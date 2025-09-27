CLIP phụ huynh trải lòng: Phải chuyển chỗ làm, tranh thủ tăng ca buổi trưa để kịp đón con!

Việc sắp xếp giờ đón con ở các gia đình hiện nay trở thành một câu chuyện không hề đơn giản, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Theo đó, nhiều trường tiểu học cho học sinh tan học từ khoảng 3 giờ chiều, trong khi đa số phụ huynh vẫn bận rộn với công việc và chỉ có thể thu xếp đến đón con lúc 5 - 5h30. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ phải tìm giải pháp linh hoạt để đảm bảo an toàn cho con nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc.

Phụ huynh TP.HCM đối mặt thử thách khi giờ tan học sớm hơn giờ làm.

Thách thức về thời gian và công việc của phụ huynh

Một trong những khó khăn lớn nhất phải kể đến chính là sự khác biệt giữa giờ tan học của con và giờ kết thúc công việc của phụ huynh. Nhiều trường cho học sinh tan học từ 15h30-16h00, thậm chí có cả trường hợp tan từ 15h, trong khi phụ huynh - những người làm công sở thường chỉ được nghỉ sớm nhất từ 16h30, có đôi khi là 17-18h. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ, buộc cha mẹ phải tạm gác công việc hoặc xoay xở nhiều cách để đến trường đúng giờ.

Anh Trần Lê Trung Hiếu (TP.HCM) cho biết: “Mình xin công ty cho về sớm mỗi ngày để tiện đón con. Vừa tránh được kẹt xe, vừa linh hoạt hơn, đỡ phải chen chúc vào giờ cao điểm”.

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng thuận lợi như vậy. Anh Quốc Việt lại chia sẻ thực tế khó khăn: “Nhiều khi đang làm việc dở cũng phải sắp xếp đi đón con, khá bất tiện”.

Anh Quốc Việt nhiều khi đang làm việc dở cũng phải tranh thủ đi đón con.

Khó khăn còn đến từ việc tìm người tin cậy để đưa đón. Như chị Đào Kim Hà - một bà mẹ có con đang học tiểu học cho hay thừa nhận: “Nếu mẹ làm nội trợ thì chuyện đón con không vấn đề gì, nhưng nếu không thì phải nhờ ông bà hỗ trợ. Cũng khá khó để có thể tìm được người xe ôm nào đủ tin tưởng để giao con, nên chỉ có thể nhờ ông bà giúp đỡ”.

Không ít gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào ông bà lớn tuổi. Ông Nguyễn Phúc Thịnh chính là người được giao trọng trách này, ông chia sẻ: “Già rồi nhưng con cái đi làm thì mình vẫn phải gánh giúp”.

Nhiều gia đình còn "trao" nhiệm vụ đón con cho ông bà.

Giải pháp linh hoạt và an toàn cho việc đón con

Để giải quyết những thách thức này, nhiều gia đình đã tìm ra các phương án linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho con. Việc nhờ ông bà hoặc người thân hỗ trợ là lựa chọn phổ biến, giúp phụ huynh yên tâm đi làm. Chị Nguyễn Thị Hà (TP.HCM) bày tỏ: “Mình may mắn có bà nội hỗ trợ nên không lo khoản đón con. Nhưng với nhiều phụ huynh không có ông bà giúp thì đúng là khó xoay xở, nhất là với các bé nhỏ”.

Một số gia đình khác sắp xếp công việc hoặc điều chỉnh nơi làm việc để thuận tiện cho việc đưa đón con. Chị Hồng Nhung kể: “Vì việc học của con, chồng mình phải chuyển về công ty gần nhà để tiện đưa đón. Một trong hai vợ chồng chắc chắn phải phụ trách việc này. Nhiều hàng xóm của mình không sắp xếp được thì phải thuê người đón hộ.

Ở trường cũng có hỗ trợ như cho các bé tham gia học võ, đàn, vẽ… đến 5–6 giờ để phụ huynh có thời gian tới đón. Nhưng không phải ai cũng về kịp. Nhà mình gần trường, bé chỉ đi quanh khu chung cư thôi cũng ổn, nhưng giờ xe cộ nguy hiểm nên vẫn lo lắng”.

Chị Hồng Nhung xin chuyển đến công ty gần nhà để tiện đón con.

Quả thực, không ít trường học hiện tại có tổ chức các lớp kỹ năng, sở thích… đến 17-18h, giúp phụ huynh có thêm thời gian. Tuy vậy, giải pháp này không phải lúc nào cũng phù hợp, bởi nhiều gia đình vẫn lo ngại chuyện xe cộ đông đúc. Với trẻ lớn hơn, phụ huynh cân nhắc cho con tự đi học hoặc đi xe công nghệ, nhưng nhìn chung rủi ro vẫn khiến nhiều người e dè.

Một cách phổ biến khác là sắp xếp cho con học tăng cường hoặc ngoại khóa. Chị Tố Uyên (TP.HCM) chia sẻ: “Con tan học sớm ảnh hưởng nhiều đến phụ huynh làm văn phòng như mình. Thường thì phải sắp xếp cho con học thêm ngoại khóa để kéo dài thời gian ở trường. Như lớp của bé nhà mình, cô cho học tăng cường nên khoảng 5 giờ 15 hay 5 rưỡi mới đón. Mình không khuyến khích để con tự đi học nếu còn nhỏ. Cấp 2, tầm lớp 7–8 trở lên thì có thể tự ý thức và tự đi được, còn nhỏ hơn thì nên có người đưa đón cho an toàn”.

Có thể thấy, việc sắp xếp giờ đón con vẫn là một “bài toán khó” với nhiều gia đình đô thị. Không có giải pháp chung cho tất cả, mà phụ thuộc vào điều kiện công việc, sự hỗ trợ từ gia đình cũng như cơ sở vật chất của trường học.

Ngoài những cách hiện có như nhờ người thân, học ngoại khóa hay điều chỉnh công việc, nhiều phụ huynh cũng mong muốn có thêm những hướng hỗ trợ mới, chẳng hạn:

- Trường học: Mở rộng mô hình “câu lạc bộ sau giờ học”, dịch vụ bán trú linh hoạt để trẻ được vui chơi - học tập an toàn.

- Doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho phụ huynh có con nhỏ linh hoạt giờ giấc, hoặc làm việc hybrid.

- Cộng đồng: Phát triển các dịch vụ đưa đón uy tín, được kiểm chứng rõ ràng để cha mẹ yên tâm hơn.

Nếu những giải pháp này được quan tâm hơn, áp lực đón con mỗi chiều sẽ bớt nặng nề, còn trẻ cũng có thêm cơ hội phát triển toàn diện ngoài giờ lên lớp.