Chuyến phiêu lưu từ trí tưởng tượng đầy ý nghĩa cùng "Harold và cây bút phép thuật"

Hành trình phiêu lưu truyền cảm hứng

"Harold And The Purple Crayon" theo chân một đứa trẻ 4 tuổi, sở hữu tính cách hiếu kỳ. Cậu yêu thích việc dùng cây bút sáp màu tím để vẽ ra mọi thứ trong trí tưởng tượng của mình. Để rồi cùng với hai người bạn Moose và Porcupine cùng cây bút sáp ma thuật, Harold đã tạo nên hành trình thám hiểm thế giới thật đầy thú vị.

Tuy nhiên, để câu chuyện "Harold And The Purple Crayon" đã từng làm say mê thế hệ trẻ em trên toàn thế giới vào những năm 1955 tiếp tục chinh phục trái tim của người yêu điện ảnh hiện tại, hoàn toàn là một bài toán khó. Và sự nâng cấp hình ảnh của một cậu bé 4 tuổi thành chàng thanh niên tò mò, vui vẻ khi đặt chân đến thế giới hiện thực chính là bước đi khôn ngoan của Carlos Saldanha.

Bằng khả năng diễn đạt bằng biểu cảm khuôn mặt đa dạng, khí chất hài hước đã từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong "Shazam", Zachary Levi đã giúp Harold được truyền tải những thông điệp về tình bạn, cuộc sống một cách mạnh mẽ hơn so với hình ảnh một cậu bé ngây thơ. Bên cạnh đó, sự góp mặt của hai người bạn đồng hành Moose (Lil Rel Howery) và Porcupine (Tanya Reynolds) càng giúp chuyến phiêu lưu của Harold trở nên chân thật hơn.

Trong cuốn sách gốc, Moose và Porcupine chỉ là những nhân vật phụ, nhưng trong thế giới của Carlos Saldanha, hai nhân vật này đều được biến thành người. Sự cá tính của Tanya Reynolds và năng động của Lil Rel Howery đã thổi hồn vào tình bạn của cả ba nhân vật giúp chuyến phiêu lưu tràn ngập tiếng cười, cùng một màu sắc đầy mới mẻ và tạo sức tác động lớn thể hiện qua câu thoại, cách đặc tả tâm lý nhân vật, nhưng không hề mất đi tính trẻ con, trong sáng đến từ trí tưởng tượng phong phú. "Không có trí tưởng tượng thì sẽ không thể tạo Harold sống động đến thế" - Zachary Levi nói thêm.



Ngoài ra, một điểm đầy nổi bật khi nhắc đến hành trình truyền cảm hứng của "Harold And The Purple Crayon" chính là hiệu ứng đã mắt đến từ cây bút sáp ma thuật và những màn đối kháng giữa trí tưởng tượng và kẻ hủy diệt sáng tạo đủ sức thỏa lòng các fan yêu thể loại phép thuật.

Phiên bản live-action cân bằng

"Harold And The Purple Crayon" là cuốn sách gối đầu nằm của không ít trẻ em toàn thế giới, "tôi đã đọc sách cho các con tôi nghe từ khi chúng còn rất nhỏ. Đây là một cuốn sách được yêu thích trong nhà tôi và tôi nghĩ đây là loại phim mà các bậc phụ huynh sẽ muốn đi xem cùng con cái của họ" - nữ diễn viên Zooey Deschanel chia sè.

Harold (Zachary Levi) lớn lên trong thế giới kỳ ảo mà cậu tạo ra bằng cây bút sáp màu và quyết định đưa Moose (Lil Rel Howery) và Porcupine (Tanya Reynolds) mở một cánh cửa đến thế giới thực. Từ đây, với sự sáng tạo của mình, Harold và những người bạn đã biến những nhân vật trên trang giấy thành những nhà thám hiểm gan dạ, hào hứng khám phá những thứ mới mẻ trên hành trình giải đáp những tò mò của bản thân. Và "câu chuyện của họ đã được kể một cách tràn đầy đam mê, thỏa trí trí tưởng tượng và đầy ắp những cảm xúc đến từ trái tim" theo nhà sản xuất John Davis chia sẻ.

Sức hấp dẫn đến từ phiên bản live-action đầu tiên về cậu bé Harold chính là hình ảnh sống động được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đến từ "cha đẻ" của "Ice Age" giúp tái hiện hành trình phiêu lưu ngập tràn tiếng cười khi kết hợp độc đáo giữa truyện tranh và thế giới thực. Bên cạnh đó, sự cân bằng giữa tính hài hước để đáp ứng tính giải trí cho các khán giả điện ảnh cộng hưởng với sự trong sáng, ngây thơ của nhân vật Harold và cậu bạn nhỏ Mel (Benjamin Bottani) dành cho các bạn nhỏ đã giúp "Harold And The Purple Crayon" rất dễ tiếp cận đến mọi đối tượng khán giả, cũng như tiếp tục chinh phục trái tim của hàng triệu bằng bằng hành trình phiêu lưu đầy cảm hứng bởi trí tưởng tượng vô hạn.

Harold And The Purple Crayon (tựa việt Harold và cây bút phép thuật) đang khởi chiếu tại rạp.