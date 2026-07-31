Tối ngày 30/7, người dân xã Bảo Lạc (Cao Bằng) hoảng hốt khi cảm nhận rõ sự rung lắc, nhiều đoạn camera an ninh ghi lại sự việc đã được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất cho biết, vào lúc 19h45 ngày 30/7, tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 độ (độ lớn M).

Khoảnh khắc xảy ra vụ động đất 3,6 độ (độ lớn M) ở xã Bảo Lạc. (Nguồn clip: Hoài Thương)

Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km, vị trí gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cách Hà Nội khoảng 210km, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất.

Khoảnh khắc xảy ra vụ động đất 3,6 độ (độ lớn M) ở xã Bảo Lạc. (Nguồn clip: Hoài Thương)

Thông tin trên báo Lao Động, đại diện UBND xã Bảo Lạc cho biết, thời điểm xảy ra hiện tượng, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó xuất hiện rung lắc rõ rệt. Những ngôi nhà từ 2 tầng trở lên đều cảm nhận được rõ độ rung lắc.

Đại diện địa phương cũng cho biết, những ngày gần đây khu vực xã Bảo Lạc hầu như không xuất hiện mưa lớn. Vì vậy, hiện tượng rung chấn xảy ra khiến nhiều người dân bất ngờ.

Cũng chia sẻ trên Lao Động, anh Triệu Văn Chiến (xã Bảo Lạc) cho biết khi gia đình đang ăn cơm thì cả ngôi nhà bất ngờ rung lắc. Theo anh Chiến, hiện tại mọi thứ đã ổn định nhưng mọi người vẫn còn khá lo lắng.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên Dân Trí, một số người dân tại xã Bảo Lạc chia sẻ, thời điểm xảy ra động đất, họ nghe thấy tiếng nổ kèm theo rung lắc. " Lúc đó, gia đình tôi tưởng sập nhà nên chạy ra ngoài", anh Phong (trú tại xã Bảo Lạc, Cao Bằng) nói trên Dân Trí.