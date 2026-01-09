Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại sự việc cô dâu, chú rể bị ném mắm tôm trong ngày trọng đại. Trong clip, thời điểm cô dâu, chú rể cùng một người khác đang đứng trên sân khấu làm lễ, cô dâu cầm mic chia sẻ với mọi người thì bất ngờ bị ném túi mắm tôm vào người.

Sự cố bất ngờ khiến cô dâu, chú rể vô cùng bối rối. Chất bẩn cũng bắn cả vào mặt người đứng cạnh cô dâu khiến người này phải ôm mặt.

Một phần diễn biến sự việc được người dự đám cưới ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất bình với kẻ đã có hành động phản cảm, phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng, hạnh phúc của cô dâu, chú rể. Đồng thời, dư luận cũng rất tò mò, không biết nguồn cơn từ đâu lại dẫn đến sự việc đáng tiếc như thế này.

Cô dâu, chú rể không may gặp sự cố trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, sự việc trên xảy ra tại lễ vu quy của chị Vũ Thị Minh P. (sinh năm 1995, ở phường Đồng Văn) tại Ninh Bình vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28/12/2025 vừa qua. Sau đám cưới, chị P. đã trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin trên báo Dân trí, ngày 8/1, một lãnh đạo UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc trên. UBND phường Đồng Văn đã giao Công an phường Đồng Văn xác minh, làm rõ.

Theo nhà chức trách, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được người ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể.

Cô dâu hé lộ nguồn cơn

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, theo lời cô dâu, trong lúc buổi lễ đang diễn ra bình thường thì có một người đi xe máy chạy ngang qua khu vực tổ chức đám cưới rồi ném một túi mắm tôm lên sân khấu khiến túi mắm văng trúng 3 người đang đứng trên sân khấu. Sự việc khiến 2 nhân vật chính cùng những người có mặt vô cùng hoảng loạn.

Mắm tôm dính đầy người nên chị P. phải đi tắm, thay trang phục, lễ cưới không thể tiếp tục diễn ra. Chị P. sau đó cũng không kịp trang điểm lại mà lên xe hoa về nhà trai luôn do khách mời đang chờ.

Cô dâu chia sẻ, sau sự việc, gia đình người ném mắm tôm đã đến gặp, xin lỗi và mong muốn hòa giải.

Người phụ nữ tiết lộ, người gây ra sự việc và gia đình chị có quen biết nhau. Trước đó, giữa người này và một người bạn của chị P. có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Người này cho rằng chị P. có liên quan nên đã nảy sinh hiểu lầm và dẫn đến việc có hành vi phản cảm trong lễ cưới của chị.

Cô dâu cũng phủ nhận thông tin cho rằng chị P. có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc với người ném mắm tôm. Hiện tại, để tránh những ảnh hưởng không đáng có sau sự việc xảy ra đúng vào ngày trọng đại, chị P. bày tỏ mong sự việc sớm lắng xuống để gia đình ổn định cuộc sống.