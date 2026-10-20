1 clip khiến phụ huynh Việt ngán ngẩm: 2026 vẫn còn dạy trẻ biết ơn kiểu này, có vấn đề ngay từ cách đặt câu hỏi

Một đoạn clip ghi lại hoạt động trải nghiệm về lòng biết ơn của học sinh tiểu học mới đây đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn chính là cách truyền tải thông điệp thông qua những câu hỏi khơi gợi sự hy sinh, vất vả của người lớn.

"Đã bao lâu rồi mẹ chưa mua cái quần cái áo mới"?

Trong clip được một người mẹ chia sẻ, các học sinh đứng trong sân trường, lắng nghe một người được giới thiệu là chuyên gia tâm lý nói bằng giọng nhẹ nhàng, trên nền nhạc du dương: "Ngày hôm nay về hỏi xem, nhìn tấm áo tấm quần của mẹ xem bao lâu rồi mẹ chưa mua cái quần cái áo mới? Cầm đôi bàn tay…”.

Đoạn video nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng trẻ cần học lòng biết ơn, nhưng nếu bài học vẫn xoay quanh những hình ảnh quen thuộc như mẹ lâu ngày không mua quần áo mới, đôi bàn tay chai sần hay cha mẹ sớm hôm vất vả, cách giáo dục này có thể trở nên khiên cưỡng, không phù hợp với mọi gia đình.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI để đảm bảo quyền riêng tư

Khi câu hỏi về lòng biết ơn khiến trẻ khó xử

Một bình luận được chia sẻ trong cuộc thảo luận kể lại trải nghiệm: sau buổi học về lòng biết ơn, người lớn hỏi một đứa trẻ vì sao không khóc như các bạn khi nghe câu hỏi về việc mẹ bao lâu chưa mua quần áo mới. Cậu bé trả lời hồn nhiên: “Ngày nào mẹ cũng mua quần áo mới mà”.

Câu trả lời tưởng như đùa vui lại gợi ra một vấn đề đáng suy nghĩ. Không phải đứa trẻ nào cũng có cùng hoàn cảnh gia đình, cũng trải qua những thiếu thốn hay nhìn nhận sự hy sinh của cha mẹ theo một cách giống nhau. Với những em có mẹ thường xuyên mua quần áo mới, câu hỏi trên có thể không gợi lên cảm xúc đặc biệt nào. Điều đó không có nghĩa các em ít yêu thương hay không biết ơn mẹ.

Dưới đoạn clip, một số người bày tỏ sự ngán ngẩm khi những cách giáo dục cảm xúc quen thuộc vẫn được sử dụng trong năm 2026. Có ý kiến cho rằng trẻ em ngày nay lớn lên trong những điều kiện sống khác nhau; việc lấy hình ảnh cha mẹ mặc quần áo cũ, bàn tay chai sần hay những tháng ngày lao động vất vả làm thước đo lòng biết ơn có thể khiến thông điệp trở nên xa cách với trải nghiệm thực tế của nhiều em.

Một bình luận khác cho rằng ở lứa tuổi đi học, điều quan trọng là trẻ biết thực hiện trách nhiệm phù hợp với khả năng, như chăm chỉ học tập, tự chăm sóc bản thân và phụ giúp gia đình. Không nhất thiết phải thể hiện sự xúc động bằng nước mắt mới chứng minh được tình cảm dành cho cha mẹ.

Khơi gợi lòng biết ơn hay tạo cảm giác mắc nợ?

Dạy trẻ biết ơn là điều cần thiết. Trẻ cần hiểu rằng những điều mình nhận được mỗi ngày, từ bữa cơm, bộ quần áo đến sự chăm sóc và đồng hành của cha mẹ, đều đáng được trân trọng. Tuy nhiên, cách truyền tải bài học cũng quan trọng không kém nội dung.

Nếu lòng biết ơn thường xuyên được gắn với sự hy sinh và vất vả của người lớn, trẻ có thể tiếp nhận thông điệp theo hướng mình đang mắc nợ cha mẹ. Những câu như “Mẹ đã khổ vì con thế nào”, “Bố mẹ hy sinh tất cả mà con còn làm bố mẹ buồn” đôi khi khiến trẻ thay đổi hành vi vì sợ bị trách móc, thay vì thực sự hiểu ý nghĩa của sự quan tâm và trách nhiệm.

Trong tâm lý học, việc sử dụng cảm giác tội lỗi để tác động đến hành vi có thể gây ra những hệ quả không mong muốn nếu diễn ra thường xuyên. Trẻ có thể nghĩ rằng mình phải học thật giỏi, luôn nghe lời hoặc không được mắc lỗi để xứng đáng với những hy sinh của cha mẹ.

Dĩ nhiên, chỉ từ một đoạn clip ngắn, không thể kết luận hoạt động đã gây tổn thương cho học sinh hay người tổ chức có chủ đích khiến trẻ cảm thấy tội lỗi. Tuy vậy, những băn khoăn về phương pháp đặt ra một câu hỏi đáng lưu tâm: Liệu việc khiến học sinh xúc động, thậm chí bật khóc, có đồng nghĩa với việc giáo dục đã thành công?

Nước mắt có thể xuất hiện khi trẻ xúc động, đồng cảm, nhưng cũng có thể đến từ sự bối rối, áp lực hoặc cảm giác bị so sánh. Nếu chỉ nhìn vào phản ứng bên ngoài để đánh giá hiệu quả của một bài học, người lớn rất dễ bỏ qua những cảm xúc thực sự của trẻ.

Lòng biết ơn không nên được đo bằng nước mắt

Trẻ hoàn toàn có thể học lòng biết ơn từ những việc gần gũi hơn: tự chuẩn bị đồ dùng học tập, phụ giúp cha mẹ một công việc vừa sức, nói lời cảm ơn khi được chăm sóc, hoặc biết quan tâm khi người thân mệt mỏi. Những hành động nhỏ được lặp lại trong đời sống hằng ngày có thể giúp trẻ hiểu rằng yêu thương không chỉ nằm ở những hy sinh lớn lao, mà còn hiện diện trong sự quan tâm bình dị.

Cha mẹ cũng có thể chia sẻ với con về công việc và những khó khăn của gia đình một cách chân thành, phù hợp với độ tuổi, thay vì khiến trẻ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho mọi vất vả của người lớn.

Một bài học về lòng biết ơn không nhất thiết phải kết thúc bằng những giọt nước mắt. Điều quan trọng hơn là sau buổi trải nghiệm, trẻ hiểu thêm điều gì, biết trân trọng ai và có thể thể hiện tình cảm ấy bằng hành động nào trong cuộc sống. Bởi mục tiêu của giáo dục không phải khiến trẻ xúc động ngay tại sân trường, mà là giúp các em dần hình thành sự thấu hiểu, trách nhiệm và lòng tử tế từ bên trong.