Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài 48 giây dưới đây nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên các diễn đàn. Theo nội dung trong clip, hàng chục người dân tại một xã ở Lào Cai, cùng nhảy xuống bể nuôi cá tầm để cắt cá. Nhiều diễn đàn chia sẻ thông tin những người dân này đang "hôi cá" trước sự bất lực của chủ trại, khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên đây là thông tin sai sự thật.

Được biết, chủ nhân của trại cá xuất hiện trong đoạn clip dưới đây là bà Phạm Thị Mai (38 tuổi). Trại cá của bà (ở xã Gia Hội - xã Nậm Búng cũ, Lào Cai) có 10 bể nuôi cá tầm giống (khoảng 3 tấn cá) và việc người dân xuống bể bắt cá tầm đã được sự đồng ý của bà Mai.

(Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội)

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, mất điện nên cá tầm của trại đã bị chết khá nhiều. Bà Mai đồng ý cho người dân tại địa phương xuống bể để thu, vớt những con cá đã chết. Tuy nhiên, do số lượng người xuống bể cá quá đông, dẫm đạp lên cả những con cá sống nên gia đình đã yêu cầu mọi người ra khỏi bể, chỉ một vài người ở dưới bể vớt cá chết.

Trả lời trên VietNamNet, bà Mai chia sẻ đây không phải là lần đầu trại cá của bà bị ảnh hưởng do mưa lũ: "Gia đình tôi có 2 trại cá tại phường Sa Pa và tại xã Nậm Búng (cũ). Cá chết do nước lũ đục ngầu đã nhiều lần xảy ra. Ước tính thiệt hại trong những ngày mưa lũ vừa qua của gia đình khoảng gần 1 tỷ đồng".

Việc đoạn clip chia sẻ trên mạng là sai sự thật, không phản ánh đầy đủ bối cảnh nên gia đình bà Mai rất bức xúc, gây hiểu lầm cho bà con nhân dân địa phương.

Còn thông tin trên Dân Trí, ông Hoàng Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Hội (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền đang giao công an xã làm rõ vụ việc xôn xao trên mạng xã hội.