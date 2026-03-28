Climax: Bóc trần góc tối chính trị - giải trí Hàn Quốc bằng diễn xuất đỉnh cao của Joo Ji Hoon và Ha Ji Won

Lên sóng từ giữa tháng 3/2026, Climax nhanh chóng ghi tên mình vào nhóm những drama Hàn đáng chú ý khi chọn khai thác thẳng vào vùng xám của quyền lực với màu sắc u tối, căng thẳng ngay từ những tập đầu tiên. Dự án do Lee Ji Won cầm trịch - đạo diễn từng được giới chuyên môn đánh giá cao về cách xây dựng tâm lý nhân vật và nhịp kể dồn nén, nay tiếp tục theo đuổi thế mạnh đó trong một câu chuyện đậm chất tham vọng và thao túng. Cùng với những cú twist sốc, Climax còn chọn cho mình cách siết chặt và đẩy nhân vật vào thế đấu trí liên tục, khiến người xem bị kéo theo lúc nào không hay.

Điểm sáng lớn nhất của phim nằm ở dàn cast toàn thực lực gồm Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana và Oh Jung Se, những cái tên đủ sức cân những tuyến nhân vật nhiều lớp lang và không dễ nắm bắt, cần chiều sâu cảm xúc cùng diễn xuất thuyết phục. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Joo Ji Hoon và Ha Ji Won ngay từ khi công bố đã tạo hiệu ứng truyền thông rõ rệt, bởi cả hai đều sở hữu phong độ diễn xuất ổn định cùng khả năng khai thác nội tâm sắc bén, hứa hẹn mang lại những màn đối đầu căng như dây đàn.

Bóc trần vòng xoáy tam giác chính trị - kinh tế - giải trí Hàn Quốc

Nếu phải chọn một điểm khiến Climax khác biệt giữa rừng drama Hàn quen thuộc thì đó nằm ở cách bộ phim biến hôn nhân thành một chiến trường quyền lực, nơi tình yêu không còn là điểm tựa mà trở thành thứ có thể bị đem ra mặc cả bất cứ lúc nào. Trung tâm câu chuyện là mối quan hệ giữa công tố viên Tae Seop (Joo Ji Hoon) và minh tinh hạng A Sang Ah (Ha Ji Won), hai con người tưởng chừng đứng ở hai thế giới tách biệt nhưng lại bị kéo vào cùng một vòng xoáy danh vọng, nơi mỗi quyết định cá nhân đều có khả năng phá hủy đối phương. Khi Tae Seop dấn thân vào việc phơi bày những bí mật đen tối của giới chính trị để leo lên nấc thang quyền lực, anh không chỉ đối đầu với những thế lực ngầm mà còn vô tình chạm vào thế giới giải trí - nơi Sang Ah đang chật vật cứu vãn hình ảnh sau bê bối. Từ đây, xung đột không còn dừng ở bên ngoài xã hội mà len lỏi trực tiếp vào đời sống hôn nhân, khiến mối quan hệ của họ trở nên mong manh theo cách rất thực tế và cũng rất tàn nhẫn.

Điều Climax làm tốt là không vội vàng đẩy drama lên cao trào bằng những cú twist kịch tính ngay lập tức mà kiên nhẫn bóc tách sự biến chất của tình cảm qua từng chi tiết nhỏ. Từ một cuộc hôn nhân từng được xây dựng trên nền tảng tình yêu, Tae Seop và Sang Ah dần trở thành hai cá thể nghi ngờ lẫn nhau, cùng sống dưới một mái nhà nhưng lại vận hành như hai phe đối lập. Những cuộc gặp gỡ không còn mang ý nghĩa kết nối mà trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, nơi mỗi cái bắt tay đều ẩn chứa toan tính, mỗi lời nói đều có thể là một nước cờ. Khi tham vọng và áp lực danh tiếng xen vào, tình yêu không biến mất ngay lập tức mà bị bào mòn từng chút một, để rồi nhường chỗ cho một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi cả hai đều giữ những bí mật mà đối phương không bao giờ được phép chạm tới.

Cao trào của tuyến nội dung này nằm ở lựa chọn mang tính đánh đổi. Tae Seop hiểu rõ việc lật tẩy giới quyền lực sẽ kéo theo hệ lụy trực tiếp đến danh tiếng của Sang Ah, nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước như một con người đã đặt cược toàn bộ vào tham vọng. Ngược lại, Sang Ah cũng không còn là hình mẫu người vợ cam chịu, cô sẵn sàng đặt ra ranh giới và thậm chí đe dọa chấm dứt cuộc hôn nhân nếu Tae Seop tiếp tục dấn sâu vào vũng lầy chính trị. Sự đối đầu này khiến mối quan hệ của họ không còn là câu chuyện tình cảm đơn thuần mà trở thành phép thử khắc nghiệt giữa bản ngã và cảm xúc, giữa việc giữ lấy nhau hay bảo vệ chính mình.

Tuy nhiên, điều khiến Climax không rơi vào bi kịch một chiều nằm ở những khoảng lặng rất nhỏ nhưng đủ sức nặng, khi đằng sau lớp vỏ lạnh lùng và toan tính, Tae Seop vẫn lựa chọn bảo vệ Sang Ah theo cách riêng của mình. Chính sự giằng xé này tạo nên một kiểu tình yêu rất khác, không rực rỡ, không lý tưởng hóa, mà phủ đầy màu sắc thực tế đến cay đắng. Song song với đó, bầu không khí mà bộ phim xây dựng cũng góp phần đẩy cảm xúc lên cao, với tông màu trầm tối, lạnh lẽo, những không gian kín và các cuộc thương thảo diễn ra trong bóng tối, nơi chính trị, luật pháp và giải trí đan xen thành một bàn cờ quyền lực phức tạp. Ở đó, mỗi nhân vật đều là một quân cờ, và bất kỳ ai cũng có thể trở thành vật hy sinh nếu đi sai một nước. Chính sự ngột ngạt kéo dài này khiến Climax không dễ xem, nhưng một khi đã bị cuốn vào thì rất khó để dừng lại giữa chừng.

Diễn xuất không điểm nào chê

Nếu phần nội dung là lớp vỏ u tối bao trùm Climax, thì diễn xuất chính là thứ giữ cho toàn bộ thế giới đó không bị rơi vào trạng thái lạnh lẽo vô hồn, và điểm sáng rõ ràng nhất nằm ở màn bắt cặp giữa Ha Ji Won và Joo Ji Hoon - hai cái tên không còn xa lạ với những vai diễn nặng tâm lý nhưng vẫn đủ sức tạo cảm giác mới mẻ khi đặt cạnh nhau trong một mối quan hệ nhiều rạn nứt.

Ha Ji Won gần như chiếm trọn khung hình mỗi khi xuất hiện với thần thái của một ngôi sao hạng A, vừa sắc sảo, kiêu kỳ nhưng cũng ẩn chứa sự mong manh của một người đang đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả. Cách cô xử lý ánh mắt và biểu cảm tạo ra một Sang Ah rất đời, không đơn thuần là một minh tinh hào nhoáng mà là một người phụ nữ hiểu rõ giá trị của danh tiếng và sẵn sàng trả giá để giữ lấy nó, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực.

Đối trọng với nguồn năng lượng đó là Joo Ji Hoon trong vai Tae Seop, một nhân vật dễ rơi vào lối mòn nếu chỉ được xây dựng như một công tố viên tham vọng, nhưng lại được anh kéo ra khỏi sự một chiều bằng lối diễn tiết chế và đầy tính toán. Joo Ji Hoon không cần quá nhiều thoại để thể hiện quyền lực, chỉ riêng ánh nhìn sắc lạnh và nhịp ngắt câu có chủ ý cũng đủ để tạo ra cảm giác áp lực trong những phân cảnh đối đầu. Điều đáng nói là anh không biến Tae Seop thành một kẻ tham vọng vô cảm, mà vẫn giữ lại những khoảng yếu đuối rất con người, đặc biệt khi đứng trước Sang Ah, nơi sự cứng rắn thường trực bỗng chốc nhường chỗ cho những do dự khó gọi tên. Chính sự giằng co này khiến nhân vật trở nên khó đoán, vừa đáng tin vừa đáng ngờ, đúng với tinh thần “không ai hoàn toàn sạch sẽ” mà bộ phim theo đuổi.

Khi đặt hai diễn viên này vào cùng một khung hình, Climax đạt được thứ năng lượng căng thẳng hiếm thấy, không cần đến những màn cao trào ồn ào mà vẫn khiến người xem cảm nhận rõ rệt sự rạn nứt trong mối quan hệ. Từng câu thoại mang tính đối đầu, từng ánh nhìn đầy nghi hoặc hay thậm chí là những khoảng lặng kéo dài đều được cả hai xử lý với độ chính xác cao, tái hiện một cuộc hôn nhân mà lòng tin đã trở thành thứ xa xỉ. Họ không diễn một cặp đôi đang yêu, mà diễn hai con người từng yêu nhưng đang dần bị cuốn trôi bởi tham vọng, và chính sự chuyển biến đó mới là thứ khiến khán giả khó rời mắt.

Không chỉ dừng lại ở cặp đôi trung tâm, dàn diễn viên phụ cũng góp phần đáng kể trong việc mở rộng bức tranh quyền lực của Climax. Nana mang đến một màu sắc hiện đại và sắc lạnh, đại diện cho thế hệ mới sẵn sàng chơi theo luật của cuộc chơi khắc nghiệt này. Cha Joo Young lại tạo dấu ấn bằng hình ảnh một nhân vật tưởng chừng mềm mỏng nhưng ẩn chứa nhiều lớp tính cách khó lường. Trong khi đó, Oh Jung Se tiếp tục chứng minh đẳng cấp diễn xuất khi biến mỗi lần xuất hiện thành một điểm nhấn, dù không cần quá nhiều đất diễn vẫn đủ để khiến người xem ghi nhớ. Tất cả tạo nên một tập thể đồng đều, nơi không ai thực sự lép vế, và mỗi nhân vật đều đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong bàn cờ quyền lực mà Climax dựng nên.

Chấm điểm: 4/5

Climax không phải là bộ phim dễ dàng chiều lòng số đông, và có lẽ bản thân nó cũng không hề có ý định làm điều đó. Giữa một thị trường ngày càng ưu tiên nhịp nhanh, twist dồn dập và cảm xúc tức thì, bộ phim chọn đi theo hướng ngược lại, chậm rãi, nặng nề và kiên nhẫn bóc tách từng lớp tâm lý của nhân vật. Điều này khiến trải nghiệm xem không hề dễ chịu, thậm chí đôi lúc còn tạo cảm giác ngột ngạt, khi người xem bị đặt vào một thế giới mà mọi mối quan hệ đều nhuốm màu toan tính và không có chỗ cho sự ngây thơ. Nhưng cũng chính vì thế, Climax lại trở thành một phép thử rõ ràng cho gu thưởng thức, hoặc bạn bị cuốn vào nó, hoặc bạn sẽ rời đi từ rất sớm.

Điểm đáng nói là khi đã chấp nhận nhịp điệu và tinh thần của bộ phim, khán giả sẽ nhận ra đây là một tác phẩm có chiều sâu, nơi cảm xúc không bùng nổ theo cách ồn ào mà âm ỉ, kéo dài và để lại dư vị khá lâu sau khi xem. Từng ánh nhìn, từng khoảng lặng hay những quyết định tưởng chừng rất nhỏ của nhân vật đều mang theo sức nặng riêng, khiến câu chuyện không cần phô trương vẫn đủ sức ám ảnh. Climax vì thế không phải là lựa chọn dành cho một buổi giải trí nhẹ nhàng, mà phù hợp hơn với những ai tìm kiếm một trải nghiệm nặng đô, nơi tâm lí nhân vật và sự giằng xé nội tại mới là thứ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Và trong một năm mà màn ảnh Hàn có không ít lựa chọn an toàn, sự tồn tại của một bộ phim như Climax ít nhiều vẫn là điều đáng ghi nhận.