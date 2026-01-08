Để tiện cho việc người hâm mộ đến ủng hộ và theo dõi, dạo này nhiều nghệ sĩ đồng loạt công bố lịch diễn dày đặc từ sân khấu lớn đến sự kiện doanh nghiệp. Thế nhưng không độc lạ không phải Lê Dương Bảo Lâm, lịch trình mới của nam diễn viên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong danh sách show tháng mới, bên cạnh các địa điểm quen thuộc, Lê Dương Bảo Lâm công khai lịch diễn tại trại giam , sát thời điểm Tết Nguyên đán. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt thắc mắc: Lê Dương Bảo Lâm sẽ diễn gì trong trại giam?

Không để khán giả đoán già đoán non, mới đây Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải đoạn clip ghi lại buổi giao lưu cùng các phạm nhân vào những năm trước, đồng thời chia sẻ lý do nhận lời biểu diễn. Lê Dương Bảo Lâm hài hước gọi lịch diễn 23/1 tại trại giam là "fan meeting day 3", dành cho những người dành sự yêu mến anh.

Nam diễn viên chia sẻ: " Anh chị không ra được thì tui vô. Ai cũng hỏi năm mới diễn trong đây không sợ hả? Có gì đâu, anh chị trong đây mong chờ tui về á. Có hẹn với nhau, cải tạo tốt, mỗi năm xuân về tui vào phục vụ". Cách nói dí dỏm, gần gũi ấy phần nào giúp công chúng hiểu rõ hơn tinh thần đằng sau quyết định tưởng chừng lạ lùng này.

Lê Dương Bảo Lâm đăng lại clip cũ để khán giả hình dung được những buổi diễn ở trại giam là như thế nào (Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm)

Nam diễn viên cho biết cảm thấy rất vui khi được giao lưu với những khán giả của mình (ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm thoải mái tương tác, anh cho biết đã diễn trại giam từ rất nhiều năm qua (ảnh: FBNV)

Thực tế, biểu diễn nghệ thuật trong trại giam không phải điều hiếm gặp. Nhiều năm qua, các chương trình văn nghệ, giao lưu với nghệ sĩ đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa tinh thần quan trọng, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Những "show" đặc biệt này không chỉ để giải trí, mà còn khích lệ tinh thần, tạo động lực cho những người đang cố gắng làm lại từ đầu.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng tham gia những show diễn đặc biệt cho phạm nhân trong dịp Tết (Ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015. Trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng làm đủ công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là livestream bán hàng cùng vợ con, biệt danh "Thánh livestream" cũng từ đó mà ra. Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi góp mặt ở loạt show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, Hành Trình Rực Rỡ, Tổ Đội 1-0-2... Mới đây nhất, anh tổ chức 2 ngày fan meeting thu hút hàng nghìn khán giả và "nửa showbiz" đến tham dự.

Trấn Thành nhận xét về Lê Dương Bảo Lâm: "Lâm rất dễ thương, nhiệt tình. Một thời gian sau, tôi gặp lại Lâm ở Thách thức danh hài và Lâm làm tôi cười, tôi nghĩ lại sao có một người duyên quá như vậy, tôi hoàn toàn rất bất ngờ về Lâm. Sau đó, tôi thấy Lâm ngày càng giỏi hơn. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi nhìn bên dưới mới thấy từ ngày mình gặp nhau đến nay đã hơn 1 thập kỷ rồi, 10 năm trôi qua quá nhanh. Tôi thật sự không ngờ người thí sinh năm đó mình nói diễn dở lại có ngày hôm nay, đúng là đâu ai biết trước ngày mai. Lê Dương Bảo Lâm chính là người thể hiện cho việc nếu mình tin mình làm được thì một ngày nào đó sẽ làm được".