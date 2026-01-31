3 kiểu người mẹ “vượng” con, gặp được là phúc lớn của cả đời trẻ, bạn có trong số đó không?

Một người mẹ tốt chính là “thầy phong thủy” của con, quyết định độ cao cuộc đời mà đứa trẻ có thể vươn tới sau này. Thế nhưng trong nhiều gia đình Á Đông, không ít bà mẹ bị những lo toan đời sống bào mòn đến cạn kiệt năng lượng. Họ không những không thể dẫn dắt con tiến về phía trước, mà ngay cả việc chăm sóc chính mình cũng trở nên khó khăn. Cảm xúc tiêu cực tích tụ, lời than vãn ngày một nhiều, khí sắc ngày một nặng nề.

Có câu: "Con người phải biết từ bi với chính mình trước, rồi mới có thể từ bi với người khác". Ngẫm lại câu nói này mới thấy, có lẽ nhiều người mẹ vì nghĩ quá nhiều cho con, cho gia đình, mà quên mất việc đối xử dịu dàng với chính mình. Đến cuối cùng, chồng và con đều vô thức xem họ như “người ngoài”.

01. Khi người mẹ bị “trói buộc” bởi vai trò làm mẹ

Một người mẹ từng chia sẻ rằng cô bị vai trò làm mẹ trói chặt. Mỗi ngày ngoài đi làm, thời gian còn lại đều xoay quanh con cái và chồng. Từ lớp năng khiếu, hoạt động phụ huynh, con cái, cô đều trực tiếp đưa đón, tham gia đầy đủ.

Cô tưởng rằng mình đã dốc toàn bộ sức lực vì con, nhưng kết quả lại khiến cô đau lòng: con gái không những không gần gũi, mà còn thường nói: “Bạn XX thật hạnh phúc, mẹ bạn ấy rất yêu bạn ấy".

Khi hỏi kỹ mới biết, trong mắt con gái, mẹ lúc nào cũng “soi” mình, làm gì cũng bị kiểm soát, ăn uống cũng bị quản, mỗi ngày nói chuyện với nhau chưa được vài câu thì đã xoay quanh học tập, điểm số. Ngay cả lớp năng khiếu, con đã nói rõ là không thích, nhưng vẫn bị mẹ kéo đi.

Người mẹ rất tủi thân: người mỗi sáng 5 giờ dậy nấu cơm là mẹ, người tối 12 giờ còn đắp lại chăn cho con cũng là mẹ, vậy mà cuối cùng lại trở thành “người mẹ không yêu con”.

Khi nghe cô tâm sự, một người bạn không phản bác, chỉ rủ cô đi làm một buổi spa toàn thân, rồi cùng nhau ăn một bữa lẩu đúng món cô thích. Ăn xong, người mẹ trầm ngâm nói: trước đây cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình còn có thể như thế này, chỉ là lâu nay bị giam chặt trong gia đình mà thôi.

Thực tế, rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn, sinh con, đã quên mất việc yêu thương bản thân, dồn toàn bộ cuộc sống vào con cái. Một người mẹ như vậy rất khó có thể “vượng” con.

02. Ba kiểu mẹ “vượng” con

Những người mẹ thực sự có phúc khí, sẽ biết bảo vệ chính mình trước, gìn giữ hôn nhân ổn định, rồi mới dùng phần năng lượng còn lại để chăm sóc con cái. Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng không để những vụn vặt đời sống “ăn mòn” năng lượng của mình.

Ba kiểu mẹ dưới đây không chỉ nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ, mà còn thực sự “vượng” con. Nếu bạn thuộc một trong số đó, con bạn rất có phúc.

Kiểu thứ nhất: Thường xuyên bày tỏ tình yêu với con

Theo quy luật phát triển tâm lý, con người thường phải đến khoảng 22 tuổi mới đạt được mức độ trưởng thành tâm lý, đủ khả năng cảm nhận trọn vẹn tình yêu của cha mẹ. Vì vậy, nhiều phụ huynh có cảm giác mình nuôi “đứa con vô ơn”, nhưng thực chất không phải trẻ không biết ơn, mà là tâm trí của chúng chưa đủ chín muồi. Những người mẹ biết cách dạy con sẽ thường xuyên bày tỏ tình yêu khi con còn nhỏ: nói “mẹ yêu con”, ôm con, có những tiếp xúc cơ thể phù hợp.

Trước đây từng có khái niệm “đói tiếp xúc da”, chỉ những đứa trẻ đặc biệt khao khát được chạm, được ôm – đó là nguồn gốc của cảm giác an toàn và ổn định cảm xúc. Từ góc độ khoa học, hiệu ứng Franklin cũng chỉ ra rằng: mẹ thường yêu con hơn cha. Bởi họ trải qua mười tháng mang thai, giai đoạn cho con bú và quãng thời gian nuôi con kéo dài, vất vả. Càng bỏ ra nhiều, tình yêu càng sâu đậm.

Vì vậy, yêu con thì hãy nói ra. Khi trẻ biết và hiểu rằng mình được yêu, chúng mới học được cách yêu bản thân, yêu gia đình và bạn bè.

Kiểu thứ hai: Không keo kiệt lời khen

Hiệu ứng Rosenthal trong tâm lý học chỉ ra rằng: nếu một người thường xuyên nhận được lời khen và sự khẳng định tích cực, không chỉ sự tự tin tăng lên mà năng lượng nội tâm cũng mạnh hơn, từ đó ngày càng trở nên tốt hơn. Người mẹ không tiếc lời khen, cho con đủ sự công nhận tích cực, thì sự tự tin của trẻ mới thực sự lớn lên từ bên trong.

Có một bà mẹ từng nói rằng, mỗi lần khen con xong, suốt vài ngày liền đứa trẻ đều vui vẻ, nhảy nhót, không khí gia đình cũng thay đổi theo.

1 nghệ sĩ hài từng chia sẻ: trong mắt mẹ, cô luôn là niềm tự hào. Dù trong mắt người đời cô từng bị xem là “chẳng làm nên trò trống gì”, nhưng chính sự khen ngợi xuất phát từ tận đáy lòng của mẹ đã tạo nên Vương Tiểu Lợi được công chúng biết đến hôm nay. Lời khen của mẹ nếu chân thành, xuất phát từ trái tim, sẽ giúp trẻ cảm nhận được giá trị bản thân và sẵn sàng nỗ lực hơn để xứng đáng với sự công nhận đó.

Kiểu thứ ba: Có sự đồng hành đủ đầy

Nhà tâm lý học trẻ em Jean Piaget cho rằng: “Sự đồng hành chất lượng cao của mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý cảm xúc và năng lực xã hội của trẻ, đặc biệt là trong 6 năm đầu đời". Đồng hành chất lượng cao nghĩa là khi ở bên con, mẹ thật sự hiện diện. Dù là chơi, học hay đọc sách, trẻ đều cảm nhận được mình đang được coi trọng.

Từng có một đoạn phim nói rằng: “Cái gọi là hạnh phúc, chính là cả gia đình cùng nhau ‘lãng phí’ thời gian".

Điều này rất đúng. Đồng hành với con đôi khi trông như lãng phí thời gian, nhưng đó lại là những khoảnh khắc dòng chảy cảm xúc giữa cha mẹ và con cái được hình thành. Bởi đồng hành chính là lời tỏ tình dài lâu nhất.

Người mẹ trong mối quan hệ cha mẹ, con cái giống như người “bồi dưỡng” tinh tế và nền tảng cảm xúc của trẻ. Họ có khả năng cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của con một cách nhạy bén hơn, từ đó đưa ra sự nuôi dạy phù hợp.

Ba kiểu mẹ được nhắc đến ở trên, bạn có thuộc trong đó không? Nếu có, con bạn thực sự rất có phúc.