



Ngày 23-4, giếng nước tại rẫy cà phê nhà ông Lê Danh Lăng (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn đang phun nước và bọt khí mạnh cao hàng chục mét khỏi mặt đất.

Theo ông Lăng, từ ngày 18-4, gia đình ông thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cho cà phê. Khi khoan tới độ sâu khoảng 150 m thì bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15 m.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận cột nước phun cao từ lòng đất lên với áp suất rất mạnh. Nếu để tay gần cột khí thì nước phun lên khiến tay đau rát. Khi lấy bao tải để gần thì bao tải dễ dàng bị cột nước phun thẳng lên không trung.

Trước hiện tượng bất thường này, gia đình cũng từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp.

"Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực" - ông Lăng cho biết.

Trước đó vào năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m.



Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên. Đến nay, những giếng khoan tại các địa phương trên đã không còn xảy ra hiện tượng phun trào.