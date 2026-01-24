CLIP: Bên trong xưởng chế biến "thuốc đông y" Công an TPHCM vừa triệt phá

Ngày 24-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trước đó, trưa 8-1, tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề vận chuyển nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bên trong xưởng "thuốc đông y" Công an TPHCM vừa triệt phá

Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê chở số hàng trên giao cho khách thông qua chành xe tuyến TPHCM – Tây Ninh.

Công an TPHCM bắt giữ 3 đối tượng

Mở rộng điều tra, công an xác định các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, song Hiển và vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” chưa được cấp phép.

Một số hình ảnh bên trong kho dược liệu

Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc để in trên bao bì, tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Sau khi khám xét, Công an TPHCM làm việc với chủ cơ sở

Đáng chú ý, nhóm này còn pha trộn hoạt chất betamethasone – một chất tân dược chống viêm, giảm đau – không được phép sử dụng trong thuốc đông y, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu dùng kéo dài.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì.

Vụ việc đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.