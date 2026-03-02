Ngày 2/3, Công an phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, cảnh báo về chiêu trò đăng tin giả câu view rồi kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm đến người dân trên địa bàn.

Tối 28/02, Công an phường Hoài Nhơn Đông phát hiện tài khoản Facebook tên “Bảo Nguyễn” đăng tải nội dung gây xôn xao dư luận. Bài viết là lời cầu cứu của một gia đình sống tại tổ dân phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông về việc bé trai 2 tuổi tên Nguyễn Lê Anh Tú mất tích từ sáng 28/02/2026, nghi bị bắt cóc.

Kèm với đó là hình ảnh về bé trai mất tích, thậm chí có cả ảnh chụp cảnh một người bịt mặt đang bế em bé. Cuối bài viết là lời cầu cứu cộng đồng mạng hỗ trợ, chia sẻ thông tin để giúp gia đình tìm kiếm bé trai.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người, chỉ sau chưa đầy 30 phút xuất hiện đã có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của Công an phường Hoài Nhơn Đông cho thấy nội dung đăng tải là bịa đặt, trên địa bàn không hề xảy ra sự việc nói trên, đồng thời tài khoản này cũng là ảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định đây không chỉ là hành động câu view đơn thuần mà có dấu hiệu của chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá tinh vi. Kịch bản của đối tượng là đăng tin giật gân để câu view, bằng cách bịa ra những sự việc nhiều người quan tâm chẳng hạn như bắt cóc trẻ em.

Sau khi bài viết thu hút lượt quan tâm đủ lớn, đối tượng tiếp tục đăng tin hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Nội dung đăng tải cũng là bịa đặt, chỉ có số tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ thiện là thật.

Với phương thức này, các đối tượng sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản để lừa đảo, nhắm đến những trường hợp nhẹ dạ cả tin, có lòng tốt giúp đỡ các hoàn cảnh bất hạnh bằng cách chuyển khoản nhưng không kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng.

Do đó, Công an phường Hoài Nhơn Đông khẩn trương xác minh thông tin và cảnh báo đến người dân, vừa ngăn chặn không để bà con hoang mang bởi tin giả, vừa nâng cao cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, Công an phường đang xác minh, truy tìm đối tượng đứng sau chiêu trò này để xử lý theo quy định.