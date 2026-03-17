Ở Hà Nội, nhắc đến chuyện đi mua vàng, nhiều người hay bảo nhau “cứ phố vàng Trần Nhân Tông mà triển”. Bởi lẽ chỉ trên một đoạn phố chưa tới 1 km này lại tập trung hàng chục cửa hàng vàng bạc lớn nhỏ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù cùng nằm trên một tuyến phố được mệnh danh là “phố vàng”, có cửa hàng luôn đông kín khách xếp hàng chờ giao dịch, nhưng đồng thời cửa hàng ngay bên cạnh - có khi lại chẳng có ai.

Quang cảnh trái ngược trên "phố vàng" Trần Nhân Tông: Tiệm đông, nơi lại vắng, vì sao?

Cửa hàng Phú Quý số 30 Nhần Nhân Tông, Hà Nội

Tiệm vàng ở Hà Nội thì không ít nhưng chắc chỉ có ở phố Trần Nhân Tông mới có cảnh tiệm vàng sát tiệm vàng - tiệm bạc khác như thế này

Trên con phố dài gần 1km, có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI, PnJ cùng rất nhiều tiệm vàng khác. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi Trần Nhân Tông được mệnh danh là "phố vàng" của Thủ Đô

Tuy nhiên, không phải tiệm vàng nào ở "phố vàng" cũng đông đúc. Có tiệm khá vắng, khách hàng đến gần như không cần phải xếp hàng chờ giao dịch

Nhưng cũng có tiệm lại rất đông. Khách xếp hàng chờ giao dịch dài cả mấy chục mét, lượng khách bên trong cửa hàng cũng "chật kín"

Xếp hàng chờ "lấy số" mua vàng - Cảnh tượng thường thấy tại một vài tiệm vàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông

Theo ghi nhận của chúng tôi, một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt này là mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại từng cửa hàng. Đơn cử như ngày 16/3, tại thời điểm ghi hình, giá vàng miếng trên thị trường Hà Nội đang ở mức khoảng 180 triệu đồng mỗi lượng mua vào và khoảng 183 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Như vậy, mức chênh lệch phổ biến khoảng 2-3 triệu đồng mỗi lượng, tương đương khoảng 1-2% giá trị.

Những cửa hàng để biên độ chênh lệch thấp hơn thường thu hút nhiều khách hơn, bởi người mua kỳ vọng giảm thiểu rủi ro khi bán lại

Bên cạnh đó, tốc độ cập nhật giá vàng cũng là yếu tố quan trọng. Tại các hệ thống lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, SJC hay Phú Quý, bảng giá điện tử thường được cập nhật liên tục theo giờ, thậm chí 5-10 phút cập nhận một lần khi thị trường biến động mạnh. Trước khi thực hiện giao dịch, nhân viên thường phải xác nhận lại mức giá mới nhất với khách hàng. Những cửa hàng cập nhật giá nhanh và minh bạch vì thế thường thu hút lượng khách đông hơn.

Bảng giá điện tử cập nhật giá vàng và giá bạc theo biến động thị trường tại cửa hàng Phú Quý số 30 Trần Nhân Tông

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn, vàng miếng, vàng 24K, vàng trang sức,... đều được cập nhật trên bảng giá điện tử. Khách hàng dễ theo dõi, nhân viên cửa hàng cũng luôn chủ động cập nhật giá vàng với khách hàng trước khi thực hiện giao dịch

Bên cạnh đó, chính sách mua lại vàng của thương hiệu khác cũng ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Thông thường, nếu bán lại đúng thương hiệu đã mua, cửa hàng sẽ thu mua theo giá niêm yết. Tuy nhiên, nếu mang vàng của hãng khác tới bán, nhiều cửa hàng vẫn nhận nhưng sẽ trừ thêm khoảng 0,5-2% giá trị hoặc yêu cầu kiểm định lại tuổi vàng trước khi giao dịch.

Đi mua vàng, bên cạnh việc "giá vàng hôm nay bao nhiêu?", nhiều khách hàng cũng quan tâm đến chính sách thu mua. Đó là lý do không ít người thường bảo nhau "mua ở đâu - bán ở đó" và trung thành với các thương hiệu lớn, có chính sách thu mua rõ ràng

Một hiện tượng khá phổ biến gần đây là hình thức mua vàng bằng giấy hẹn. Do nguồn cung vàng vật chất có thời điểm hạn chế, một số cửa hàng cho khách thanh toán trước nhưng chưa giao vàng ngay, thay vào đó là giấy hẹn để nhận vàng sau vài ngày, thậm chí vài tháng. Có trường hợp khách phải chờ tới ba tháng mới nhận được vàng. Một số nơi còn quy định khách mua số lượng nhỏ có thể nhận vàng ngay, nhưng nếu mua nhiều lượng sẽ phải nhận giấy hẹn và chờ giao sau.

Ngoài ra, sự khác biệt về mặt hàng kinh doanh cũng khiến lượng khách giữa các cửa hàng không đồng đều. Các thương hiệu lớn thường bán cả vàng miếng đầu tư và vàng nhẫn tích trữ nên thu hút đông khách hơn. Trong khi đó, nhiều cửa hàng nhỏ chủ yếu kinh doanh nhẫn tròn 9999 hoặc trang sức vàng, ít khi có vàng miếng nên lượng khách đầu tư thường ít hơn.

Phố vàng Trần Nhân Tông

Thực tế cho thấy, dù nằm trên cùng một con phố nhưng mỗi cửa hàng tại phố vàng Trần Nhân Tông lại có nguồn hàng, chính sách bán và mức giá khác nhau. Chính sự khác biệt này đã tạo nên cảnh nơi thì đông khách xếp hàng dài, nơi lại khá vắng. Vào những thời điểm giá vàng biến động mạnh, hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng tại đây được xem như một “thước đo” phản ánh sức nóng của thị trường vàng tại Hà Nội.