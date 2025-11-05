Mới đây, thông tin ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả gây xôn xao dư luận. Trước khi dính vào bê bối này, vợ chồng Đoàn Di Băng từng xuất hiện chung với Hoa hậu Thuỳ Tiên trên một livestream. Mặc dù hiện tại cả hai liên quan đến những vụ ồn ào khác nhau nhưng cư dân mạng đã đào lại những clip, hình ảnh thể hiện việc bộ đôi Thuỳ Tiên - Đoàn Di Băng quảng bá sản phẩm cùng nhau. Giữa tình thế hiện tại, mối quan hệ thật giữa Hoa hậu Thuỳ Tiên - doanh nhân, ca sĩ Đoàn Di Băng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Đoàn Di Băng và Hoa hậu Thuỳ Tiên từng xuất hiện trong các livestream bán hàng một set son 10 cây vào cuối năm 2022. Khi đó, doanh nhân Đoàn Di Băng gọi Thuỳ Tiên là "đại sứ thương hiệu" và còn nói nàng hậu phải có trách nhiệm với sản phẩm. Trong một số đoạn clip, Hoa hậu sinh năm 1998 cho biết đã bán hàng vượt kỳ vọng, hết 4000 sản phẩm chỉ trong vòng 10 ngày. Thời điểm đó, Thuỳ Tiên và Đoàn Di Băng quảng bá rằng những khách hàng mua son ngoài việc đóng góp 30 nghìn đồng/1 sản phẩm vào quỹ quà Tết cho người khó khăn thì còn có cơ hội dự fan meeting của cả hai.

Đoàn Di Băng và Hoa hậu Thuỳ Tiên từng xuất hiện cùng nhau trong một clip bán hàng

Đoàn Di Băng từng nhắc nhở Thuỳ Tiên phải có trách nhiệm khi bán hàng

Trong livestream, Đoàn Di Băng và Thuỳ Tiên trông rất thân thiết, vui vẻ. Đoàn Di Băng còn khen Thuỳ Tiên có khả năng "tấu hài". Thuỳ Tiên thì hào hứng "flex" về buổi fan meeting của cô và Đoàn Di Băng. Tuy nhiên, sau "phi vụ" quảng cáo và bán son này, cả hai không còn tương tác qua lại hay gặp gỡ ngoài đời thường. Buổi fan meeting sang trọng, đẳng cấp chung của Thuỳ Tiên và Đoàn Di Băng cũng không thấy thông tin.

Sản phẩm cả hai hợp tác là son môi chứ không phải kem chống nắng

Liên quan đến vụ việc của chồng Đoàn Di Băng, theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hồi tháng 1, Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì). Trong đó, Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Cảnh sát xác định, ông Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Chồng Đoàn Di Băng bị bắt gây xôn xao dư luận

Hồi tháng 9/2025, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án Lừa dối khách hàng liên quan đến Hoa hậu Thuỳ Tiên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố đối với 5 bị can theo đúng quy định và trình tự Pháp luật.

Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá. Tại cơ quan chức năng, cô thừa nhận bản thân là người nổi tiếng nên phải có trách nhiệm với người tiêu dùng vì nhiều người mua sản phẩm vì tin vào hình ảnh của cô.