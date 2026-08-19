Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 18/8, khu vực Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Hình ảnh trong clip cho thấy một téc nước lớn bất ngờ rơi từ trên cao xuống sân nhà hàng xóm. Thời điểm này, hai em nhỏ cùng một người lớn đang ở trong sân.

Ngay khi phát hiện téc nước rơi xuống, người lớn lập tức gọi hai em nhỏ chạy vào trong nhà. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi hoảng loạn.

Clip hiện trường sự việc được chia sẻ (Nguồn: Đông Anh News)

May mắn, téc nước không rơi trúng người. Tuy nhiên, khoảng cách giữa vị trí téc nước rơi và hai em nhỏ khiến nhiều người xem clip không khỏi giật mình.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng sự việc rất nguy hiểm, đồng thời đề nghị gia đình có công trình thi công cần kiểm tra, bảo đảm an toàn để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Một số bình luận nhận định việc đưa téc nước lên mái nhà cần có phương án cố định, gia cố chắc chắn và tính toán trước các tình huống rủi ro. "An toàn luôn phải là số 1", một người bình luận.

Sáng 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc téc nước rơi từ công trình xây dựng xuống sân một nhà người dân hàng xóm, suýt trúng 3 người đang chơi.

"Rất may thời điểm xảy ra sự việc, téc nước không rơi trúng ai. Chúng tôi đã cử cán bộ tới công trình nêu trên để nhắc nhở. Đây là một ngôi nhà cao khoảng 5 tầng của người dân. Thời điểm xảy ra sự việc trời đang có mưa dông khiến chiếc téc không chứa nước bị thổi rơi xuống suýt trúng 3 bố con nhà hàng xóm", ông Bằng nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.