Chuyện ít biết về trùm giang hồ Bình "Kiểm" vừa bị bắt giữ

Kết quả có được nêu trên thể hiện sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an 2 nước; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; quá trình nỗ lực, khắc phục nhiều khó khăn, gian khổ và sự mưu trí, dũng cảm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

Quá trình phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm này, Đại tướng Vi-lay Lạ-khăm-phoong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã nhiều lần trực tiếp tham gia chỉ đạo các đơn vị của Bạn phối hợp bắt giữ các đối tượng mua bán vũ khí quân dụng tại Lào và đánh giá cao kết quả phối hợp đấu tranh các chuyên án chung giữa hai Bộ thời gian qua, góp phần đảm bảo ANTT tại Lào, củng cố thêm mối quan hệ bền chặt giữa lực lượng Công an hai nước, tạo tiền đề cho lực lượng phòng chống tội phạm của hai Bộ trong phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh, xử lý tội phạm chung.

Để kịp thời ghi nhận, cảm ơn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào đã phối hợp đấu tranh chuyên án, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công thư gửi đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; đồng thời khen thưởng cho các đơn vị tham gia phối hợp của Bộ Công an Lào.