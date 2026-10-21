Clip anh 18 tháng tuổi lén thơm em bé 14 ngày tuổi khiến dân mạng 'tan chảy'

Clip anh trai hôn em bé sơ sinh khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @trieuccthao)

Trong clip đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, đứa trẻ nhỏ xíu bước đi chưa thật vững nhưng rất hăm hở trèo lên giường, tiến lại gần em bé đang nằm , nhẹ nhàng cúi xuống, ghé mặt thơm em rồi nhanh chóng rời đi. Lời chú thích của người mẹ khi đăng tải clip giúp người xem rõ thêm về sự vội vã này: “Cả nhà sợ anh không biết chơi làm đau em bé nên không cho anh lại gần. Thế mà, anh lén cả nhà, trốn vô phòng thơm em bé một cái rồi để em bé ngủ”.

Tình cảm và sự hồn nhiên, đáng yêu trong hành động của cậu bé giúp clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận: “Trời ơi, mới 18 tháng tuổi mà đã biết thơm em trai thế này rồi, nhìn mà tan chảy thật sự. Bé còn nhỏ xíu, chắc cũng chưa hiểu hết việc mình đã trở thành anh, nhưng đã biết lại gần thơm em đầy yêu thương”; “Chưa biết sau này hai anh em có lúc tranh đồ chơi, giành sự chú ý của bố mẹ hay không, nhưng khoảnh khắc đầu tiên này thật sự rất đẹp”; “Anh cũng vẫn còn nhỏ nhưng đã học được cách yêu thương khi có em nhỏ hơn mình”....

Nhiều dân mạng chia sẻ kinh nghiệm nên cho trẻ nhỏ chơi với nhau sớm dưới sự giám sát của người lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ những tình huống tương tự trong gia đình, khi con đầu lòng biết cách thể hiện tình yêu với em nhỏ. “Mình cũng có một anh 2 tuổi và một em mới sinh. Nhà mình không cấm anh lại gần em bé, nhưng mà dặn anh nhẹ nhàng thôi. Trộm vía anh hiểu chuyện không làm đau em bé bao giờ. Mỗi lần được gần em, anh đều chỉ ngồi im nhìn em chơi, còn không dám thở mạnh. Thương lắm”, Tố Uyên chia sẻ.

Khánh Thiện kể: “Nhà tôi có hai con cách nhau 20 tháng, tôi luôn để anh ngồi cạnh em khi có người lớn trông, cho anh vuốt nhẹ bàn tay em, lấy khăn giúp mẹ. Nhờ vậy, con không có cảm giác bị đẩy ra ngoài khi em chào đời. Trẻ con gần tuổi nhau thì nên để các con chơi cùng nhau từ nhỏ, chứ đừng vì sợ anh làm đau em mà lúc nào cũng cấm đoán, không cho lại gần”.

Bên cạnh đó, có những bình luận cho rằng không nên vì sợ con mới sinh bị thương mà tách anh chị khỏi chúng. Mạnh Hiếu bày tỏ: “Các mẹ nên cho các bé thân thiết gần gũi nhau từ ngày đầu. Nếu cứ liên tục quát ‘không được chạm vào em’, ‘tránh xa em ra’, con có thể nghĩ rằng em là người khiến mình bị mất đi những điều quen thuộc. Tôi thường tạo cơ hội cho con chơi với nhau dưới sự giám sát của người lớn thôi”.

Ngọc Anh viết: “Tôi rất thích những gia đình có con nhỏ mà bố mẹ khuyến khích anh chị quan tâm đến em ngay từ đầu. Đừng mặc định trẻ còn bé nên chẳng biết gì, cũng đừng nghĩ cứ để anh gần em là nguy hiểm. Tất nhiên, không thể để trẻ tự trông nhau hay cho anh bế em khi chưa đủ khả năng, nhưng người lớn hoàn toàn có thể ngồi cạnh để hai anh em tương tác. Nhà tôi có hai bé, tôi thường cho anh kể chuyện, đưa đồ chơi cho em xem và chạm nhẹ vào chân em dưới sự quan sát của mẹ”.