giặt giũ.

Cổ áo liên tục tiếp xúc với vùng da cổ, nơi tích tụ dầu nhờn, kem chống nắng và bụi bẩn. Trong khi đó, vùng nách áo thường xuyên thấm mồ hôi và các sản phẩm khử mùi. Nếu chỉ cho quần áo trực tiếp vào máy giặt, những khu vực này đôi khi không được làm sạch triệt để.

Cách xử lý khá đơn giản: Làm ẩm vùng vải bị bẩn, thoa một lượng nhỏ nước giặt hoặc dung dịch xử lý vết bẩn phù hợp, sau đó dùng đầu ngón tay xoa nhẹ.

Với vết bẩn lâu ngày, có thể để dung dịch tác động trong vài phút theo hướng dẫn của sản phẩm trước khi giặt toàn bộ áo.

Không nên dùng bàn chải cứng chà xát quá mạnh vì có thể khiến bề mặt vải bị xù, mỏng hoặc mất màu. Đặc biệt, với áo sơ mi chất liệu mỏng, thao tác nhẹ nhàng sẽ giúp giữ được độ bền của sợi vải.

3. Sử dụng đúng lượng bột giặt, tránh để cặn bám ngược vào quần áo

Nhiều người có thói quen cho thật nhiều bột giặt vì nghĩ rằng càng nhiều chất tẩy rửa, quần áo càng sạch. Thực tế, điều này không hẳn đúng.

Khi sử dụng quá nhiều bột giặt hoặc cho quá nhiều quần áo vào máy, chất giặt tẩy có thể không được hòa tan và xả sạch hoàn toàn. Phần cặn còn lại dễ bám lên bề mặt vải, khiến quần áo trở nên thô ráp, xỉn màu và có thể giữ lại mùi khó chịu.

Nếu giặt tay bằng bột giặt, nên hòa tan bột giặt trong nước trước khi cho quần áo vào. Với máy giặt, cần sử dụng đúng loại chất giặt tẩy và đúng ngăn chứa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, những chiếc áo mỏng, áo có ren hoặc đồ dễ bị giãn nên được cho vào túi giặt riêng. Cách này không trực tiếp làm trắng quần áo nhưng giúp giảm ma sát, hạn chế biến dạng và giữ trang phục bền đẹp hơn.

4. Dùng bột tẩy oxy cho những vết ố vàng cứng đầu

Nếu quần áo đã xuất hiện những mảng ố vàng rõ rệt hoặc có mùi mồ hôi khó loại bỏ, bột tẩy oxy là một giải pháp đáng cân nhắc.

Khác với thuốc tẩy chứa clo, các sản phẩm tẩy oxy thường sử dụng những hợp chất giải phóng tác nhân oxy hóa khi hòa tan trong nước, giúp phân hủy một số chất gây màu và hỗ trợ loại bỏ vết bẩn.

Đối với các sản phẩm bột tẩy oxy phù hợp, có thể thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Kiểm tra nhãn quần áo và hướng dẫn sử dụng của bột tẩy để bảo đảm chất liệu vải phù hợp.

Bước 2: Hòa tan lượng bột tẩy theo đúng tỷ lệ nhà sản xuất khuyến nghị. Một số sản phẩm hoạt động hiệu quả với nước ấm khoảng 40°C.

Bước 3: Ngâm quần áo trong khoảng 30–60 phút nếu phù hợp với hướng dẫn, sau đó kiểm tra tình trạng vết bẩn.

Bước 4: Giặt lại bằng nước giặt thông thường và xả kỹ để loại bỏ phần chất tẩy còn sót lại.

Không nên tự ý tăng nồng độ hoặc kéo dài thời gian ngâm với hy vọng quần áo sẽ trắng nhanh hơn. Việc sử dụng chất tẩy không đúng cách có thể làm ảnh hưởng đến màu sắc và độ bền của sợi vải.

Đặc biệt, không nên dùng bột tẩy oxy thông thường cho len, lụa, da hoặc những chất liệu được nhà sản xuất khuyến cáo không sử dụng chất tẩy. Với quần áo màu, nên thử trước ở một vị trí khuất.

Khi thao tác, tốt nhất nên đeo găng tay, sử dụng dụng cụ chứa phù hợp và đặt tại nơi thông thoáng. Tuyệt đối không pha trộn sản phẩm tẩy oxy với thuốc tẩy clo hoặc các hóa chất tẩy rửa khác. Không đậy kín hoàn toàn bình chứa khi dung dịch đang giải phóng khí.

5. Phơi quần áo đúng cách để hạn chế mùi hôi và ngả màu

Một sai lầm thường gặp là giặt quần áo rất kỹ nhưng lại phơi ở nơi thiếu thông gió, khiến trang phục lâu khô và dễ xuất hiện mùi ẩm mốc.

Sau khi giặt, nên giũ nhẹ quần áo để giảm nếp nhăn, sau đó treo ở nơi thoáng khí, có khoảng cách giữa các món đồ để không khí lưu thông.

Với quần áo màu hoặc có hình in, nên lộn mặt trái trước khi phơi để hạn chế phai màu và ảnh hưởng đến họa tiết.

Quần áo trắng bằng cotton có thể phơi dưới nắng nếu nhãn chăm sóc cho phép, nhưng không nên phơi quá lâu dưới ánh nắng gay gắt, đặc biệt với các loại vải mỏng, vải pha sợi tổng hợp hoặc có thành phần đàn hồi.

Điều quan trọng nhất là phải bảo đảm quần áo khô hoàn toàn trước khi gấp và cất vào tủ. Độ ẩm còn sót lại có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng trang phục.

Muốn quần áo không bị ố vàng, cần tránh 4 thói quen này

Bên cạnh những mẹo làm sạch, việc thay đổi thói quen sử dụng và bảo quản quần áo cũng đóng vai trò quan trọng.

Thực tế, không phải mọi vết ố vàng đều có thể được loại bỏ hoàn toàn, đặc biệt khi vết bẩn đã tồn tại quá lâu hoặc sợi vải bị biến đổi màu. Tuy nhiên, xử lý đúng cách ngay từ khi vết ố mới xuất hiện sẽ giúp cải thiện hiệu quả làm sạch và giảm nguy cơ phải bỏ đi những bộ quần áo vẫn còn sử dụng tốt.

Giữ quần áo trắng sạch không nhất thiết phải dùng thật nhiều chất tẩy. Đôi khi, chỉ cần giặt sớm hơn, xử lý đúng vị trí bám bẩn, sử dụng lượng nước giặt phù hợp và phơi đúng cách là đã có thể kéo dài tuổi thọ trang phục, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm quần áo mới cho cả gia đình.