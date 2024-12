Chuyện thật như đùa: Bà mẹ TP.HCM cổ vũ con trai lớp 6 có... bạn gái, kết quả sau 2 tháng khiến ai nấy cười ná thở

Ở độ tuổi còn non nớt, trẻ em và thanh thiếu niên chưa đủ chín chắn để hiểu hết về những trách nhiệm và cảm xúc trong một mối quan hệ tình cảm. Đó là lý do, hầu như cha mẹ nào phát hiện con yêu sớm cũng lo lắng, tìm mọi cách can ngăn.



Tuy nhiên, một bà mẹ ở TP.HCM mới đây gây "sốt" khi chia sẻ chuyện động viên con trai... yêu sớm. Thay vì la mắng, cấm đoán, phụ huynh này cho biết, chị sẵn sàng vun vén "tình yêu" này cho con.

Cứ mỗi lần mở máy tính ra chơi game mẹ lại khuyên: "Có được người yêu đã khó, giữ được người yêu càng khó hơn. Con nên bỏ game chăm tập thể thao cho cao to đẹp trai, rồi ráng học cho giỏi hơn các bạn nam trong lớp thì bạn đó mới thích con lâu dài được. Còn nếu lỡ bạn đó chia tay sẽ có một bạn gái dễ thương khác thích con vì con đẹp trai, học giỏi".

Những tưởng có được sự ủng hộ của mẹ, "tình yêu" ấy sẽ thuận buồm xuôi gió cập bến. Thế nhưng chỉ sau một thời gian 2-3 tháng, đứa trẻ về thú nhận với mẹ: "Con chia tay với bồ rồi và không có ý định có bồ khác, mẹ cho con chơi game mỗi ngày 30 phút nhé". Chuyện tình chưa kịp đậm sâu đã kết thúc chóng vánh như thế. Đúng là cái gì dễ quá cũng... nhanh chán.

Phía dưới bài viết, nhiều người khen bà mẹ này tâm lý. Họ cho rằng, mọi chuyện xảy ra với con đều có cách giải quyết, nếu cha mẹ nhìn nhận sự việc một cách đơn giản, bình tĩnh.

Ảnh minh hoạ

"Sau những lần được mẹ vun vén, cậu ấy nhận ra: Tình yêu chỉ là hư vô, không quan trọng bằng game. Game đến trước, game không bao giờ bỏ ta, chỉ có ta bỏ game và sẵn sàng chấp nhận ta bất cứ lúc nào", một phụ huynh hài hước bình luận.

Nếu con yêu sớm: Đừng cấm đoán, hãy đồng hành

Khi con yêu sớm, thay vì giúp con hiểu và nhận thức rõ ràng về tình yêu, sự cấm đoán của cha mẹ có thể tạo ra sự phản kháng, khiến con cảm thấy bị tổn thương, không được thấu hiểu. Điều này đôi khi dẫn đến việc con giấu giếm cảm xúc và hành vi của mình, làm tăng nguy cơ rơi vào những mối quan hệ không lành mạnh.

Ngoài ra, khi bị cấm đoán, con có thể cảm thấy thiếu tự tin và không biết cách xử lý các vấn đề trong tình cảm một cách đúng đắn. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con mà còn có thể gây ra những tổn thương lâu dài, làm giảm sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Hơn nữa, nếu không được cha mẹ hướng dẫn đúng đắn, con dễ dàng bị lôi kéo vào những mối quan hệ tiêu cực, dẫn đến hậu quả về cả cảm xúc và hành vi sau này.

Cha mẹ cần bên cạnh, đồng hành và hướng dẫn con một cách tinh tế. Hãy tạo ra một môi trường cởi mở, nơi con có thể chia sẻ những vấn đề, khó khăn trong mối quan hệ tình cảm của mình mà không sợ bị phán xét.

Ở tuổi học sinh, điều quan trọng nhất là học hành, chứ không phải yêu đương. Đây là giai đoạn con đang trong quá trình phát triển bản thân, xây dựng nền tảng tri thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai. Nếu quá chú trọng vào yêu đương, con sẽ dễ bị xao nhãng, không còn tập trung vào việc học, dẫn đến kết quả học tập kém, ảnh hưởng đến các cơ hội trong tương lai.

Cha mẹ cần giải thích cho con hiểu rằng tình yêu là điều đẹp đẽ nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này. Thay vào đó, con nên tập trung vào học tập, phát triển bản thân và chuẩn bị thật tốt cho những bước đi trong cuộc sống sau này.

Quan trọng là cha mẹ cần giải thích cho con hiểu về những mặt tích cực và tiêu cực của tình yêu, giúp con nhận ra tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự chia sẻ, tôn trọng và trách nhiệm. Bằng cách đó, con có thể học được cách cân bằng giữa tình yêu và các lĩnh vực khác trong cuộc sống như học tập, gia đình và bạn bè.

Đồng thời, cha mẹ cũng có thể giúp con nhận thức được những dấu hiệu cảnh báo trong một mối quan hệ không lành mạnh, từ đó hỗ trợ con phát triển những mối quan hệ lành mạnh và trưởng thành.