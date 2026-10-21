Có 200 triệu, tôi từng định gửi hết một sổ nhưng đổi ý: Chia thành 3 khoản, lúc cần tiền mới thấy quyết định này đáng giá

Sau một thời gian cân nhắc, tôi không còn quá ám ảnh với chuyện phải tìm đúng mức lãi suất cao nhất. Thứ tôi quan tâm hơn là 200 triệu ấy nên được chia thế nào để vừa có tiền sinh lời, vừa có khoản sẵn sàng sử dụng nếu gia đình phát sinh việc đột xuất.

Cuối cùng, tôi thấy có 3 cách chia khá dễ áp dụng.

Cách chia Phân bổ 200 triệu Phù hợp với ai? Điểm mạnh Cách 1 50 triệu + 50 triệu + 100 triệu Người muốn cân bằng giữa lãi suất và tính linh hoạt Có cả khoản ngắn, trung và dài hạn Cách 2 4 sổ, mỗi sổ 50 triệu Người sợ phải tất toán cả khoản lớn khi cần tiền Cần bao nhiêu xử lý bấy nhiêu Cách 3 Giữ 20-30 triệu linh hoạt, gửi 170-180 triệu Người chưa có quỹ dự phòng riêng Có tiền xử lý việc gấp mà không phá sổ

Cách 1: Tôi chia 50 triệu - 50 triệu - 100 triệu

Đây là cách tôi thấy cân bằng nhất nếu thu nhập hàng tháng vẫn đều nhưng trong vòng 6-12 tháng tới chưa chắc có phát sinh khoản chi lớn hay không.

Tôi có thể chia 50 triệu vào kỳ hạn ngắn khoảng 1-3 tháng, 50 triệu vào kỳ hạn khoảng 6 tháng và 100 triệu vào kỳ hạn dài hơn, chẳng hạn 12 tháng.

Khoản tiền Kỳ hạn tham khảo Mục đích 50 triệu 1-3 tháng Tiền có thể cần dùng sớm 50 triệu Khoảng 6 tháng Cân bằng giữa lãi và sự linh hoạt 100 triệu Khoảng 12 tháng Khoản xác định chưa cần dùng

Cách này khiến tôi thấy khá nhẹ đầu. Nếu 2-3 tháng nữa cần một khoản tiền, tôi vẫn có phần tiền ngắn hạn sắp đáo hạn. Còn 100 triệu là khoản gần như có thể “để yên” lâu hơn nhằm tận dụng mức lãi phù hợp ở kỳ hạn dài.

Điểm quan trọng là tôi không còn cảm giác toàn bộ 200 triệu bị khóa cùng một lúc.

Cách 2: Chia thành 4 sổ, mỗi sổ 50 triệu

Cách thứ hai thậm chí còn dễ nhớ hơn: 200 triệu chia thành 4 khoản, mỗi khoản 50 triệu.

Trước đây tôi thường nghĩ chia nhiều sổ khá phiền, nhưng sau mới thấy ưu điểm rõ nhất nằm ở lúc cần tiền. Ví dụ tôi bất ngờ cần khoảng 40-50 triệu thì chỉ phải xử lý một khoản, thay vì đụng tới cả 200 triệu.

Bốn sổ cũng không nhất thiết phải cùng kỳ hạn. Có thể chia theo kiểu bậc thang:

Sổ tiết kiệm Số tiền Kỳ hạn tham khảo Sổ 1 50 triệu 3 tháng Sổ 2 50 triệu 6 tháng Sổ 3 50 triệu 9 tháng Sổ 4 50 triệu 12 tháng

Khi sổ 3 tháng đáo hạn, nếu chưa cần dùng đến tiền, tôi có thể tiếp tục gửi sang kỳ hạn khác. Như vậy, thay vì chờ đúng một ngày trong năm mới có tiền đáo hạn, cứ sau một khoảng thời gian lại có một khoản được “mở khóa”.

Tôi thấy cách này đặc biệt hợp với gia đình có nhiều khoản chi khó dự đoán trước như học phí, sửa chữa nhà cửa, mua sắm lớn hoặc hỗ trợ bố mẹ hai bên.

Cách 3: Không gửi đủ 200 triệu, giữ lại 20-30 triệu

Đây là điều trước kia tôi từng cho rằng khá phí: Có tiền mà lại để một phần ở tài khoản linh hoạt thay vì mang hết đi gửi lấy lãi.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ, nếu 200 triệu gần như là toàn bộ tiền mặt mình đang có thì việc gửi kín cả 200 triệu chưa chắc đã là lựa chọn tốt.

Một phương án có thể là:

Phân bổ Số tiền Khoản linh hoạt 20 triệu Tiết kiệm trung hạn 60 triệu Tiết kiệm dài hạn 120 triệu Tổng 200 triệu

Hoặc nếu muốn dự phòng nhiều hơn, có thể giữ 30 triệu, gửi 70 triệu ở kỳ hạn trung bình và 100 triệu ở kỳ hạn dài.

Khoản 20-30 triệu không nhất thiết giúp tôi kiếm được nhiều lãi, nhưng nó giúp tôi tránh một việc còn đáng tiếc hơn: phải rút một khoản tiết kiệm lớn chỉ vì đột nhiên cần vài triệu hoặc vài chục triệu.

Đặc biệt với người làm nghề tự do, thu nhập không đều hoặc trong nhà có con nhỏ, người lớn tuổi, tôi thấy việc giữ một phần tiền linh hoạt càng cần thiết.

Tôi không còn chọn tiết kiệm chỉ bằng cách nhìn vào lãi suất

Trước đây, cứ nghe ngân hàng nào có lãi suất nhỉnh hơn một chút là tôi chú ý ngay. Nhưng với khoản 200 triệu, tôi bắt đầu tính theo một cách khác.

Giả sử chênh lệch lãi suất chỉ khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm mỗi năm, số tiền chênh lệch thực tế chưa chắc lớn đến mức phải hy sinh sự linh hoạt. Trong khi đó, nếu chọn sai kỳ hạn hoặc phải rút tiền trước thời hạn, phần lợi ích từ mức lãi cao hơn có thể không còn đáng kể.

Vì vậy, trước khi gửi, tôi thường để ý 5 điều:

Điều cần xem Vì sao quan trọng? Kỳ hạn gửi Quyết định bao lâu tiền được “khóa” Lãi suất Ảnh hưởng trực tiếp đến khoản sinh lời Điều kiện rút trước hạn Tránh mất quá nhiều lãi khi cần tiền Khả năng rút một phần Giúp không phải tất toán toàn bộ Tự động tái tục Tránh quên ngày đáo hạn hoặc gửi lại không đúng nhu cầu

Và có một nguyên tắc tôi thấy càng đơn giản càng dễ áp dụng: Tiền có thể cần trong vài tháng tới thì đừng gửi quá dài; tiền chắc chắn chưa cần dùng thì mới tính tới kỳ hạn dài hơn.

Sau cùng, tôi nhận ra mục tiêu của gửi tiết kiệm không phải lúc nào cũng là vắt thêm từng đồng lãi. Với một khoản tiền tích cóp lâu ngày, cảm giác biết rằng mình vẫn có tiền để xử lý khi cần cũng có giá trị chẳng kém vài phần mười phần trăm lãi suất.

200 triệu không nhất thiết phải gửi theo một cách duy nhất. Chia tiền thành nhiều lớp đôi khi mới là cách giúp khoản tiết kiệm vừa sinh lời, vừa không trở thành một khoản tiền “nhìn thấy mà chưa chắc dùng được” khi gia đình có việc.