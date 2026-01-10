Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chú trâu có ba chiếc sừng độc lạ tại tỉnh Tuyên Quang, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng bởi ngoại hình hiếm gặp.

Theo tìm hiểu, chú trâu này đã được gia đình nuôi tại Điểm dừng chân Seo Mẩy (Km số 8, đường đi Đồng Văn). Dù nhiều người dân địa phương và du khách từng ngỏ ý trả giá cao để sở hữu, gia chủ vẫn kiên quyết từ chối bán.

Hình ảnh con trâu nặng gần 1 tấn có 3 chiếc sừng độc lạ ở Tuyên Quang khiến nhiều người trầm trồ

Chia sẻ với một kênh YouTube, anh Trung (người trực tiếp chăm sóc) cho biết hiện con trâu nặng gần 1 tấn và có tính khí khá đặc biệt. "Từ khi mang con trâu về, chỉ có mình tôi chăm sóc được. Người lạ tôi không cho lại gần vì con trâu lúc thì cho đụng vào, lúc lại không. Thậm chí có khách chỉ chụp ảnh thôi mà nó cũng quay mặt đi, giấu sừng", anh nói.

Theo quan sát, chú trâu được nuôi trong một chuồng gỗ phía sau nhà. Điểm đặc biệt nhất là con trâu sở hữu ba chiếc sừng, trong đó chiếc sừng mọc ở giữa cong quặp xuống phía dưới. Hai chiếc sừng hai bên dài khoảng 50cm, còn chiếc sừng thứ ba ở giữa dài khoảng 30cm. Trên hai bên vai trâu còn xuất hiện những xoáy lông được cho là khá hiếm gặp.

Con trâu có 3 chiếc sừng độc lạ từng được trả giá 1,3 tỷ đồng nhưng gia chủ nhất quyết không bán

Anh Trung cho biết thêm, chiếc sừng mọc giữa trán trước đây đã được cắt bớt để tránh nguy cơ gây nguy hiểm cho chính con trâu, bởi nếu để dài, sừng có thể cong và chọc vào mắt. Hiện tại, con trâu đã 6 năm tuổi và mọc đủ 6 chiếc răng.

"Cả gia đình chỉ có mình tôi cho nó ăn, tắm rửa và vào gần được. Do ít tiếp xúc với người lạ nên con trâu có nhiều trạng thái khác nhau, có lúc phản ứng lại khi có đông người vây quanh", anh Trung chia sẻ.

Đáng chú ý, theo lời gia chủ, từng có người trả giá lên tới 1,3 tỷ đồng để mua con trâu ba sừng này nhưng gia đình vẫn không đồng ý. Trước chuồng trâu còn đặt một tấm biển viết tay với nội dung "Không vào gần", nhằm cảnh báo du khách và người hiếu kỳ, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Gia chủ treo biển cảnh báo khách tham quan không đến gần con trâu để đảm bảo an toàn

Cận cảnh chiếc sừng có 1-0-2 của chú trâu ở Tuyên Quang

Trên mạng xã hội, hình ảnh chú trâu ba sừng khiến nhiều người bày tỏ sự tò mò và thích thú, cho rằng đây là trường hợp hiếm gặp, mang giá trị độc đáo. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng lo ngại về vấn đề an toàn, khuyến cáo người dân và du khách không nên tiếp cận quá gần, đồng thời đề nghị chủ nuôi cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho cả người và vật nuôi, tránh những rủi ro không đáng có.