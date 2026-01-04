Mới đây, đoàn phim Ai Thương Ai Mến đã bắt đầu khởi động cine tour để quảng bá cho bộ phim. 1 đoạn clip ngắn đang viral khắp MXH ghi lại khoảnh khắc Thu Trang bật khóc nức nở trước hàng trăm khán giả.

Cụ thể, một nam khán giả lớn tuổi đã có đôi lời gửi tới Thu Trang. Anh nói: "Tất cả sản phẩm ra, 2 cha con tôi thường đi xem. Tôi được biếtlà mùng 1 Tết tới đây, Thu Trang ra thêm 1 sản phẩm nữa. Chúc Thu Trang thành công. Tôi và tất cả các khán giả sẽ ủng hộ".

Thu Trang bật khóc nức nở trước khán giả (Nguồn: MEOW ENTERTAINMENT)

Nghe lời chia sẻ chân thành từ một khán giả nam, Thu Trang ôm mặt, không kìm được nước mắt. Nữ nghệ sĩ đáp lại: "Con cảm ơn chú, cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi nghe chú chia sẻ, con rất là xúc động bởi đây mới là sản phẩm thứ 2 của con làm ra thôi".

Trâm Anh và Khả Như ở bên cạnh cũng phải vỗ vai an ủi nữ diễn viên để cô bình tĩnh lại. Tiến Luật và Khả Như cũng không nén được cảm xúc mà rơi lệ. Có lẽ, khoảng thời gian làm phim đã đè nén nhiều áp lực lên dàn cast và ekip nên khi nhận được tình yêu lớn từ người hâm mộ, mọi người đều cảm kích và trân trọng tới khán giả.

Một số bình luận của netizen: - Mấy cô chỗ tui xem xong ra nói chị diễn giỏi, diễn mà làm khóc quá trời. Không điêu nhé. - Ồ, quên mất Thu Trang cũng đóng thêm phim Mùi Phở dịp Tết Âm Lịch. - Xem mà cũng xúc động theo, chắc mọi người đã vất vả lắm rồi. - Hy vọng Thu Trang sẽ ngày càng trau dồi kinh nghiệm và cải thiện thêm năng lực làm phim. - Mình nói thật là phim ổn, có hồi hộp, có vui buồn. Thu Trang đã làm hết sức mình.

Tịnh đến nay, Ai Thương Ai Mến đã thu về gần 14 tỷ đồng doanh thu phòng vé, tính gộp cả những suất chiếu sớm. Ngày 3/1, bộ phim bán ra 35,135 vé phim, trải đều 1,647 suất chiếu trên toàn quốc, hiện chỉ đứng sau Avatar: Lửa Và Tro Tàn và Thiên Đường Máu. Chỉ mới công chiếu được 3 ngày, Ai Thương Ai Mến hứa hẹn sẽ còn đắt vé hơn trong thời gian tới, khi tình tiết bí ẩn pha chút kinh dị được bật mí trên MXH.