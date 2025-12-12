Nam nghệ sĩ từng là đại gia một thời, phường nào cũng có nhà: 62 tuổi sống an phận bên vợ 2 kém 23 tuổi

Sự nghiệp thăng trầm, tán gia bại sản vì cờ bạc

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ sinh năm 1963 tại An Giang, vào nghề với bộ môn cải lương nhưng thành danh khi chuyển sang lĩnh vực hài.

Năm 1991, Hồng Tơ được bạn đọc của báo Sân khấu bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất (xếp thứ tự: Bảo Quốc, Duy Phương, Thanh Nam, Hồng Vân, Mỹ Chi, Hồng Tơ, Bảo Chung, Quốc Hòa, Kim Ngọc, Ngọc Giàu).

Năm 1992, nam nghệ sĩ có album ca nhạc hài đầu tiên mang tên "Hồng Tơ chọt cù lét". Thời hoàng kim, cát-xê của Hồng Tơ thuộc hàng cao nhất nhì showbiz Việt, khoảng 1 cây vàng 1 đêm diễn với lịch diễn dày đặc.

Nam nghệ sĩ còn được coi là "đại gia showbiz". Chuyên trang Đời sống & Pháp luật viết, giới nghệ sĩ thời đó vẫn truyền tai nhau giai thoại “phường nào cũng có nhà của Hồng Tơ”.

Hồng Tơ và Bảo Chung cũng là những nghệ sĩ đầu tiên ở Sài Gòn có xe hơi. Theo Hồng Tơ, năm 1993, ông mua chiếc xe bên Mỹ nhập về, giá 15.500 USD, bằng 3 lô đất. Nhưng cũng vì sở hữu khối tài sản kếch xù, Hồng Tơ mắc sai lầm. Ông sẵn sàng tiêu tiền không tiếc tay, ăn chơi khét tiếng một thời.

Khi sự nghiệp đang thời kỳ đỉnh cao nhất, cuộc đời nam danh hài gặp sóng gió vì đam mê cờ bạc. Từ năm 1994, Hồng Tơ đã dấn thân vào cá độ, cờ bạc. Có trận thua tới 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng), hay có đêm ông đặt cược 11 trận banh, hầu hết đều thua trắng.

Khi tài sản dần tiêu tán, ông bán nhà gỡ gạc, nhưng càng gỡ càng thua, để rồi ngập trong nợ nần. Cảnh chủ nợ đến tận nhà đòi tiền, giăng mùng nằm chặn cửa, khiến ông phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí từng nấp trong tủ giữa trưa nắng… đã trở thành ký ức ám ảnh.

Tiêu tan 550 cây vàng vào canh bạc, Hồng Tơ có giai đoạn phải rời xa ánh đèn sân khấu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông vực dậy, chăm chỉ chạy show trở lại và nhanh chóng tạo dựng lại khối tài sản.

Tháng 5/2019, Hồng Tơ lại gây xôn xao dư luận khi bị bắt giam vì hành vi đánh bạc tại nhà và bị phạt 50 triệu đồng sau gần 1 tháng tạm giam.

“Tôi mất show truyền hình, mất vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh, không được mời đi dự sự kiện. Công việc bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng buồn nhất là mất đi uy tín của mình. Tôi cũng ngại xuất hiện vì xấu hổ với công chúng. Bà xã buồn nhưng vẫn an ủi, động viên tôi tập trung kinh doanh buôn bán” nam nghệ sĩ nói về biến cố này trên báo Dân Trí.

Kể từ sau biến cố, Hồng Tơ quay về cuộc sống bình dị, tập trung kinh doanh phòng trà, quán cà phê để phục vụ bạn bè, khán giả thân quen, đồng thời vẫn đi diễn tại một số tỉnh thành, dù tần suất ít hơn.

Hồng Tơ từng giàu "nứt đố đổ vách" nhưng vì cờ bạc mà tán gia bại sản.

Ở nhà 20 tỷ, sống an phận bên vợ 2 kém 23 tuổi

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Tơ sống yên bình cùng vợ thứ hai – Kim Loan – và con gái 12 tuổi trong căn biệt thự rộng rãi tại quận Tân Phú (TP.HCM), ước tính trị giá hơn 20 tỷ đồng. Do vợ yêu thích màu tím, ông thiết kế không gian nhà phủ sắc tím, từ tường đến nội thất.

Tạp chí Thanh Niên Việt đăng tin, khu sân vườn được Hồng Tơ chăm chút với cây cảnh, hồ cá, hòn non bộ và nhiều loài chim như nhồng, két, sáo sậu, sáo nâu. Nghệ sĩ sinh năm 1963 còn đam mê sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là nhạc cụ, bàn ghế xưa và tiền giấy châu Âu.

Trên tầng thượng, ông thiết kế một không gian đậm chất Nam bộ xưa, dựng nhà lá nhỏ để gợi nhớ tuổi thơ ở Đồng Tháp. Đây là nơi ông thường đọc sách, nghe radio mỗi khi rảnh rỗi.

Nhờ diện tích sân vườn rộng, vợ chồng ông mở quán cà phê; tối thứ sáu hằng tuần, nơi này trở thành phòng trà để nghệ sĩ tụ họp. “Tôi loanh quanh bán cà phê, mở phòng trà tại gia, sống an phận… Có việc thì tôi làm, không thì ở nhà với vợ con”, ông chia sẻ trên tạp chí Thanh Niên Việt.

Nói về vợ hiện tại, Hồng Tơ cho biết mình “may mắn và hạnh phúc” khi có người bạn đời kém 23 tuổi thấu hiểu, biết vun vén gia đình.

Vợ ông quán xuyến hầu hết việc nhà, còn ông phụ đưa đón con và trông quán. Dù kinh doanh chỉ đủ trang trải sinh hoạt, nam nghệ sĩ vẫn hài lòng vì gia đình yên ấm.

Nam nghệ sĩ và vợ 2 kém 23 tuổi.

Căn nhà màu tím của Hồng Tơ

Vừa là nơi anh ở vừa làm quán bán cà phê.

Ở tuổi 62, cuộc sống của Hồng Tơ khá bình dị. Ông nói trên báo Dân Trí: “Cuộc sống của tôi giờ không dư dả như xưa nhưng chi phí sinh hoạt hằng ngày vẫn ổn. Tôi thích bán quán cà phê vì việc này nhàn nhã, hợp với tính cách tôi hiện tại. Thi thoảng tôi cũng đi diễn, đi quay nhưng tôi lựa chọn kỹ, xem có phù hợp tuổi tác hay không”.