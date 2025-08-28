Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 126 - 128 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới nhưng vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC 5 - 6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 120 - 123 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 119,5 - 122,5 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.398 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua.

Như vậy, thông tin mới về nghị định xoá bỏ độc quyền vàng miếng SJC vừa được ban hành vẫn không kìm cương được giá vàng tăng mạnh theo giá thế giới và liên tục lập kỷ lục mới.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. Dự báo cho thấy, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, cán mốc 130 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, rồi quay đầu giảm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm: 25.273 đồng/USD, không thay đổi so với phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng đã bật tăng trở lại. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.166 - 26.536 đồng/USD, tăng 26 đồng với giá mua và 6 đồng với giá bán so với hôm qua.

VietinBank và BIDV cùng niêm yết giá bán USD ở mức 26.536 VNĐ/USD.

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt tăng giá bán USD lên 26.536 đồng/USD.

Như vậy, hiện tại, giá bán USD đều được các ngân hàng niêm yết sát trần quy định (26.537 đồng/USD). Kể từ đầu năm, giá USD tại các ngân hàng đã tăng gần 4% - bất chấp đồng USD giảm 9% trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh không thể tăng thêm giá bán, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh giá mua cho thấy áp lực tỷ giá vẫn còn lớn.

Tại thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.630 - 26.730 đồng/USD.