Ngày 26-4, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục làm việc để xử lý người đàn ông vác búa tạ đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Người đàn ông dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy tới đậu giữa đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua phường Tân Lập). Sau đó, người này vác búa tạ tới đập phá trụ của 1 biển tuyên truyền và biển báo giao thông giữa đường Nguyễn Văn Cừ.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm người đàn ông liên quan.

Đến chiều 26-4, công an xác định được người đàn ông vác búa đập phá biển báo giao thông là T.C.C. (37 tuổi, ngụ phường Tân Lập).

Tại cơ quan công an, bước đầu ông C. khai nhận do khó chịu trong người, tâm lý bất ổn nên ngày 25-4 đã dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông và tuyên truyền trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Tại thời điểm làm việc với công an, ông C. âm tính với nồng độ cồn và ma túy.