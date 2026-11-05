



Đoạn video là lời cảnh báo về việc giữ khoảng cách an toàn và phải có thiết bị bảo vệ khi thực hiện sửa chữa hoặc bơm vá các loại lốp xe tải, xe container có áp suất lớn.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, lốp xe tải hạng nặng hoặc xe đầu kéo container có đặc thù cấu tạo bố thép rất dày và áp suất hơi cực lớn. Do đó, người lái xe tuyệt đối không tự ý thao tác vá lốp thủ công ven đường nếu thiếu thiết bị chuyên dụng.

Một loại khung bảo vệ an toàn khi bơm lốp xe.

Quy trình bơm, vá, sửa chữa lốp cỡ lớn bắt buộc phải có kích thủy lực tải trọng lớn, máy tháo vỏ chuyên nghiệp và lồng bơm an toàn, khung bảo vệ để tránh tai nạn nổ lốp gây thương vong.