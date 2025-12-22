'Avatar 3' nhấn chìm toàn bộ phim Việt

Avatar 3 thắng lớn

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong ba ngày cuối tuần đạt xấp xỉ 92 tỷ đồng, gấp đôi so với tuần trước. Riêng Avatar: Lửa và tro tàn (Avatar 3) thu 75,82 tỷ đồng, tương đương 619.839 vé/11.975 suất chiếu, chiếm hơn 80% tổng doanh thu toàn thị trường. Đây là tỷ lệ hiếm gặp trong năm, cho thấy sức hút gần như “một mình một chợ” của bộ phim do James Cameron đạo diễn.

So với tuần trước, doanh thu cuối tuần tăng mạnh, nhưng mức tăng này không phản ánh sự hồi phục đồng đều của thị trường. Ngược lại, phòng vé rơi vào trạng thái tăng trưởng lệch pha. Phần lớn nguồn thu dồn vào một tác phẩm duy nhất, còn các phim còn lại, đặc biệt là phim Việt tiếp tục hụt hơi.

Phòng vé Việt chứng kiến sự áp đảo của Avatar 3.

Chiến thắng của Avatar: Lửa và tro tàn đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng: thương hiệu toàn cầu, sự đầu tư hình ảnh của đạo diễn và đặc biệt là hiệu ứng truyền miệng tích cực sau các suất chiếu sớm. Nhiều cụm rạp ghi nhận lượng vé bán ra tăng mạnh ở khung giờ tối và cuối tuần, giúp phim duy trì số suất chiếu cao nhất thị trường.

Phim đứng thứ hai là Zootopia: Phi vụ động trời 2 đạt 8,91 tỷ đồng (85.703 vé/1.940 suất chiếu) dịp cuối tuần. Khoảng cách giữa hai vị trí đầu bảng phản ánh mức độ phân hóa ngày càng rõ của phòng vé Việt mùa cuối năm.

Ở nhóm phim Việt, tình hình không mấy khả quan. Hoàng tử quỷ thu 4,84 tỷ đồng (57.381 vé/2.426 suất chiếu) dịp cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên khoảng 28 tỷ đồng. Truy tìm long diên hương chỉ đạt 714 triệu đồng (9.499 vé/332 suất chiếu), cho thấy mức giảm sâu so với giai đoạn trước đó, dù tổng doanh thu phim đã chạm 194,1 tỷ đồng.

Các tác phẩm Việt còn lại gần như rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Quán Kỳ Nam thu 386,6 triệu đồng (3.407 vé/196 suất chiếu), tổng doanh thu dừng ở 3,49 tỷ đồng. Phòng trọ ma bầu đạt 136,7 triệu đồng (1.977 vé/75 suất chiếu), nâng tổng doanh thu lên 6,8 tỷ đồng.

Thế hệ kỳ tích thu 19,4 triệu đồng (176 vé/24 suất chiếu) trong cuối tuần, phản ánh rõ tình trạng hụt hơi của phim Việt khi đối đầu trực diện với bom tấn ngoại. Phim của đạo diễn Hoàng Nam chủ thu hơn 800 triệu đồng sau giai đoạn "cầu cứu khán giả".

Nhìn tổng thể, dịp cuối tuần 19-21/12 cho thấy phòng vé Việt không thiếu khán giả, nhưng khán giả tập trung gần như toàn bộ vào một lựa chọn duy nhất. Phim Việt không đủ lực cạnh tranh về quy mô lẫn hiệu ứng.

Phim ngoại ồ ạt đổ bộ mùa Giáng sinh, cục diện khó thay đổi

Bước sang tuần 22-28/12, áp lực với phim Việt chưa có dấu hiệu giảm. Thị trường ghi nhận làn sóng phim ngoại ồ ạt ra rạp dịp Giáng sinh, gồm Lupin đệ tam: Lâu đài Cagliostro , Anaconda: Đụng độ siêu trăn , SpongeBob: Lời nguyền hải tặc , Cô hầu gái (2025) , Lạc phàm trần: Hậu duệ chức nữ , Chọn chồng nơi chín suối , Oán thai đòi mẹ … Trong số này, chỉ có một phim Việt là Nhà hai chủ ra rạp cùng thời điểm.

Việc một phim Việt phải đối đầu cùng bảy tác phẩm nước ngoài, lại thêm sức hút chưa suy giảm của Avatar: Lửa và tro tàn , khiến cục diện tuần này được dự báo tiếp tục nghiêng mạnh về phía phim ngoại. Các tác phẩm mới ra rạp nhiều khả năng phải chia nhỏ suất chiếu, trong khi Avatar vẫn giữ lợi thế ở các khung giờ đẹp nhờ lượng vé bán ổn định.

Phim Việt 18+ đối đầu loạt phim ngoại đổ bộ dịp cuối năm.

Về bản chất, mùa phim cuối năm và Giáng sinh vốn là “đất diễn” của các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là phim gia đình, hoạt hình và bom tấn. Phim Việt không chỉ cạnh tranh về nội dung mà còn chịu áp lực lớn từ lịch phát hành và chiến lược phân bổ suất chiếu.

Sự áp đảo của Avatar: Lửa và tro tàn giúp rạp chiếu cải thiện doanh thu ngắn hạn, đồng thời bộc lộ rõ điểm nghẽn của thị trường là thiếu phim nội địa đủ sức trụ vững khi bom tấn Hollywood xuất hiện.

Trong ngắn hạn, khó kỳ vọng cục diện này thay đổi, khi phim ngoại tiếp tục chiếm ưu thế về quy mô, thương hiệu và thời điểm phát hành. Với phim Việt, bài toán không chỉ nằm ở chất lượng hay nỗ lực truyền thông, mà còn là cách chọn thời điểm ra rạp và khả năng tạo ra sức hút đủ lớn để không bị cuốn trôi mỗi khi bom tấn Hollywood đổ bộ.