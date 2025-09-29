Chuyện lạ: Con Hồ Ngọc Hà bị chê "thua nhà nghèo”, nhiều người bênh vực: Không phải nghèo mà là cách dạy con rất hay!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh gia đình Hồ Ngọc Hà tham dự một sự kiện thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong clip, nữ ca sĩ cùng chồng Kim Lý diện áo trắng giản dị, trong khi hai con Leon và Lisa cũng xuất hiện với trang phục đời thường: Lisa mặc váy hồng phối giày búp bê, còn Leon mặc áo thun kẻ sọc cùng quần short.

Có thể thấy, bản chất của sự kiện vốn dĩ thân mật, riêng tư. Vì thế, phục trang không cầu kỳ, không kiểu cách, cả gia đình toát lên sự gần gũi và tự nhiên.

Điều đáng nói là, giữa hàng trăm bình luận khen ngợi sự đáng yêu và gu ăn mặc tinh tế, bất ngờ lại xuất hiện một nhận xét khiến nhiều người "ngã ngửa": "Cha mẹ thì sang mà nhìn hai đứa con thua con nhà nghèo nữa".

Bình luận gây tranh cãi

Chưa cần Hồ Ngọc Hà lên tiếng, nhiều cư dân mạng đã bình luận bênh vực. Ngoài việc chỉ trích chủ tài khoản nhận xét kém duyên với những đứa trẻ thì một số người cũng cho rằng, từ trước đến nay, "nữ hoàng giải trí" luôn nuôi nuôi con theo kiểu đơn giản, thoải mái.

Quả thật, đây chính là quan điểm giáo dục mà cô quán triệt nhiều năm nay.

Bé Lisa thường xuyên được mẹ chăm chút váy áo, phối đồ rất chỉn chu, toát lên gu thẩm mỹ cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng nhiều lần khẳng định cô không mua sắm xa xỉ cho các con. Trên trang cá nhân, Hà Hồ chia sẻ: ưu tiên trang phục, phụ kiện tông sáng, trung tính, chất liệu thân thiện với môi trường, đồng thời khuyến khích con cái mặc đồ "Made in Vietnam" chất lượng cao.

Cô thẳng thắn: "Từ anh Subeo cho đến Lisa, Leon, không ai được mặc đồ hiệu. Mẹ muốn tụi con chỉ nên ăn mặc có gout một cách bình thường, đúng lứa tuổi và thoải mái nhất có thể. Bọn con không cần 'trang trí' cho ba mẹ nhìn sang hơn."

Nữ hoàng giải trí cũng bật mí, chỉ khi đi đâu đó đặc biệt hoặc chụp ảnh mỗi tháng một lần, cô mới cho Lisa - Leon "diện" hơn một chút. Nhưng "hơn" ở đây, theo Hà Hồ, cũng chỉ hơn bình thường tí ti, vẫn xoay quanh gam màu trung tính, nhẹ nhàng.

Chính sự tiết chế này giúp các con của Hà Hồ luôn xuất hiện đáng yêu, gần gũi, không xa cách hay tạo cảm giác phô trương. Thay vì khoác lên mình logo xa xỉ, Leon và Lisa thường mặc áo thun, quần short, đầm cotton mộc mạc, đi cùng nụ cười hồn nhiên.

Trong mắt nhiều phụ huynh, điều Hà Hồ làm là một lựa chọn khôn ngoan: có thừa điều kiện để "sang chảnh", nhưng vẫn chọn dạy con giản dị, đúng lứa tuổi. Điều này không chỉ giữ cho con sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn là cách gieo vào các bé một giá trị quan trọng: giá trị con người không nằm ở quần áo hay nhãn mác, mà ở tính cách, hành vi, sự tử tế.

Câu chuyện này cũng lý giải vì sao những bình luận chê bai "ăn mặc như con nhà nghèo" nhanh chóng bị dư luận phản bác. Bởi lẽ, thời trang của Lisa, Leon chính là phiên bản chân thật của tuổi thơ: hồn nhiên, năng động và đó mới là thứ "sang" nhất mà một đứa trẻ có thể có.