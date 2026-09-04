Clip cụ bà tập võ cho cháu khiến dân mạng thấy ấm lòng. (Nguồn: @tantantan1303)

Clip đáng yêu này đang được lan tỏa rộng trên mạng xã hội với dòng chú thích hóm hỉnh: “Đây là cụ tôi đang dạy võ, khi nghe tin thằng cháu đi học mẫu giáo bị bạn đánh”.

Cụ bà tóc bạc phơ, người gầy nhưng rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tinh thần quắc thước. Trên sân gạch đỏ thoáng rộng, cụ đứng dang rộng hai chân, hạ thấp trọng tâm và bắt đầu thực hiện những động tác quyền cước vô cùng dứt khoát để làm mẫu cho cậu bé chừng 3 tuổi. Từ thế thủ, bước tấn cho đến những cú gạt tay, xỉa ngón đầy thần thái được cụ thực hiện thuần thục như cao thủ.

Đứng đối diện với “sư phụ” tóc bạc, cậu bé con đội chiếc mũ rộng, tay vẫn còn cầm nguyên chai nước ngọt, nhìn cụ múa võ với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hớn hở. Không chỉ diễn thị phạm, cụ bà còn tiến lại gần, dùng tay điều chỉnh tư thế cho “đồ đệ”, hướng dẫn cách tự vệ sao cho chuẩn xác nhất. Sự đối lập giữa dáng vẻ nghiêm túc, quyết tâm bảo vệ chắt của cụ bà và sự ngây thơ, ngơ ngác của đứa cháu nhỏ đã tạo nên khung cảnh hài hước rất đáng yêu.

Ở phần bình luận, tác giả cho biết cụ bà trong clip là bà ngoại của mình năm nay 90 tuổi, còn cậu bé là chắt của cụ, thường được cụ chơi cùng và yêu chiều nhất nhà.

Cư dân mạng dành những lời khen có cánh cho sức khỏe dẻo dai của cụ, đùa vui rằng từ nay cậu bé đã có “thế lực bảo kê” uy tín giúp chống lưng mỗi khi đến trường.

“Đúng là gừng càng già càng cay! Cụ 90 tuổi rồi mà bộ tấn chắc chắn, tay chân linh hoạt, dẻo dai thực sự luôn”; “Đúng là ở nhà có ông bà cụ lớn tuổi là cả một bầu trời cưng chiều. Cháu thì chỉ được cụ mắng đánh chứ không ai được đụng vào”; “Cháu thì nội bắt nạt được, nhưng ai bắt nạt cháu thì không được, có thể là vui muốn khóc luôn”...

Dân mạng thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu của hai thế hệ. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Hiền viết: “Người trẻ như mình nhiều khi khom lưng tí đã mỏi mà cụ 90 tuổi di chuyển nhẹ nhàng, thế võ dứt khoát, đẹp mắt. Cụ giờ tuổi cao nhưng chắc chắn ngày xưa cũng từng trong bộ đội hoặc dân quân nên mới biết đến những thế võ tuyệt vời như thế này”.

Thùy Như bình luận: “Cao thủ ẩn danh bấy lâu nay cuối cùng cũng phải xuất chiêu vì cháu cưng rồi. Cụ dạy võ siêu tâm huyết, từng động tác đều vô cùng dứt khoát và nghiêm túc, còn cu cháu thì kiểu ‘cháu là ai và đây là đâu’, đúng là hai thế hệ cách nhau gần thế kỷ”.

Nhiều dân mạng còn đùa rằng muốn theo học lớp của cụ. “Cụ ơi, ở cơ quan sếp hay bắt nạt cháu lắm, cụ cho cháu theo học với ạ. Học xong khóa này chắc không chỉ tự vệ ở trường mẫu giáo đâu mà ra đời gặp deadline hay drama gì cũng giải quyết xong trong một nốt nhạc”, Thu Anh bình luận.

Ngoài ra, không ít bạn trẻ xem clip cũng xúc động nhớ về ông bà của mình. Nhật Anh kể lại: “Cụ làm mình nhớ bà ngoại quá. Ngày xưa đi học tiểu học bị bạn bắt nạt về khóc lóc, bà cũng vội vàng xoa đầu, an ủi. Người già là vậy đó, dù tuổi cao sức yếu, tay chân đã run nhưng lúc nào cũng muốn dang tay ra che chở cho con cháu. Giờ muốn tìm lại cái cảm giác được bà bênh vực như thế này cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi”.

Vũ Quân viết: “Hồi bé mỗi lần bố mẹ dọa đánh là lại chạy tọt vào sau lưng ông để trốn, ông lại đứng ra làm nói đỡ cho. Thời gian trôi qua nhanh quá, người lớn thì già đi rồi mất, đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành nhưng ký ức ấm áp bên ông bà thì chẳng bao giờ phai nhạt”.