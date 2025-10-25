Trong các “truyền thuyết đô thị” ở Hà Nội, căn nhà số 300 Kim Mã là một địa điểm được nhiều người biết đến. Suốt nhiều năm qua, ngôi nhà bề thế nhưng bị bỏ hoang, gần như không thấy hoạt động, không có ai ra vào.

Tuy nhiên mới đây các thông tin về ngôi nhà bỗng viral trên MXH vì màn “lột xác”, từ việc bị bỏ hoang trở thành công trình mới, đèn đóm sáng trưng. Trong đó câu hỏi được nhiều người quan tâm: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

Clip cận cảnh "nhà ma" 300 Kim Mã (Nguồn: Như Hoàn)

Theo ghi nhận của chúng tôi vào cuối tháng 10/2025, ngôi nhà đã được thay đổi rất nhiều, luôn có bảo vệ túc trực. Bên trong nhà số 300 Kim Mã có nhiều người ra vào thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có biển báo chính thức hay băng rôn cập nhật thông tin về cơ quan/ đơn vị nào sẽ tiếp tục sử dụng công trình này.

Hiện tại, bên ngoài căn nhà 300 Kim Mã đã thay đổi rất nhiều chưa có bất kỳ thông tin về cơ quan/ đơn vị nào sẽ sử dụng công trình này (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết năm 1982, khu đất này được cấp để Đại sứ quán Bulgaria xây dựng trụ sở và nhà riêng Đại sứ. Sau đó, phía Bulgaria đã tiến hành xây dựng ngôi nhà có diện tích 1.307m2 trên khu đất có diện tích 3.243m2 và công việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1991. Tuy nhiên sau đó căn nhà không còn được sử dụng nên bỏ hoang nhiều năm.

Đến năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria đã bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng 5/2018, chia sẻ với chúng tôi, một người bảo vệ ngôi nhà cho biết, ông làm bảo vệ ngôi nhà này đã được một thời gian và chưa từng có hiện tượng gì lạ.

Khung cảnh bên trong tòa nhà 300 Kim Mã được ghi lại vào năm 2015 (Ảnh: LN và Cộng sự)

Bên ngoài căn nhà vào năm 2018 (Ảnh: Ngọc Thắng)

Năm 2018, nhiều khu vực trong tòa nhà đã xuống cấp (Ảnh: Ngọc Thắng)

Đầu năm 2025, công trình này bắt đầu được quây rào, phủ bạt và bắt đầu quá trình sửa sang khiến không ít người tò mò.

Một số hình ảnh mới nhất về tòa nhà 300 Kim Mã đang gây chú ý:

Có người và máy móc thi công bên trong căn nhà 300 Kim Mã (Ảnh: Như Hoàn)

Bên ngoài tòa nhà buổi tối có đèn led xanh nổi một góc phố và đèn hoa vắt hắt lên tường nhà (Ảnh: Như Hoàn)

