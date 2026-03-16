CLIP: Hiện trường vụ 2 người tử vong, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi

Vân Du - Phúc Nguyên,
Sự việc vừa xảy ra ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau. Gia đình 2 nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi.


Ngày 16-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nhanh về vụ việc 2 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, ông C.T (SN 1984) và ông D.S.P (SN 1985; ngụ xã Hòa Bình) đi làm hàng rào thuê cho một hộ dân trên địa bàn.

Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc ông T. và ông P. làm việc thì không may giàn khoan chạm vào đường dây điện. Sự cố khiến 2 người tử vong tại chỗ, nghi do bị điện giật.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người liên quan…

Đáng chú ý, gia đình ông T. và ông P. từ chối khám nghiệm tử thi.

Theo Người lao động 03/16/2026 17:43 (GMT +7)
