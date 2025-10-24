Những ngày vừa qua, thông tin về Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) và Lương Bằng Quang (sinh năm 1992) liên tục thu hút sự chú ý từ công chúng, trong đó có hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến cặp đôi này. Cụ thể, trước khi bị bắt tạm giam, cả 2 là chủ/ người điều hành/ cổ đông của nhiều công ty khác nhau.

Sơ đồ các doanh nghiệp liên quan đến Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Đầu tiên, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong vụ điều tra Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98 là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngân 98 không đại diện theo pháp luật hay đứng tên trên giấy tờ doanh nghiệp nhưng là người điều hành thực tế và hưởng lợi chính của công ty ZUBU. Cũng từ kết quả điều tra, ZUBU là đơn vị được sử dụng để phân phối các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và một loại "viên rau củ Collagen" không được cấp phép. Hoạt động này được cho là đã mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023 - 2024.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ZUBU ược thành lập vào tháng 5/2021 với vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng và do mẹ ruột của Ngân 98 làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Tháng 10/2022, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng. Cũng trong thời gian hoạt động, ZUBU liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, chủ sở hữu.

Cập nhật mới nhất (ngày 24/10) từ trang thông tin điện tử của Cục Thuế (https://www.gdt.gov.vn), doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngân 98 và sản phẩm giảm cân hồi giữa năm 2025

Tiếp theo là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98.

Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Ngân 98 được thành lập vào tháng 10/2023, ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn thực phẩm.

Thời gian đầu, công ty do chính Võ Thị Ngọc Ngân làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Sang năm 2024, vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này liên tiếp có sự thay đổi. Hiện tại, doanh nghiệp này đang ở trạng thái tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Về phía Lương Bằng Quang - người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 23/10, chồng Ngân 98 cũng là chủ sở hữu và cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp với quy mô vốn hàng chục tỷ đồng.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Lương Bằng Quang thành lập Công ty cổ phần Lương Bằng Quang vào tháng 1/2016. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng. Trong đó Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Hai cá nhân góp vốn còn lại là Vũ Đỗ Vỹ Bình và Lâm Thị Mai (mẹ Lương Bằng Quang), mỗi người góp 475 triệu đồng, tương đương 25% vốn điều lệ.

Tháng 4/2016, doanh nghiệp này đổi hình thức kinh doanh sang Công ty TNHH Lương Bằng Quang. Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp này bất ngờ tăng vốn mạnh lên 10,2 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Công ty thứ 2 liên quan đến Lương Bằng Quang là Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Doanh nghiệp này được Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ - người từng là giám đốc công ty của Ngân 98 - đồng sáng lập vào tháng 2/2024.

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Mã Tuấn Vũ góp vốn 1,47 tỷ đồng (tỷ lệ 49%) và Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng (tỷ lệ 51%). Sau đó mức vốn điều lệ, tỷ lệ và vai trò góp vốn của Lương Bằng Quang thay đổi nhiều lần.

Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên mức 55 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang đại diện cho Công ty TNHH Lương Bằng Quang nắm giữ 7,273% vốn điều lệ (4 tỷ đồng).

Theo cập nhật vào ngày 24/10 từ trang thông tin điện tử của Cục Thuế (https://www.gdt.gov.vn), công ty Sugar Group có 1 trụ sở chính và 4 chi nhánh. Trong đó, chỉ còn trụ sở chính và 1 chi nhánh tại Đà Lạt (Lâm Đồng) là đang hoạt động, các chi nhánh còn lại đã ngừng hoạt động.

Thông tin về các chi nhánh của công ty Sugar Group (Ảnh chụp màn hình/ Cục Thuế)

Giám đốc và người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp này là Phạm Xuân Oai. Người này cũng từng có thời gian đảm nhiệm vai trò tương tự tại công ty ZUBU của Ngân 98.

Ngoài loạt công ty trên, Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn lần lượt đứng tên 2 hộ kinh doanh cá thể là ZUBU và Chiu Chiu.

Hiện tại ngoài công ty ZUBU, cơ quan chưa có kết luận nào về các doanh nghiệp nói trên. Tuy nhiên sự tồn tại một loạt pháp nhân và liên tục thay đổi về vốn, địa chỉ và có liên kết chéo giữa những người đại diện theo pháp luật cho thấy cấu trúc phức tạp trong hệ sinh thái liên quan đến Lương Bằng Quang và Ngân 98.

(Tổng hợp)