Nhắc đến WeChoice Awards, khán giả không chỉ nhớ đến một gala vinh danh giàu ý nghĩa nhân văn, mà còn là sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, câu chuyện và những khoảnh khắc không thể quên. Trong gala WeChoice 2024 với chủ đề Việt Nam Tôi Đó, có một màn trao giải đến nay xem lại vẫn khiến netizen bật cười. Không ai khác, chính Lê Dương Bảo Lâm và Châu Bùi đã có "tiểu phẩm" trao giải khuấy động chương trình, clip viral thu hút hàng triệu lượt xem sau chương trình.

Trong WeChoice Awards 2024, Lê Dương Bảo Lâm và Châu Bùi cùng xuất hiện với vai trò người trao giải thưởng hạng mục BFF - Best Fandom Forever. Ban đầu, nam diễn viên còn có màn giao lưu vui vẻ khi nhắc đến những người hâm mộ của mình. : "Fan club của Lâm thì phải chuyển khoản các bạn mới thương. Fan club của Lâm có tên là Xa quê làm thêm cười mồi. Mà mỗi lần muốn các bạn cười thì phải chuyển khoản cho các bạn 40.000. Chắc chắn không có trong đây đâu vì Lâm không chuyển khoản cho bạn nào hết".

Tuy nhiên, đến phần chính là đọc tên hạng mục và trao giải cho người chiến thắng thì Lê Dương Bảo Lâm "cứng người", phải ra hiệu cầu cứu Châu Bùi. Nguyên nhân vì khi đọc trao giải hạng mục có dòng chữ tiếng Anh "BFF - Best Fandom Forever", anh liên tục nói với Châu Bùi: "Em đọc câu đầu giùm anh với". Đến khi đọc tên người chiến thắng, Châu Bùi đã nhường micro cho Lê Dương Bảo Lâm nhưng anh chỉ nói 2 chữ "Thuộc về..." sau đó im lặng khiến đàn em quay sang hỏi: "Cái này anh biết đọc không" rồi bật cười trên sân khấu. Cuối cùng, Châu Bùi là người hô vang đọc người nhận giải thưởng BFF - Best Fandom Forever chính là FC KINGDOM của SOOBIN.

Màn trao giải hài hước của Lê Dương Bảo Lâm và Châu Bùi ở WeChoice 2024 (Nguồn: WeChoice Awards 2024)

Châu Bùi bật cười khi Lê Dương Bảo Lâm lúng túng đọc tiếng Anh (Ảnh: WeChoice Awards)

Sau màn trao giải "dở khóc dở cười" cực đáng yêu này, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng hờn dỗi Châu Bùi: "Bị tiến thoái lưỡng nan. Im thì quê quá, không biết sao, mà đọc sai tên cái đi thì fan qua cào mặt tôi. 2 hạng mục toàn tiếng Anh. Trúng giải cũng tiếng Anh. Trong đầu không biết đọc là 'kinh dom' hay 'kinh đum' hay 'kinh đùm'... 10 năm làm nghề đây là lần ít nói nhất của Diễm. 2 hạng mục toàn tiếng Anh. Điếng người.

Trong cánh gà dặn Châu Bùi rồi. Em khúc nào tiếng Anh nói giùm anh. Chương trình lớn không đùa tập trung giùm anh. Lên cái khúc đọc tiếng Anh cái bé nó im, cứng người thật sự. Lâm chặn Châu Bùi luôn rồi nhé".

Lê Dương Bảo Lâm công khai "mắng yêu" Châu Bùi sau màn trao giải viral khắp MXH (ảnh: FBNV)

Sau đó, Châu Bùi cũng có phản ứng đáng yêu là đăng tải lại khoảnh khắc cười "hihi" trêu Lê Dương Bảo Lâm. Điều thú vị là sau khoảnh khắc viral ấy, mối quan hệ giữa Lê Dương Bảo Lâm và Châu Bùi không hề bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Trong các sự kiện sau này, họ vẫn thể hiện sự tôn trọng, thân thiện của những người đồng nghiệp trong cùng một không gian giải trí nhiều màu sắc. Tại Em Xinh Say Hi, khi gặp lại Châu Bùi, cả hai còn thích thú nhắc về "truyền thuyết" "Thuộc về" để trêu nhau.

Châu Bùi cũng "lầy" không kém khi liên tục ghẹo đàn anh (ảnh: FBNV)

Sau WeChoice, cả hai còn cùng nhau thực hiện bộ ảnh Tết. Thay vì những câu chúc Tết thông thường thì bạn gái Binz gửi cho đàn anh 2 chữ "Thuộc về" khiến netizen cười xỉu. Từ đó cụm từ này trở thành "tín hiệu" đặc biệt của cả hai. Châu Bùi nhắn gửi đến Lê Dương Bảo Lâm: "Chuyện cũ mình bỏ qua a a. Tết này cùng cười lên ha ha. Người cho người nhận, miệng cười như hoa. Vậy là mình huề thiệt nha".

Mỗi lần nhìn thấy Lê Dương Bảo Lâm và Châu Bùi, netizen chỉ nhớ 2 chữ "Thuộc về" (ảnh: FBNV)

Cả hai còn từng cùng nhau thực hiện bộ ảnh Tết kỷ niệm tình bạn (ảnh: FBNV)

Một năm nhìn lại, khoảnh khắc tại WeChoice ấy vẫn được khán giả chia sẻ với cùng một cảm xúc xem lại là cười, cười vì quá tự nhiên và đáng yêu. Có lẽ chính những tình huống không ai tính trước như thế đã góp phần làm nên sức hút rất riêng của WeChoice, nơi không chỉ tôn vinh những giá trị tốt đẹp, mà còn lưu giữ những kỷ niệm giải trí khó quên của showbiz Việt.

Châu Bùi và Lê Dương Bảo Lâm được khen quá đáng yêu (ảnh: FBNV)