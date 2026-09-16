Chuyện nghề: Từ thầy giáo trên bục giảng đến những cung đường xuyên Việt

‏Câu chuyện của anh không chỉ là hành trình sinh kế của một cá nhân, mà còn phản ánh bức tranh vận hành thực tế và sự hỗ trợ hạ tầng từ các doanh nghiệp chuyển phát hiện nay.‏

‏Một chuyến xe từ Nam ra Bắc và quay đầu có thể kéo dài khoảng 3.600 km với nhiều ngày di chuyển. Với người lái xe như anh Tuấn, ‏ ‏những cung đường ấy không chỉ là công việc, mà còn là cách anh duy trì một nguồn thu nhập ổn định, chăm lo cho gia đình và tiếp tục gắn bó với nghề.‏

‏Từ nghề giáo đến những chuyến xe xuyên Việt‏

‏Năm 2021, anh Phạm Tuấn đưa ra quyết định rẽ hướng sự nghiệp, từ một giáo viên, anh rời bục giảng để trở thành tài xế xe tải 8 tấn. Từ không gian lớp học quen thuộc, công việc mới buộc anh làm quen với những chuyến xe xuyên Việt kéo dài nhiều ngày, di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc rồi quay đầu với tổng quãng đường khoảng 3.600 km.‏

‏"Có một biến cố khiến mình không thể tiếp tục với ngành giáo dục. Vô tình được bạn giới thiệu, mình vào làm tài xế cho BEST Express từ đó đến nay", anh Tuấn chia sẻ.‏

‏Gắn bó gần 5 năm với cabin xe tải, ‏ ‏ anh nhìn công việc bằng sự thực tế của một người lao động: đây là công việc mang lại thu nhập ổn định và cho anh cơ hội tiếp tục chăm lo cho gia đình.‏

‏Trong ngành vận tải, thu nhập của tài xế đường dài được tối ưu theo hiệu suất và tính trên từng chuyến xe. Nếu chủ động sắp xếp và hoàn thành nhiều chuyến trong tháng, thu nhập có thể tăng lên. Việc chủ động sắp xếp lịch trình, duy trì tần suất chuyến hợp lý và tuân thủ các chỉ tiêu vận hành như xuất phát đúng giờ, trả hàng đúng trạm giúp tài xế đảm bảo nguồn thu cao hơn mặt bằng chung. Những người làm tốt cũng thường xuyên được tuyên dương, khen thưởng‏

‏"Giờ mình làm ở môi trường tốt, có mức thu nhập cao và hiện tại mình còn trẻ, mình cố gắng", anh Tuấn chia sẻ. ‏

‏Anh Phạm Tuấn tại trung tâm phân loại, chuẩn bị cho một chuyến khởi hành xuyên Việt

‏‏Với những người làm nghề đường dài, mỗi chuyến xe hoàn thành không chỉ là một công việc đã xong. Đó còn là sự chủ động về lịch trình, khả năng duy trì hiệu suất và tuân thủ các yêu cầu vận hành để bảo đảm hàng hóa được đưa đến đúng nơi, đúng thời gian.‏

‏Hàng nghìn kilomet và những điều không thể tính trước‏

‏Khác với shipper có thể bắt đầu công việc vào buổi sáng và trở về nhà vào cuối ngày, tài xế đường dài lại có một nhịp sống khác. Một chuyến xe có thể kéo dài nhiều ngày, có những thời điểm công việc nhiều, anh Tuấn và các đồng nghiệp có khi gần cả tháng mới về nhà một lần.‏

‏Đi cùng với quãng đường dài là những áp lực mà người ngồi bên ngoài cabin khó hình dung hết. "‏ ‏Khó khăn nhất khi đi giao hàng là vấn đề tham gia giao thông trên đường. Mật độ xe di chuyển rất cao, có những lúc kẹt xe, rồi những quy định giao thông ngày càng khắt khe khiến tài xế phải liên tục cập nhật‏ ‏", anh nói.‏

‏Thời tiết cũng biến động liên tục theo từng chặng. Xe có thể xuất phát trong thời tiết nắng ráo tại miền Nam, gặp mưa giông ở miền Trung và đối mặt với sương mù, giá lạnh khi ra đến các dải đường đèo miền Bắc.‏ ‏Trong chuyển phát nhanh, những biến động đó không làm thay đổi yêu cầu về tiến độ. Hàng hóa vẫn phải được đưa đến các trạm trung chuyển theo kế hoạch, trong khi người lái xe phải duy trì sự tỉnh táo và tuân thủ các quy định an toàn trên suốt hành trình.‏

‏"‏ ‏Trọng trách của tài xế là gánh vác các đơn hàng của khách, đưa đến kho và đảm bảo tiến độ giao tận tay người nhận‏ ‏", anh Tuấn nhấn mạnh.‏

‏Ấm áp tình người và sự đồng hành từ doanh nghiệp‏

‏Vận tải đường dài luôn có những tình huống nằm ngoài kế hoạch.. Năm 2025, trong một chuyến xe từ Nam ra Bắc, anh Tuấn và đồng nghiệp gặp mưa lũ tại khu vực Nha Trang - Phú Yên. Nước dâng cao ngập cabin, tài xế phải trèo lên nóc thùng xe dùng áo mưa che chắn hàng hóa và mắc kẹt nhiều ngày giữa vùng ngập lụt.‏

‏May mắn là người dân địa phương và các nhóm thiện nguyện dùng thuyền nhỏ đưa thức ăn đến cho những người mắc kẹt. Phía công ty cũng gọi điện hỏi thăm, động viên và hỗ trợ một phần chi phí ăn uống cho anh em.‏

‏"‏ ‏Có tiền cũng không có mua được đồ ăn. Nhưng một số người thiện nguyện rồi người dân họ có thuyền, họ bơi đưa thức ăn đi, rồi cũng động viên mình. Tự nhiên mình cảm thấy ấm áp‏ ‏", anh nhớ lại.‏

‏Chuyến xe ấy không thể hoàn thành theo đúng lịch trình. Nhưng nhiều năm sau, điều còn lại trong ký ức của anh Tuấn không chỉ là cảnh nước ngập hay những ngày mắc kẹt. Đó là cảm giác được quan tâm và sẻ chia khi đang ở một nơi cách xa gia đình và niềm tin về sự đồng hành giữa doanh nghiệp và người lao động.‏

‏Chìa khóa giữ chân nhân sự đường dài‏

‏Tài xế đường dài phải đánh đổi nhiều thứ, họ dành phần lớn thời gian cho công việc và xa gia đình. Vì thế, để một người có thể gắn bó lâu dài với nghề, thu nhập hay số kilomet hoàn thành có lẽ chưa phải là tất cả.‏

‏Để tối ưu vận hành, BEST Express đã số hóa quy trình thông qua ứng dụng dành riêng cho đội ngũ lái xe. Thông tin về lô hàng, thời gian xuất phát, thời gian dự kiến đến, vị trí các kho trung chuyển và thông tin liên hệ với quản lý kho được cập nhật trên nền tảng số.‏

‏Bên cạnh công cụ hỗ trợ, BEST Express còn tổ chức các buổi đào tạo định kỳ để cập nhật quy định vận hành, Luật Giao thông và kỹ năng xử lý những tình huống có thể phát sinh trên đường. Mỗi kiến thức được cập nhật không chỉ phục vụ hiệu quả công việc, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho chính người cầm lái.‏

‏Tập thể tài xế BEST Express, những người giữ nhịp trên từng cung đường

‏Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tài xế xuất sắc, anh Tuấn chia sẻ giá trị lớn nhất anh nhận được không chỉ là số chuyến xe đã hoàn thành hay những cung đường đã đi qua. "‏ ‏Điều tự hào nhất là mình được cống hiến và được công ty ghi nhận công sức bỏ ra‏ ‏", anh Tuấn nói.‏

‏Sự ghi nhận đôi khi là một danh hiệu, một lời động viên hay đơn giản là việc những nỗ lực của người lao động được nhìn thấy. Với những người thường xuyên xa nhà, những điều đó có thể trở thành một phần quan trọng để họ tiếp tục gắn bó với công việc.‏

‏Trên bản đồ logistics, một chuyến xe Bắc - Nam có thể chỉ được thể hiện bằng một đường nối giữa hai điểm. Nhưng với người lái xe, đó là hàng nghìn kilomet của sự tập trung, kỷ luật và trách nhiệm. Và phía sau mỗi chuyến xe là những người vẫn bền bỉ giữ tay lái, ‏ ‏đưa hàng hóa đến nơi cần đến rồi trở về để tiếp tục một hành trình mới. ‏

‏Với BEST Express, họ là một phần không thể thiếu của mạng lưới vận hành. Còn với chính những người cầm lái, mỗi cung đường là một phần của cuộc sống. Sự tận tâm của những tài xế như anh Phạm Tuấn, kết hợp cùng nền tảng công nghệ hiện đại, chính là mắt xích quan trọng giúp BEST Express giữ vững cam kết kết nối dòng chảy hàng hóa trên toàn quốc.‏