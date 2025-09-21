Ngày 21-9, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin vụ việc lô đất của bà Lưu Thị Hiên (trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) đang sở hữu bị chính quyền huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) đem bán đấu giá.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012, bà Hiên mua lại thửa đất số 159, tờ bản đồ số IV, nằm trên đường Ngô Quyền (tổ dân phố 2, xã Măng Đen). Đến năm 2022, bà Hiên làm thủ tục để xây nhà thì được thông báo thửa đất số 159 đã bị chính quyền huyện Kon Plông bán đấu giá từ năm 2019.

Lô đất của bà Lưu Thị Hiên đang sở hữu đã bị bán đấu giá, qua tay các chủ khác nên không thể thu hồi. Hiện theo giá thị trường, lô đất này có giá trị khoảng 5 tỉ đồng

Quá ngỡ ngàng vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mình vẫn đang sở hữu, bà Hiên đã khiếu nại đòi lại đất.

"Tôi khiếu nại thì chính quyền địa phương thông báo nhầm vị trí đất, hồ sơ đã thất lạc. Sau đó lại đề nghị hoán đổi cho tôi một lô đất dự phòng (bên cạnh lô đất 159) nhưng tôi không đồng ý, chỉ muốn nhận lại lô đất của mình và vì sợ rắc rối pháp lý" - bà Hiên nói.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết bên cạnh lô đất 159 của bà Hiên có các lô đất dự phòng. Năm 2019, khi UBND huyện Kon Plông tổ chức bán đấu giá các lô đất dự phòng thì có thể các cán bộ thực hiện đã có sự nhầm lẫn với lô đất của bà Hiên.

Theo UBND xã Măng Đen, khi bà Lưu Thị Hiên có các đơn kiến nghị, UBND huyện Kon Plông (cũ) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và trả lời đơn, đồng thời nhiều lần mời bà này đến làm việc để giải quyết.

Tuy nhiên, tại các buổi làm việc giữa các ngành liên quan và bà Hiên, việc xác định vị trí và ranh giới thửa đất số 159, sơ đồ cấp đất đợt IV tại đường Ngô Quyền không thể thống nhất được.

Bà Hiên yêu cầu được cung cấp bản đồ cấp đất đợt IV theo sổ đỏ, cũng như hồ sơ, tài liệu (bản gốc) liên quan đến thửa đất số 159. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Phòng TN-MT, UBND thị trấn Măng Đen và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Kon Plông không tìm thấy bản đồ gốc để kiểm tra và cung cấp cho bà Hiên do nhiều nguyên nhân.

Đến tháng 3-2025, Phòng NN-MT huyện Kon Plông mới tìm thấy bản gốc sơ đồ cấp đất đợt IV, năm 2007 để làm cơ sở giải quyết. Qua đối chiếu giữa sơ đồ cấp đất trên, sổ đỏ và kiểm tra thực tế, vị trí thửa đất 159 trùng với một phần diện tích của thửa đất số 160 và 101A đã được tổ chức đấu giá vào năm 2019.

Các thửa đất 160, 101A sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá đã chuyển nhượng cho người khác, do đó không thể thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 152 Luật đất đai 2024.

"Chúng tôi rất thấu hiểu với sự bức xúc của bà Lưu Thị Hiên khi quyền lợi bị xâm phạm. Do đó, đã cố gắng hết sức để giải quyết. Tuy nhiên vụ việc rất phức tạp, có nhiều rắc rối" - ông Phạm Văn Thắng nói.