Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh bằng cách khó quên nhất: 30 ngày xuyên Việt gần 5.000km cùng gia đình nhỏ để dạy con đất nước mình đẹp lắm!

Sắp đến ngày Quốc khánh, cũng là lúc anh Nguyễn Hồng Nhật (sống tại Hà Nội) nhìn lại một mùa hè thật đặc biệt của gia đình mình. Không chọn nghỉ dưỡng ở một nơi cố định, anh cùng vợ và con nhỏ đã quyết định thực hiện một hành trình đáng nhớ: xuyên Việt từ Hà Nội đến Cà Mau rồi quay ngược trở về.

30 ngày rong ruổi, gần 5.000km, hành trình ấy không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà còn là dịp để cả nhà sống chậm lại, khám phá vẻ đẹp của đất nước theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Hà Nội → Kỳ Anh → Hội An (800km – 4N3Đ)Một chặng đường gần nửa đất nước. Nếu chỉ vù vù trên cao tốc thì sẽ lãng phí mất những khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của dải ven biển miền Trung.

Mỗi nơi ghé qua đều để lại một dấu ấn khó quên. Ninh Thuận đón cả nhà bằng sự nồng hậu, chân chất của người dân miền nắng gió. Quảng Ngãi mộc mạc với cách làm du lịch còn nguyên sơ, giản dị. Những buổi sáng dạo chợ quê ở Bình Định, Phú Yên gợi cảm giác như đang quay về với ký ức xưa cũ – nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi, thân quen và đầy tình người.

Tây Nguyên lại mang một không khí hoàn toàn khác, trầm mặc, hùng vĩ và sâu lắng. Rồi miền Tây, với những vườn cây trĩu quả, con người thân thiện và hệ thống sông ngòi đặc trưng, mang đến cảm giác ngọt ngào như chính món trái cây miệt vườn. Huế hiện lên cổ kính, thơ mộng, và thoang thoảng đâu đó trong không gian là mùi hương trầm cùng hương vị ẩm thực đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.

Hội An: dậy thật sớm đi dạo phố cổ khi mặt trời còn chưa lên, thưởng một tách cà phê ở quán Lúa, buổi chiều chạy ra biển An Bàng thả mình vào sóng, tối xem “Ký ức Hội An” rồi ngồi nhậu bờ kè sông Thu Bồn nghe gió mát rượi.

Không có lịch trình quá cứng nhắc, gia đình anh Nhật cứ thế nhẹ nhàng đi qua từng tỉnh thành, để mỗi ngày là một khám phá, một bất ngờ và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Với con nhỏ, đây sẽ là những ký ức tuổi thơ rực rỡ, nơi con được nhìn ngắm đất nước không chỉ qua sách vở, mà bằng tất cả giác quan. Còn với cha mẹ, đó là cách để kết nối lại với nhau và với quê hương.

"Chuyến đi này cũng là một cách ăn mừng Quốc khánh thật riêng của gia đình. Hành trình khám phá đất nước và con người Việt Nam", anh Nhật chia sẻ.

Làng chài Trung Lương: ở homestay sát biển, sáng mở cửa là nghe sóng rì rào, trước mặt là bãi cát sạch và thoải – quá hợp để lũ nhỏ chạy nhảy cả ngày không biết mệt.

Giữa những bộn bề thường ngày, một chuyến đi dài như vậy là cơ hội để gia đình sống thật chậm, thật gần. Và đôi khi, những trải nghiệm sâu sắc nhất lại đến từ chính những điều giản dị nhất – như ánh mắt thân thiện của người bán hàng rong, một món ăn địa phương lần đầu thử, hay buổi sáng trong veo ở thị trấn miền núi còn mờ sương.

Hành trình ấy khép lại nhưng dư âm chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí mỗi thành viên. Bởi đôi khi, đi để trở về, và để hiểu hơn rằng, đất nước mình đẹp đến nhường nào.

Cùng ngắm nhìn những thước ảnh đẹp mê hồn sau chuyến đi của gia đình anh Hồng Nhật:

Điểm dừng chân: Gành Ông, Gành Bà, Cù Lao Mái Nhà, Làng Lò, Làng Phú Thường, Tháp Nghinh Phong, Hải đăng Mũi Điện.

Phú Yên → Ninh Thuận (235km – 4N3Đ). Vĩnh Hy – nơi hội tụ cả núi và biển: Hang Rái, Hòn Rùa, Bãi Thùng, Bãi Chuối, cung đường DT702 và vịnh Vĩnh Hy xanh ngắt.

Phú Yên → Ninh Thuận (235km – 4N3Đ). Mỹ Hòa: Vườn nho trĩu quả, Công viên đá độc đáo như một “bảo tàng thiên nhiên”. Bãi Thùng: Tàu bỏ hoang nằm lặng lẽ, nhuốm màu thời gian, tạo nên khung cảnh rất điện ảnh.

Phú Yên → Ninh Thuận (235km – 4N3Đ)Phan Rang: Thành phố biển bình dị nhưng đầy sức hút. Đồ ăn rẻ, hải sản tươi, những điểm đến nổi tiếng như Đồng cừu, điện gió Đầm Nại, tháp Chàm.

Ninh Thuận → Đà Lạt (130km – 3N2Đ)Đà Lạt mộng mơ với những điểm quen mà lúc nào cũng mới: Quảng trường, ga Đà Lạt, nhà thờ, phố đi bộ, đồi chè Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm.





Đà Lạt → Mũi Né (150km – 5N4Đ)Từ cao nguyên se lạnh xuống miền biển nắng gió.Đồi cát Bàu Trắng, mũi Kê Gà, làng chài Mũi Né.Food tour ở chợ Mũi Né, tối lên đồi cát ngắm sao – trải nghiệm vừa hoang sơ vừa lãng mạn.

Mũi Né → Cần Thơ (350km – 2N1Đ). Xuống miền Tây sông nước, nơi nhịp sống gắn liền với kênh rạch và ghe xuồng.





Cần Thơ → Sóc Trăng → Bạc Liêu → Cà Mau (180km – 3N2Đ)

Cần Thơ → Sóc Trăng → Bạc Liêu → Cà Mau (180km – 3N2Đ). Cà Mau: Vùng đất cuối trời Nam Bộ, chuẩn bị cho điểm đến thiêng liêng – cột mốc cực Nam Tổ Quốc.

Cà Mau → Tây Ninh (360km – 3N2Đ).

Tây Ninh → Buôn Ma Thuột (350km – 1N1Đ).

Buôn Ma Thuột → Pleiku (180km – 2N1Đ)









Pleiku → Măng Đen (107km – 1N1Đ)

Măng Đen → Quảng Ngãi (138km – 3N2Đ)

Quảng Ngãi → Huế (250km – 3N2Đ) Đại Nội, Trường Quốc Học, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, Cung An Định.



